мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Купание. Трансфер
Общий трансфер.
Купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа».
Заселение в коттедж.
Ужин и посиделки у камина.
Лекция по лавинной безопасности.
Горные лыжи. Сноуборд
Подъем.
Завтрак.
Каталка.
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Вечеринка «Открытие тура».
Горные лыжи. Сноуборд
Подъем.
Завтрак.
Каталка (или скитур).
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Кино и настольные игры.
Купание. Трансфер
Подъем.
Завтрак.
Трансфер.
Обед.
Купание в термальных источниках Гедуко.
Ужин.
Фирменная вечеринка с дегустацией лучших на Кавказе авторских настоек.
Горные лыжи. Сноуборд
Подъем.
Завтрак.
Каталка (трассы или фрирайд).
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Вечеринка в культовом баре Приэльбрусья.
Горные лыжи. Сноуборд. Баня
Подъем.
Завтрак.
Каталка (трассы или фрирайд).
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Баня с купанием в горной реке.
Горные лыжи. Сноуборд
Подъем.
Завтрак.
Каталка (трассы или фрирайд).
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Авторская игра «КВИЗ».
Горные лыжи. Сноуборд
Подъем.
Завтра.
Каталка.
Обед.
Ещё каталка.
Ужин.
Фирменная вечеринка «Закрытие тура».
Горные лыжи. Сноуборд. Отъезд. Трансфер
Подъем.
Завтрак.
Каталка.
Сборы.
Трансфер.
Проживание
Размещение: 2-х местный номер в коттедже.
Варианты проживания
Коттедж
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы
- Проживание в коттедже
- Завтраки
- Организация катания по трассам и фрирайд
- Посещение бани
- Подъем группой на ратраке (или снегоходах)
- Вся развлекательная программа
- Сопровождение группы и информационная поддержка
- Новые знакомства и друзья!
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно — при необходимости
- Ски-пасс
- Перекус на горе и ужины
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.