Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха,»
28 500 ₽
30 000 ₽ за человека
Домбай, Эльбрус, Архыз. Горнолыжный кэмп
За 6 дней мы посетим три Горнолыжных курорта, каждый из которых имеет свои особенности и шарм
«Трансфер (Mersedes-Benz Sprinter с багажником) до хостела (Эльбрус)»
16 мар в 10:00
10 мар в 10:00
от 79 987 ₽
80 000 ₽ за человека
Тур-конструктор на Кавказ: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и закат на плато Бермамыт
Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы
«На этом живописном перевале вы сможете увидеть величественный Эльбрус, насладиться панорамным видом Кавказского хребта»
26 мая в 10:00
2 июн в 10:00
от 52 000 ₽ за человека
Сейчас в Домбае в категории "Эльбрус" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 79 987 со скидкой до 5%.
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Домбая посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Домбая на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже