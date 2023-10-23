Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска

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Домбай — настоящая мекка для любителей зимних видов спорта на Кавказе. Но Домбай прекрасен в любое время, и здесь каждый может найти занятие по душе. Приглашаю вас в однодневное путешествие по Домбаю.

Озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу, гора Мусса-Ачитара и древний храм — все это будет на вашем пути.
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
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окт
27
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу-Муруджу
  • Храм Х века
  • Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
  • Домбайская поляна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершинЕдем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы.
Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь!
В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор.
Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями!

Описание маршрута:Перевал Гумбаши (Кум-Баши)

Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус.

Древнее озеро Кара-Кёль

Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться.

Домбайская поляна

От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета!
Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому.

Серебряная река Уллу-Муруджу

Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными.

Христианский храм X века

Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье.
Важная информация• Забираем от дверей в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
  • Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
  • Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
  • Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
  • Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
  • Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике.
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • По желанию:
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300руб. /чел.). Также вы можете взять перекус с собой.
  • Билет на канатную дорогу в Домбае (600-1300 руб.)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой удобную одежду и солнцезащитные очки.
  • Также потребуется паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
  • Сообщите гиду ваш адрес по WhatsApp.
  • Экскурсия не рекомендуется для детей до 3 лет.
  • Маршрут может быть скорректирован из-за погодных условий.
  • Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
На микроавтобусе

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