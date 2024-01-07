Все важные моменты мы уже продумали и организовали: трансфер из/в аэропорт, проживание в новом гостевом доме, питание (завтрак и ужин), трансфер до горнолыжного подъемника — 15 мин.
на авто, посещение термальных источников и после столь приятного отдыха — обед в уютном ресторанчике на берегу горной реки. Наш тур нацелен именно на активное катание, которое приходится на будние дни. В это время на трассах и подъемниках значительно меньше людей.
Вы можете поехать компанией или один, всех участников тура объединят страсть к горнолыжному спорту!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, размещение в гостевом доме
Встречаемся в аэропорту г. Минеральные Воды и едем в город-курорт Теберда, заселяемся в гостевой дом.
По приезде вас ждет вкусный и сытный ужин.
Во время ужина происходит знакомство с участниками группы, проводится небольшая информационная лекция.
После ужина будет свободное время, можно провести время у камина или отдохнуть после дороги.
Впереди 5 дней горнолыжного катания!
Катание на горнолыжных склонах
Наш тур нацелен именно на активное катание, следующие дни вы проведете на горнолыжных склонах.
Каждое утро вас ждет сытный завтрак и общий трансфер к основному подъемнику, далее время на горнолыжных склонах.
Ближе к закрытию подъемников вас ждет общий трансфер обратно в гостевой дом.
После небольшого отдыха — вкусный и сытный ужин.
Вечером вы можете провести время у камина, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или самостоятельно изучить окрестности г. Теберда или п. Домбай.
Катание на горнолыжных склонах
Сытный завтрак и общий трансфер к основному подъемнику, далее время на горнолыжных склонах.
Ближе к закрытию подъемников вас ждет общий трансфер обратно в гостевой дом.
После небольшого отдыха — вкусный и сытный ужин.
Вечером вы можете провести время у камина, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или самостоятельно изучить окрестности г. Теберда или п. Домбай.
Катание на горнолыжных склонах
Сытный завтрак и общий трансфер к основному подъемнику, далее время на горнолыжных склонах.
Ближе к закрытию подъемников вас ждет общий трансфер обратно в гостевой дом.
После небольшого отдыха — вкусный и сытный ужин.
Вечером вы можете провести время у камина, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или самостоятельно изучить окрестности г. Теберда или п. Домбай.
Посещение термальных источников
В наш тура включено посещение термальных источников «Жемчужина Кавказа».
Очень приятно после нескольких дней катания провести время в целебной воде и восстановить силы.
По согласованию с группой, это можно сделать в один из дней, обычно на источники едут на 4-5 день тура.
На обратном пути вас ждет вкусный обед в уютном ресторане «Старый Город», на берегу горной реки.
Катание на горнолыжных склонах
Сытный завтрак и общий трансфер к основному подъемнику, далее время на горнолыжных склонах.
Ближе к закрытию подъемников вас ждет общий трансфер обратно в гостевой дом.
После небольшого отдыха — вкусный и сытный ужин.
Вечером вы можете провести время у камина, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или самостоятельно изучить окрестности г. Теберда или п. Домбай.
Сборы домой
Завершающий день путешествия. Вещи собраны, пора ехать домой, забрав с собой огромное количество впечатлений и энергии гор!
Утром завтрак и общий трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды.
Проживание
Все участники тура проживают в новом гостевом доме «Ягодный Тис».
Он находится в живописном месте рядом с Государственным Тебердинским заповедником, в городе-курорте Теберда, откуда можно быстро и удобно добраться до горнолыжного курорта Домбай.
В распоряжении гостей дома большая гостиная-столовая зона с камином, семь уютных номеров со всеми удобствами, большая открытая веранда, зона с лавочками и костровой чашей на улице.
На мансардном этаже дома расположен светлый большой зал для занятия йогой и различными активностями. В зале есть домашний кинотеатр и игровая приставка PlayStation.
Для гостей туров предусмотрено двухместное размещение.
