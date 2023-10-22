Первой остановкой перед началом пешего маршрута станет перевал Гумбаши, откуда видны необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы Эльбруса.

Затем мы двинемся в сторону Домбая. Бадукские озера расположены на территории Тебердинского заповедника, подъем занимает от 2 до 4 часов. На протяжении всего маршрута вы будете любоваться водопадами, сформированными горными речками, а также необычайно красивым лесом. Все три озера карстового происхождения, с резкими перепадами глубины и очень холодной водой. Вас ждет непередаваемая красота!

Продолжительность пешего маршрута до третьего озера составляет около 4 км. и занимает от 2 до 4 часов в зависимости от скорости подъема. На протяжении всего подъема вы будете очарованы естественной природой Тебердинского заповедника. Добравшись до третьего озера, вы можете устроить пикник, отдохнуть и насладиться видами, чистейшей бирюзовой водой.

Что важно знать: