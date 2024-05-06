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Домбай-Ульген и Чучхурский водопад

Как и положено, после встречи в аэропорту едем в Домбай. Позавтракав, выходим на разминку?

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.

Наш активный тур в Домбай пройдёт по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжится по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад!

По пути к самому верхнему водопаду пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот: 1730-2200 м, продолжительность маршрута: 6-7 часов.