Удобства в номере: электрический чайник, чайный набор, ТВ, Wi-Fi, место для хранения одежды, фен, собственная ванна комната.
Варианты проживания
Ягодный Тис
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном авто из/в аэропорт
- Двухместное размещение в новом гостевом доме
- Двухразовое питание (завтрак, ужин) — блюда русской, европейской и кавказкой кухни
- Трансфер до подъемника, 15 минут на авто
- Посещение термальных источников в один из дней тура (на обратном пути — обед в ресторане с национальной кухней (депозит — 1000 руб.)
- Досуг в гостевом доме
- Горы впечатлений: горнолыжное катание на любой вкус!
- Что не входит
- Билеты до города Минеральные Воды и обратно
- Обед на горе — стоимость от 300 руб.
- Ски-пасс — информация по стоимости появится ближе к открытию сезона 2023-2024
- Услуги инструктора — стоимость от 2500 руб.
- Прокат снаряжения — стоимость от 1000 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- основные документы для поездки — паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- комплект горнолыжной одежды и оборудования;
- купальные принадлежности — для посещения термальных источников.
- Ни разу не был в подобном туре, что меня ждёт?
Тур предназначен как для начинающих или совершенствующих свои навыки лыжников и сноубордистов, так и для опытных райдеров. Пять полноценных дней вы проведете на горнолыжных склонах.
В рамках тура не предусмотрено сопровождения гида, но вы всегда можете уточнить все вопросы у управляющего гостевого дома. Вы можете поехать один или в компании друзей.
Всех участников тура объединят страсть к горнолыжному спорту, вы обязательно найдете единомышленников!
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Вы пишете, что в туре всё включено, но я вижу, что нужны ещё какие-то доплаты. Почему?
Мы постарались предусмотреть и включить в тур все нужды, объединяющие участников. Дополнительные расходы зависят только от вас и их невозможно рассчитать на всех. Это:
- билеты из вашего города и обратно — обычно все собираются из разных городов, кто-то может приехать и на своей машине;
- обед на горе. У всех разный режим и вкусовые предпочтения — так вы сможете самостоятельно выбрать время и место для приёма пищи и ни от кого не зависеть;
- ски-пассы на курорте тоже разные, так вы наверняка выберете и приобретёте наиболее выгодный и удобный для вас.
- Место начала тура?
Как правило, общий трансфер забирает участников тура в аэропорту г. Минеральные Воды.
ВАЖНО! Необходимо прибыть в аэропорт г. Минеральные Воды до 14:00 в день начала тура. Всем участникам тура мы порекомендуем подходящие авиарейсы, вне зависимости от города вылета.
Если вы собираетесь добраться до нас на собственном транспорте, мы предоставим парковку у гостевого дома на время проведения тура и вычтем из стоимости тура, стоимость трансфера из/в аэропорт.
- Трансфер из/в аэропорт?
Мы сотрудничаем только с проверенными водителями. Все трансферы выполняются на комфортабельных микроавтобусах или легковых авто оборудованными дополнительными багажниками для перевозки горнолыжного снаряжения.
- Какое питание предусмотрено?
В стоимость тура входит питание - сытные и вкусные завтраки и ужины, из блюд русской, европейской и кавказкой кухни.
Обед не входит в стоимость, т. к. в обеденное время участники тура находятся на горнолыжных склонах. Стоимость обеда в горах зависит от ваших предпочтений.
Мы обязательно посоветуем вам проверенные кафе, где можно будет перекусить во время катания. Если вы придерживаетесь определённым правилами питания, сообщите нам заранее, мы обязательно предложим вам подходящий вариант.
- Возможно ли употребление алкогольных напитков в рамках тура?
ВАЖНО! Просим заранее ознакомится со следующей информацией. В наших турах запрещено употребление крепких спиртных напитков. После ужина возможно употребление некрепких спиртных напитков в умеренных количествах.
