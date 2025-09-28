Мои заказы

Экскурсионные туры на неделю в Домбай

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Домбае, цены от 51 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
7 дней
-
5%
8 отзывов
Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 51 900 ₽54 900 ₽ за человека
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
7 дней
5 отзывов
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Семейный тур: Вершины жизни. Всё включено
7 дней
3 отзыва
Семейный тур: Вершины жизни. Всё включено
Наш тур - это прекрасная возможность отдохнуть вместе со своими детьми
15 авг в 10:00
от 80 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
  2. Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
  3. Семейный тур: Вершины жизни. Всё включено
Сколько стоит тур в Домбае в июле 2025
Сейчас в Домбае в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 51 900 до 80 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Домбае на 2025 год по теме «7-дневные туры», 16 ⭐ отзывов, цены от 51900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь