Д Дмитрий Сокровища Домбая Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Сокровища Домбая Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

Д Дмитрий Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.

Н Наталия Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур Впечатления хорошие.

Е Екатерина Сокровища Домбая Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

А Андрей Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!

А Александр Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима Просто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах, местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет! Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!

Н Наталья Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!

А Анастасия Домбай на Новый год Организаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.