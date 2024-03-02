Если не мыслите активный зимний отдых без походов на лыжах или сноуборде, головокружительных спусков с заснеженных гор, свистящего в ушах ветра от высоких скоростей и сказочных пейзажей окружающей природы — вам с нами! Приглашаем в наш горнолыжный тур с вечеринками, купанием в термальных источниках и другими нашими фирменными фишками, о которых вы узнаете из программы. Присоединяйтесь!