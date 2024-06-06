🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 76 отзывов Популярное предложение Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут Начало: Домбай или Теберда от 7 950 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность Начало: Поселок Домбай от 7 800 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч 16 700 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 4.5 часа 2 отзыва Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса Начало: Ул. Карачаевская 34 от 8 700 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая Начало: Место Вашего проживания в Домбае Расписание: по договоренности 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109 2 600 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам Начало: По договоренности Расписание: С 1 мая по 31 октября 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 07.00 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов 12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск Расписание: В любой день, в любое время 18 890 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска Начало: По договорённости Расписание: Каждый день в 7.00 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска Начало: Курортный бульвар, д. 2 Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 14 часов Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 11 часов Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты Начало: По договоренности с путешественником Расписание: Каждый день 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм Начало: По договоренности с путешественником 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы Расписание: По договоренности 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1 Расписание: Ежедневно 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды Расписание: Все дни 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 14 часов Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие в Домбай и купание в термальных источниках из Пятигорска Откройте для себя волшебство Домбая в уникальной экскурсии с купанием в термальных источниках и восхождением на гору Мусса-Ачитара Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Индивидуальная экскурсия: Домбай - земной рай из Ессентуков Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному Домбаю, где природа создала настоящий рай Начало: Ессентуки Расписание: Каждый день с 7:00 21 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 12 часов Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 14 часов Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки Расписание: Каждый день в 7:00 22 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы Расписание: По договоренности 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Эксклюзивный джип-тур в Домбай: перевал, храм, заповедник Путешествие на джипе в Домбай с посещением исторических и природных достопримечательностей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием Начало: В любом удобном для Вас месте Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч 17 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Домбай на комфортабельном авто Начало: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.