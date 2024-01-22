Авторские туры в Домбае

Туры по городам России
Несложный треккинг в Домбае
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Несложный треккинг в Домбае
Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
32 500 за человека
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Авторский тур
9 дней
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
45 000 за человека
Горнолыжный Домбай. Всё включено
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный Домбай. Всё включено
Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
45 999 за человека

Что посмотреть в Домбае на экскурсиях?

Экскурсионные туры включают в себя неторопливые прогулки к водопадам, покорение горных вершин. В сопровождении опытного гида можно исследовать грозные ущелья. Их суровая красота разительно отличается от живописных пейзажей равнин. Обжигающая холодом чистая вода каровых и моренных озёр славится за пределами региона. После активного путешествия порадует рыбалка, знакомство с национальной кухней. Поклонники экстремального туризма могут выбрать из нашего каталога интересные экскурсии на автомобилях с повышенной проходимостью

Местные экскурсоводы

Испытать на себе магическое притяжение гор можно, забронировав экскурсию в Домбай на нашем сайте. Мы составим маршрут исходя из ваших предпочтений, и знакомство с благодатным краем оставит приятное впечатление. Наши специалисты подберут наилучшее время для посещения достопримечательностей Карачаево-Черкессии в зависимости от сезона и погодных условий

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Д
    Дмитрий
    20 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи
  • Н
    Наталия
    19 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Впечатления хорошие.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Сокровища Домбая
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • А
    Андрей
    13 декабря 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
  • А
    Александр
    15 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Просто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах, местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет! Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!
    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели
  • А
    Анастасия
    15 июля 2023
    Домбай на Новый год
    Организаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.
  • М
    Мария
    3 июля 2023
    Домбай на Новый год
    Спасибо организаторам тура! Все было Супер!
    Спасибо организаторам тура! Все было Супер!Спасибо организаторам тура! Все было Супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю

Самые популярные туры в Домбае
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Несложный треккинг в Домбае
  2. Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
  3. Горнолыжный Домбай. Всё включено
Сколько стоит тур в Домбае в апреле 2024
Сейчас в Домбае можно забронировать 3 тура от 32 500 ₽ до 45 999 ₽.
Выбирая туры в Домбае, вы обеспечиваете себе впечатления на весь год. Ознакомьтесь с разнообразием предложений и найдите то, что подходит именно вам. Летом и зимой, в осенние месяцы и в преддверии 2024 года – мы предлагаем вам оптимальное сочетание цены и качества. Изучите описание каждого предложения, читайте отзывы, узнавайте, сколько стоят туры и какие есть варианты, чтобы ваш отдых стал по-настоящему незабываемым
All Airlines
ХорошоТам