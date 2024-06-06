1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 7 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Домбай: Восхождение на перевал Гумбаши и культурное наследие
Проведите день в Домбае, наслаждаясь величественными горами и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 8 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Кисловодска в Домбай: путешествие по величественным горам
Приглашаем на экскурсию «Из Кисловодска в Домбай, величие гор» - путешествие, где красота Карачаево-Черкессии оживает
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Бадукским озерам из Кисловодска: природа Домбая
Откройте великолепие Кавказских гор, отправившись в пешее путешествие к живописным Бадукским озерам
Начало: По договоренности
Расписание: С 1 мая по 31 октября
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Домбай из Кисловодска: Вершины Кавказа и древний храм
Вас ждет путешествие по маршруту красоты Кавказа, где каждый поворот дороги - это новая страница истории
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур в Домбай: Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и озеро Кара-кёль
Погрузитесь в великолепие Кавказских гор с эксклюзивным джип туром в Домбай. Откройте для себя древние храмы, захватывающие пейзажи и чистейшие воды
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
12 часов красоты Карачаево-Черкесии: путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, насладитесь уникальными пейзажами и культурным наследием региона
Начало: Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Домбай Ульген из Кисловодска
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай - квинтэссенция Кавказа из Кисловодска
Начало: Курортный бульвар, д. 2
Расписание: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Домбай: Настроение - «В горы» из Кисловодска
Удивительный мир горных вершин Домбая ждет вас! Водопады, цветущие луга и древние храмы подарят незабываемые впечатления
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бадукские Озера: эксклюзивное путешествие в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в удивительный мир Тебердинского заповедника, где каждый шаг открывает новые грани красоты
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый день
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город солнца: Домбай и Сентинский храм - Путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир кавказской природы и древней архитектуры во время экскурсии в Домбай и Сентинский храм
Начало: По договоренности с путешественником
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Кисловодска: Живописные уголки и древние храмы
Вас ждет погружение в мир горных вершин, кристальных озер и древних легенд Карачаево-Черкессии
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальное путешествие по Домбаю из Кисловодска для группы до 4 человек
Откройте великолепие Домбая в уютной компании друзей с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
VIP-путешествие на LEXUS: экскурсия по Домбаю из Кисловодска
Подарите себе день роскоши с экскурсией на внедорожнике премиум класса по живописным местам Домбая
Начало: Международный аэропорт Минеральные Воды
Расписание: Все дни
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Пятигорска
Погрузитесь в мир горных вершин и водопадов, посетите Сырную пещеру и Сентинский храм. Откройте для себя Тебердинский заповедник и озеро Кара-Кёль
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Домбай из Пятигорска с экскурсией
Вас ждет путешествие по красотам Домбая: исторический Шоанинский храм и величественный Перевал Гумбаши
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай и купание в термальных источниках из Пятигорска
Откройте для себя волшебство Домбая в уникальной экскурсии с купанием в термальных источниках и восхождением на гору Мусса-Ачитара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Домбай - земной рай из Ессентуков
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по горному Домбаю, где природа создала настоящий рай
Начало: Ессентуки
Расписание: Каждый день с 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гумбаши, Эльбрус и древний храм
Проведите день в общении с природой Карачаево-Черкессии, наслаждаясь видами с перевала Гумбаши и культурным наследием региона
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Настроение - «В горы»: Домбай из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин Домбая, где водопады срываются с небес, а облака плывут под ногами. Летние цветущие луга и величественные виды ждут вас
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип тур «Домбай - Земной Рай» из Ессентуков
Приглашаем на захватывающий Джип тур «Домбай - Земной Рай», где вас ждут незабываемые горные пейзажи и древние святыни
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Расписание: Каждый день в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
22 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: путешествие по жемчужинам Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в атмосферу Кавказа с экскурсией, где горные вершины и древние храмы оживут перед вами
Начало: Заберем от вашего отеля/гостиницы
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: перевал, храм, заповедник
Путешествие на джипе в Домбай с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: Путешествие через века и красоты природы
Проведите незабываемый день в объятиях Кавказских гор, наслаждаясь уникальными пейзажами и богатым культурным наследием
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Время выезда ежедневно с 7.00 до 8.00ч
19 июня в 07:00
27 июня в 07:00
17 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
- аалександр2 июня 2024Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
- ННаргиза20 мая 2024Отличный гид - водитель. Все очень понравилось! Все рассказал, показал, машина чистая комфортная. Будем советовать всем)
- ННастя25 апреля 2024Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
- ИИрина11 февраля 2024Здравствуйте, вчера ездили на Домбай (12часов продолжительность) с экскурсоводом Романом. Остались с дочерью в восторге от пейзажей, информации предоставленной Романом. Что
- ИИгорь19 октября 2023Ездили на Мухинское ущелье, очень красивые места, доволен поездкой)))
- SSfeniks18 сентября 2023Третий раз пишу отзыв, ничего не прогружается! Но я упрямая! Поездка была потрясающей!!! Горы, озеро шойбайдак на высоте 3000м! Красота и удивительное умиротворение!
- ММарина23 августа 2023Очень классная поездка!!! Шериф очень внимательный гид и интересный собеседник, не торопил, даже по времени бонусом отвез на другую локацию, аккуратное вождение, чистая комфортная машина с кондиционером! Спасибо за проведенное время, увезу массу впечатлении домой! Спутник очень удобный сервер! Рекомендую!
- ГГордиенко5 июля 2023Заказав экскурсию с Мурадом, мы выиграли счастливый билет! Очень аккуратный за рулем, прекрасный гид и собеседник Мурад дал нам прочувствовать
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Индивидуальные»
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