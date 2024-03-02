Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус

Групповой тур в Домбае
Если не мыслите активный зимний отдых без походов на лыжах или сноуборде, головокружительных спусков с заснеженных гор, свистящего в ушах ветра от высоких скоростей и сказочных пейзажей окружающей природы — вам с нами! Приглашаем в наш горнолыжный тур с вечеринками, купанием в термальных источниках и другими нашими фирменными фишками, о которых вы узнаете из программы. Присоединяйтесь!
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Ближайшие даты:
2
мар

Что вас ожидает:

Море снега
Море снега
Нас ждёт кавказская природа в зимнем одеянии, чистый морозный воздух и куча снега!
Сумасшедшие вечеринки
Сумасшедшие вечеринки
Зарядимся эмоциями и сбросим любое напряжение в культовом баре Приэльбрусья…. и не только!)
Релакс и перезагрузка
Релакс и перезагрузка
Термальные источники и баня с купанием в горной речке — вот, что нужно после активного отдыха!

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Купание. Трансфер

Общий трансфер.

Купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа».

Заселение в коттедж.

Ужин и посиделки у камина.

Лекция по лавинной безопасности.

Встреча. Купание. ТрансферВстреча. Купание. ТрансферВстреча. Купание. Трансфер
2 день

Горные лыжи. Сноуборд

Подъем.

Завтрак.

Каталка.

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Вечеринка «Открытие тура».

Горные лыжи. СноубордГорные лыжи. СноубордГорные лыжи. Сноуборд
3 день

Горные лыжи. Сноуборд

Подъем.

Завтрак.

Каталка (или скитур).

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Кино и настольные игры.

Горные лыжи. СноубордГорные лыжи. СноубордГорные лыжи. Сноуборд
4 день

Купание. Трансфер

Подъем.

Завтрак.

Трансфер.

Обед.

Купание в термальных источниках Гедуко.

Ужин.

Фирменная вечеринка с дегустацией лучших на Кавказе авторских настоек.

Купание. ТрансферКупание. ТрансферКупание. Трансфер
5 день

Горные лыжи. Сноуборд

Подъем.

Завтрак.

Каталка (трассы или фрирайд).

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Вечеринка в культовом баре Приэльбрусья.

Горные лыжи. СноубордГорные лыжи. СноубордГорные лыжи. Сноуборд
6 день

Горные лыжи. Сноуборд. Баня

Подъем.

Завтрак.

Каталка (трассы или фрирайд).

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Баня с купанием в горной реке.

Горные лыжи. Сноуборд. БаняГорные лыжи. Сноуборд. БаняГорные лыжи. Сноуборд. Баня
7 день

Горные лыжи. Сноуборд

Подъем.

Завтрак.

Каталка (трассы или фрирайд).

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Авторская игра «КВИЗ».

Горные лыжи. СноубордГорные лыжи. СноубордГорные лыжи. Сноуборд
8 день

Горные лыжи. Сноуборд

Подъем.

Завтра.

Каталка.

Обед.

Ещё каталка.

Ужин.

Фирменная вечеринка «Закрытие тура».

Горные лыжи. СноубордГорные лыжи. СноубордГорные лыжи. Сноуборд
9 день

Горные лыжи. Сноуборд. Отъезд. Трансфер

Подъем.

Завтрак.

Каталка.

Сборы.

Трансфер.

Горные лыжи. Сноуборд. Отъезд. Трансфер

Проживание

Размещение: 2-х местный номер в коттедже.

Варианты проживания

Коттедж

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы
  • Проживание в коттедже
  • Завтраки
  • Организация катания по трассам и фрирайд
  • Посещение бани
  • Подъем группой на ратраке (или снегоходах)
  • Вся развлекательная программа
  • Сопровождение группы и информационная поддержка
  • Новые знакомства и друзья!
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно — при необходимости
  • Ски-пасс
  • Перекус на горе и ужины
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Домбая

Можно с детьмиМногодневные турыГорнолыжные турыВыездныеПопулярные места

Похожие туры из Домбая

Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
скидка
12%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Увлекательное путешествие по Кавказу: Пятигорск, Домбай
Минеральные Воды
21 дек
1700015 000 за человека
Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
г. Пятигорск
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
от 36 500 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
59 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Домбае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