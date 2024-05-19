Экскурсии на Домбай из Кисловодска

Найдено 21 экскурсия в категории «Экскурсии на Домбай из Кисловодска» в Домбае, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
5 отзывов
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Групповая
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: Путешествие в сердце Кавказа
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Домбая с посещением Эльбруса и озера Кара-Кёль
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Кисловодска в Домбай, величие гор
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай: Шоанинский храм и озеро Кара-Кёль
Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: величие гор, храмы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Кавказских гор, посетив сказочный Домбай с его величественными пейзажами и древними святынями
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая
Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Домбай - путь к вершинам Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм
Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип тур в Домбай из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль
Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 6 чел.
12 часов красоты Карачаево-Черкесской республики из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890 за всё до 4 чел.
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме+озеро Гижгит из Кисловодска
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Погрузитесь в мир природных чудес Домбая с захватывающим туром, включающим полет на парадроме и посещение Чегемских водопадов
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 300 за человека
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Бадукские Озера - красоты Карачаево-Черкесии из Кисловодска
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Город солнца - Домбай и Сентинский храм из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай - удивительная природа Карачаево-Черкессии из Кисловодска
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по северному Кавказу из Кисловодска
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Домбай - в край горных вершин, ледников и живописных озёр из Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000 за человека
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Мини-группа
14 часов
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
Расписание: Ежедневно в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всем привет! Мы были второй раз в КМВ и дважды планировали свои экскурсии с TRAVEL CLUB26! Нравится все - удобство
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    бронирования, организация и профессионализм гидов. В первый наш визит знакомил с Эльбрусом гид Владимир (до сих пор благодарность ему теплейшая), в этот раз наш гид Тамара показала все красоты Домбая (17 мая 2024). Мега-профессионал своего дела, очень теплая, искренняя, чуткая! Показала все красоты - перевал Гум-Баши, сырные пещеры, Шоанинский храм, красоты Домбая. Погоду обещали дождливую, но наш гид пообещала, что дождя не будет и его не было до начала дороги домой. Теперь мы шутим в семье "Тамара сказала, дождя не будет, значит - не будет!" (фраза ушла в народ, в общем). А самое приятное - это рассказы на протяжении всей поездки, было полезно очень и нам взрослым, и нашим детям. Отдельное спасибо за локации для перекуса - все вкусно и проверено. Дегустация сыров и меда - отдельный лайк! Прощались уже словно близкие родственники, что очень ценно.

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
    Путешествие выдалось замечательным! Прекрасные виды вокруг, профессиональный гид и водитель Александр и хорошие попутчики - всё это стало залогом отличного настроения! Единственное, погода немного подвела - было облачно и мы не увидели полную панораму на верхней точке канатной дороги
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Взяли путевку на Домбай, были там уже не раз и хотели открыть для себя дополнительно новые места. И это получилось!
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    По дороге на Домбай мы посетили храм, позавтракали на перевале с великолепным видом на Кавказский хребет, заехали к озеру и полазили по пещерам. Наша поездка была запоминающийся - это было весело, интересно и познавательно, отдельное спасибо за отличное настроение нашу водителю-гиду Михаилу)

  • Я
    Ярослав
    19 апреля 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чтобы провести "лучший день в своей жизни" советую эту экскурсию! Ни грамма сожаления. Только яркие положительные эмоции! Отдельное спасибо гиду
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    Денису, который по пути рассказывал про места, по которым была экскурсия. Это, даже не пять звёзд, а все 10! Эмоции и впечатления от поездки бесценны! 😊👍

  • С
    Сергей
    19 апреля 2024
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Спасибо гиду Елене за замечательную экскурсию!!!!) Комфортный транспорт, вкусная еда, интересные рассказы гида и красота природы!!! Рекомендую)
  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Из Кисловодска в Домбай, величие гор
    Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
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    не спроси, на всё ответит и развернуть расскажет. Очень понравилось что Роман не ограничивал во времени. Обычно поторапливают. Благодарю всю команду за организацию и частности Романа Теперь все поездки только через Вас)

  • М
    Марина
    2 ноября 2023
    Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
    Замечательная экскурсия! Увидели Эльбрус с смотровой площадки, сырные пещеры, храм, и конечно Домбай. На обратном пути посетили чёрное озеро. Комфортный транспорт,
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    увлекательный рассказ экскурсовода. Все было на высшем уровне. Единственное, что подпортило настроение экскурсовод привез нас на старый, совершенно убитый подъемник. Хотя в 200 метрах был европодьемник. Почему у экскурсантов нет права выбора по какой канатке подняться, тем более, что подъем не входит в стоимость экскурси

  • Ю
    Юлия
    23 октября 2023
    Джип-тур в Домбай из Кисловодска
    Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов
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    Северного Кавказа, и в части невероятно живописной осенней природы Домбая, дороги к нему. Хочется особо отметить эрудицию гида, его юмор, обояние и заботливое отношение к туристам!

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Экскурсии на Домбай из Кисловодска»

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  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
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