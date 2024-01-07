2 день

Катание на горнолыжных склонах

Наш тур нацелен именно на активное катание, следующие дни вы проведете на горнолыжных склонах.

Каждое утро вас ждет сытный завтрак и общий трансфер к основному подъемнику, далее время на горнолыжных склонах.

Ближе к закрытию подъемников вас ждет общий трансфер обратно в гостевой дом.

После небольшого отдыха — вкусный и сытный ужин.

Вечером вы можете провести время у камина, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или самостоятельно изучить окрестности г. Теберда или п. Домбай.