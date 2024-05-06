Несложный треккинг в Домбае

Групповой тур в Домбае
Увидим своими глазами пики гор-четырехтысячников, поднимемся на джипах в Алибекское ущелье, сфотографируемся на качелях над обрывом, с рюкзаками за плечами преодолеем километры живописных троп — и все это успеем сделать за пять дней нашего активного тура! Мы сполна напитаемся энергией первозданной природы: ощутим мощь бурных рек и водопадов, исследуем каньоны и ущелья, вдохнем полной грудью звенящий от чистоты воздух, понаблюдаем за местной флорой и фауной.

А ещё при желании вы сможете прокатиться на канатной дороге, попробовать хычины и выпить ароматного глинтвейна, наслаждаясь головокружительными панорамами величественных скал.
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
Ближайшие даты:
6
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мая
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даты

Что вас ожидает:

Приятные активности по желанию
Приятные активности по желанию
Прокатимся по канатной дороге, сделаем фото на качели над обрывом и выпьем ароматного глинтвейна
Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Побывав здесь, мы ощутим приятную усталость в мышцах, ясность ума и прилив свежей энергии — горы заряжают и тело, и дух!
Поднимемся под облака
Поднимемся под облака
Полюбуемся панорамой исполинов-скал, услышим рокот водопадов, отправимся на джипах в ущелье

Программа тура по дням

1 день

Домбай-Ульген и Чучхурский водопад

Как и положено, после встречи в аэропорту едем в Домбай. Позавтракав, выходим на разминку?

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.

Наш активный тур в Домбай пройдёт по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжится по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад!

По пути к самому верхнему водопаду пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот: 1730-2200 м, продолжительность маршрута: 6-7 часов.

Домбай-Ульген и Чучхурский водопадДомбай-Ульген и Чучхурский водопадДомбай-Ульген и Чучхурский водопадДомбай-Ульген и Чучхурский водопад
2 день

Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель

Просыпаемся, завтракаем и в путь! Едем в Гоначхирское ущелье. Это ущелье одно из самых живописных не только в России, но и в Европе.

Едем по Военно-Сухумской дороге. Первая остановка довольно популярна для фото — тоннель из деревьев.

Следующая остановка — поляна Косыгина. Расположена в живописном месте, рядом со слиянием рек Бу-Ульген и Клухор. Здесь чувствуется мощь горных рек.

Дальше едем на озеро Туманлы-Кель. Это настоящее горное озеро расположено на высоте 1850 метров.

В солнечные дни отсюда открываются фантастические виды на гору Кухор и всю Гоначхирскую тестину. Здесь устроим привал и пообедаем.

Последняя остановка в Гоначхирском ущелье. Конечная точка Военно-Сухумской дороги на территории России находится у реки Кичи-Муруджу. Дорога дальше закрыта.

После этого едем в кафе в Теберду.

Затем едем в гостиницу и отдыхаем.

Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-КельГоначхирское ущелье и озеро Туманлы-КельГоначхирское ущелье и озеро Туманлы-КельГоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель
3 день

Треккинг в каньон Аманауз и Суфруджинский водопад

Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето. После чего пройдем по тенистому пихтовому лесу.

Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчаса ходьбы дойдем до «Чертовой мельницы». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.

Выйдем из леса и дальше по ущелью нам откроются виды на небольшие водопады, стекающие по скалам.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад. Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.

Активная часть: 6,4 км, перепад высот: 1600-2100 м, продолжительность треккинга: 6-7 часов.

Треккинг в каньон Аманауз и Суфруджинский водопадТреккинг в каньон Аманауз и Суфруджинский водопадТреккинг в каньон Аманауз и Суфруджинский водопад
4 день

Мусса-Ачитара и незабываемые виды

Здесь красиво в любое время года. Поселок находится в окружении горных вершин.

В этот день мы:

  • поднимемся на верхнюю точку канатной дороги, откуда открывается невероятный вид на 360°. В ясную погоду видно Эльбрус;
  • согреемся ароматным горным чаем или глинтвейном в кафе с невероятными видами;
  • сфотографируемся на фоне «летающей тарелки» — символ Домбая;
  • прогуляемся по местному рынку, наберем кучу сувениров, мед, пастилу, горный чай, себе, родным и друзьям;
  • покатаемся на качелях над обрывом, которые находятся на каждом уровне канатки;
  • обязательно попробуем хычины.
Мусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые видыМусса-Ачитара и незабываемые виды
5 день

Алибекский водопад и ледник Алибек

Сегодня нас ждет жемчужина нашей поездки — Алибекское ущелье.

Начнем наш поход с джипинга. Первые 5 км маршрута мы преодолеем на джипах, так мы сэкономим время и силы для главных красот.

Доедем до альплагеря Алибек, от него стартуем пешком. И буквально через 5 минут поражаемся от красоты — впереди вдалеке массивный и древний ледник Алибек.

До первой достопримечательности двигаемся 1,2 км по лесной красивой дороге. Подходим к водопаду Алибек.

Проходим через реку, оставляя водопад по правую руку, поднимаемся всё выше, до смотровой площадки, где открывается вид на вершину Мусса-Ачитара и само ущелье Алибек. Настало время привала. Покушаем и отдохнем.

Возвращаемся в Домбай, загружаемся в машину и едем в аэропорт.

Самый сложный в путешествиях последний день, ведь как бы нам не хотелось, но придется прощаться. Но мы с вами не прощаемся, а говорим: «До новых встреч».

Алибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник АлибекАлибекский водопад и ледник Алибек

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Айс Черри» в Домбае.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Айс Черри

4 ночи
Айс ЧерриАйс ЧерриАйс ЧерриАйс Черри

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение на протяжении всего тура
  • Проживание в гостинице (номера с удобствами)
  • Вход на территорию заповедника
  • Групповой трансфер Мин. Воды — Домбай — Мин. Воды
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Питание
  • Билет на канатную дорогу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5, подъезд 1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Некоторые маршруты проходят в пограничной зоне, поэтому эта поездка для туристов с российскими паспортами.

Список необходимого:

  • удобная обувь для пешеходных экскурсий при температуре от +15°C до -5°C;
  • запасная обувь (вдруг промокнут), чтобы вечером в сухих сходить в кафе;
  • одежда для пешеходных экскурсий при температуре от +15°C до -5°C;
  • дождевик;
  • шапка, перчатки;
  • треккинговые палки, если есть;
  • термос, кружка (по желанию);
  • очки солнцезащитные;
  • деньги, документы.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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