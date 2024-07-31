М Мария Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска читать дальше атмосферное чаепитие. Пьешь травяной чай в темноте, на столе хычин, мед, сыр и многие прелести местной кухни! А в это время рядом ходит жеребенок и котенок 🐱 Ну что за прелесть! И такая душевная вся поездка 🤩 Замечательная поездка, которая останется в сердце! Гид Тамара - удивительная 🫶 Было очень познавательно, легко и весело! После экскурсии нас ждали на

И Ирина Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков Экскурсия замечательная!!! Водитель- гид Дмитрий супер! Много и интересно рассказывал, аккуратное вождение, ориентирован на туристов. Много интересных мест. Красота восхищает!!! Рекомендую экскурсию даже для физически не подготовленным людям.

М Марина Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска читать дальше на то,чтобы рассмотреть все виды, ползать по горам,ходить вокруг озера - всё в своём удобном темпе, да с лёгкой атмосферой с юмором. Так что покупайте - не думайте, это хорошее решение! Замечательная поездка - познавательно, виды шикарные, машина,на которой добирались - супер. С экскурсоводом Еленой было очень комфортно, она давала время

Н Нина Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска читать дальше дорогу гид рассказывала нам о традициях мест, которые мы проезжали. День пролетел незаметно, оставив очень приятное послевкусие от увиденного, услышанного и прочувствованного Это была просто волшебная экскурсия! Гиду Тамаре отдельная благодарность)Мы побывали и в Сырных пещерах, и, конечно же, в горах. Всю

А Александр Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска Очень понравилось, интересный маршрут.

Д Дмитрий Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска Всё очень понравилось. Всё прошло на высшем уровне. Спасибо Вам и гиду Ирине

К Катерина Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска читать дальше с чарующей природой - что еще надо? Несмотря на длительность путешествия и насыщенную программу, все оказалось очень комфортным и остались силы на вечер)) Чувствовалось, что о нас заботятся)) Большое спасибо Максиму за удивительную поездку, покорившую нашу маленькую группу. Много замечательных историй и фактов поведал нам, а в сочетании

Л Лилия Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска Организатор Артём-это любовь! 😻 Он сам нам проводил экскурсию и это было фантастически. Очень интересно рассказывает, внимателен, делает изумительные фото и видео, заботится о своих туристах. Маршрут к Бадукским озеркам-это непередаваемая красота! Обязательно посетите.