Экскурсионные туры включают в себя неторопливые прогулки к водопадам, покорение горных вершин. В сопровождении опытного гида можно исследовать грозные ущелья. Их суровая красота разительно отличается от живописных пейзажей равнин. Обжигающая холодом чистая вода каровых и моренных озёр славится за пределами региона. После активного путешествия порадует рыбалка, знакомство с национальной кухней. Поклонники экстремального туризма могут выбрать из нашего каталога интересные экскурсии на автомобилях с повышенной проходимостью
Местные экскурсоводы
Испытать на себе магическое притяжение гор можно, забронировав экскурсию в Домбай на нашем сайте. Мы составим маршрут исходя из ваших предпочтений, и знакомство с благодатным краем оставит приятное впечатление. Наши специалисты подберут наилучшее время для посещения достопримечательностей Карачаево-Черкессии в зависимости от сезона и погодных условий
Последние отзывы на туры
Д
Дмитрий
22 января 2024
Сокровища Домбая
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Д
Дмитрий
22 января 2024
Сокровища Домбая
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Д
Дмитрий
20 января 2024
Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
Н
Наталия
19 января 2024
Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
Впечатления хорошие.
Е
Екатерина
10 января 2024
Сокровища Домбая
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
А
Андрей
13 декабря 2023
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха.
Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
А
Александр
15 ноября 2023
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Просто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах, местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет!
Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!
Н
Наталья
7 ноября 2023
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!
А
Анастасия
15 июля 2023
Домбай на Новый год
Организаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.
М
Мария
3 июля 2023
Домбай на Новый год
Спасибо организаторам тура! Все было Супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю
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