Участникам тура в сильном алкогольном опьянении может быть отказано в проживание и предусмотрено досрочное окончание тура, без возмещения его стоимости.
- Предусмотрен ли трансфер по подъемника?
Гостевой дом находится в г. Теберда в 18 км. от поселка Домбай и новой канатной дороги.
Ежедневно в течение всех дней тура предусмотренных для катания, осуществляется трансфер. Утром к началу работы подъемника и обратно, во второй половине дня, ближе к завершению работы подъемника.
Если вы собираетесь кататься по собственному графику, до подъемника можно добраться на такси, стоимость таски на 3-4 человека — 400-500 р. в одну сторону.
- Есть ли прокат оборудования?
Если вы едите без собственного горнолыжного снаряжения, сообщите нам заранее, мы порекомендуем проверенные пункты проката. Вы сможете заранее с ними связаться, уточнить все условия.
- Возможны ли услуги инструктора для начинающих?
Если вам необходимы услуги инструктора, сообщите нам заранее, мы порекомендуем проверенных инструкторов.
- Кто сопровождает в туре?
Тур подразумевает самостоятельное пребывание, в аэропорту вас встретит водитель, и на общем трансфере вы доедите до гостевого дома.
В гостевом доме вас встретит управляющий, расскажет все правила проживания, предоставит всю информацию по питанию и общему трансферу к/от подъемника.
- Чем заняться после катания?
В гостевом доме предусмотрен досуг, после того как вы вернулись с горнолыжных склонов. Можно поиграть в настольные игры, провести время у камина, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре или поиграть на игровой приставке.
Вы можете самостоятельно изучить окрестности г. Теберда и п. Домбай в удобное для вас время. Передвигаться можно на такси, стоимость такси по г. Теберда — 100-200 р., до п. Домбай —400-500 р. в одну сторону.
Если в один из дней вы решите поехать на экскурсию или сходить в баню, мы обязательно порекомендуем доступные варианты.
ВАЖНО! Мы максимально уважительно относимся к отдыху и комфорту всех участников тура, все активности в общих зонах гостевого дома (мансардный этаж, гостиная-столовая зона) доступны до 22:00, после этого времени не допускается шуметь, слушать громко музыку и мешать отдыхать остальным участникам.
- Можно ли с детьми?
Да, вы можете поехать в тур с детьми от 12 лет, если дети младше, свяжитесь с нами для обсуждения такой возможности.
- Мы хотим поехать своей компанией. Это возможно?
Если вы хотите поехать своей компанией, оставьте заявку, мы предложим вам индивидуальные условия.
- Предусмотрена ли медицинская помощь?
В гостевом доме предусмотрена стандартная аптечка, по общим нормам, аптечка укомплектована только общими медикаментами для первой доврачебной помощи (бинты, пластыри, перекись водорода и так далее).
Аптечки не содержат каких-либо лекарственных препаратов. Все необходимые лекарственные препараты участники тура берут с собой самостоятельно. Если у вас чего-то не оказалось, в г. Теберда есть несколько аптек. В п. Домбай есть стационарный травмпункт.
- Каковы погода и состояние трасс?
Погода в горах непредсказуема, от непогоды никто не застрахован. Общему прогнозу на 2-5 дней доверять не стоит, все может поменяться за несколько часов.
В нашем туре акцент сделан на активное катания и если один или два дня будет непогода, время для катания будет еще достаточно.
Огромным плюсом наших туров является то, что все дни катания выпадают на будние дни и, как правило, людей на склонах значительно меньше, и вы сможете полноценно получить удовольствие от катания.
- Стоимость ски-пасс?
Мы рекомендуем пользоваться новой канатной дорогой, так вы значительно будите экономить время на подъем. Стоимость дневного ски-пасс начитается от 1900 р. на целый день катания.
В любом случаем мы предоставим вам всю необходимую информацию по все вариантам подъема на горнолыжные склоны и вы самостоятельно выберете подходящих.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.