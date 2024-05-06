А ещё при желании вы сможете прокатиться на канатной дороге, попробовать хычины и выпить ароматного глинтвейна, наслаждаясь головокружительными панорамами величественных скал.
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Домбай-Ульген и Чучхурский водопад
Как и положено, после встречи в аэропорту едем в Домбай. Позавтракав, выходим на разминку?
Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад.
Наш активный тур в Домбай пройдёт по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье — это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген (4047 м).
Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.
Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжится по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.
Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный — это верхний каскад!
По пути к самому верхнему водопаду пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот: 1730-2200 м, продолжительность маршрута: 6-7 часов.
Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель
Просыпаемся, завтракаем и в путь! Едем в Гоначхирское ущелье. Это ущелье одно из самых живописных не только в России, но и в Европе.
Едем по Военно-Сухумской дороге. Первая остановка довольно популярна для фото — тоннель из деревьев.
Следующая остановка — поляна Косыгина. Расположена в живописном месте, рядом со слиянием рек Бу-Ульген и Клухор. Здесь чувствуется мощь горных рек.
Дальше едем на озеро Туманлы-Кель. Это настоящее горное озеро расположено на высоте 1850 метров.
В солнечные дни отсюда открываются фантастические виды на гору Кухор и всю Гоначхирскую тестину. Здесь устроим привал и пообедаем.
Последняя остановка в Гоначхирском ущелье. Конечная точка Военно-Сухумской дороги на территории России находится у реки Кичи-Муруджу. Дорога дальше закрыта.
После этого едем в кафе в Теберду.
Затем едем в гостиницу и отдыхаем.
Треккинг в каньон Аманауз и Суфруджинский водопад
Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето. После чего пройдем по тенистому пихтовому лесу.
Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…
Спустя полчаса ходьбы дойдем до «Чертовой мельницы». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.
Выйдем из леса и дальше по ущелью нам откроются виды на небольшие водопады, стекающие по скалам.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад. Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.
Активная часть: 6,4 км, перепад высот: 1600-2100 м, продолжительность треккинга: 6-7 часов.
Мусса-Ачитара и незабываемые виды
Здесь красиво в любое время года. Поселок находится в окружении горных вершин.
В этот день мы:
- поднимемся на верхнюю точку канатной дороги, откуда открывается невероятный вид на 360°. В ясную погоду видно Эльбрус;
- согреемся ароматным горным чаем или глинтвейном в кафе с невероятными видами;
- сфотографируемся на фоне «летающей тарелки» — символ Домбая;
- прогуляемся по местному рынку, наберем кучу сувениров, мед, пастилу, горный чай, себе, родным и друзьям;
- покатаемся на качелях над обрывом, которые находятся на каждом уровне канатки;
- обязательно попробуем хычины.
Алибекский водопад и ледник Алибек
Сегодня нас ждет жемчужина нашей поездки — Алибекское ущелье.
Начнем наш поход с джипинга. Первые 5 км маршрута мы преодолеем на джипах, так мы сэкономим время и силы для главных красот.
Доедем до альплагеря Алибек, от него стартуем пешком. И буквально через 5 минут поражаемся от красоты — впереди вдалеке массивный и древний ледник Алибек.
До первой достопримечательности двигаемся 1,2 км по лесной красивой дороге. Подходим к водопаду Алибек.
Проходим через реку, оставляя водопад по правую руку, поднимаемся всё выше, до смотровой площадки, где открывается вид на вершину Мусса-Ачитара и само ущелье Алибек. Настало время привала. Покушаем и отдохнем.
Возвращаемся в Домбай, загружаемся в машину и едем в аэропорт.
Самый сложный в путешествиях последний день, ведь как бы нам не хотелось, но придется прощаться. Но мы с вами не прощаемся, а говорим: «До новых встреч».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Айс Черри» в Домбае.
Варианты проживания
Айс Черри
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение на протяжении всего тура
- Проживание в гостинице (номера с удобствами)
- Вход на территорию заповедника
- Групповой трансфер Мин. Воды — Домбай — Мин. Воды
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Питание
- Билет на канатную дорогу
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова, 5, подъезд 1
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Некоторые маршруты проходят в пограничной зоне, поэтому эта поездка для туристов с российскими паспортами.
Список необходимого:
- удобная обувь для пешеходных экскурсий при температуре от +15°C до -5°C;
- запасная обувь (вдруг промокнут), чтобы вечером в сухих сходить в кафе;
- одежда для пешеходных экскурсий при температуре от +15°C до -5°C;
- дождевик;
- шапка, перчатки;
- треккинговые палки, если есть;
- термос, кружка (по желанию);
- очки солнцезащитные;
- деньги, документы.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.