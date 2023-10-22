Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска

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Один из красивейших маршрутов Домбая к трем горным озерам.

Самое высокое озеро расположено на высоте 2000 метров, поэтому вода в нем даже летом не нагревается выше 5 градусов.
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Незабываемый пеший маршрут к Бадукским озерам из Кисловодска
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Тебердинский заповедник
  • Бадукские озера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Первой остановкой перед началом пешего маршрута станет перевал Гумбаши, откуда видны необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы Эльбруса.
Затем мы двинемся в сторону Домбая. Бадукские озера расположены на территории Тебердинского заповедника, подъем занимает от 2 до 4 часов. На протяжении всего маршрута вы будете любоваться водопадами, сформированными горными речками, а также необычайно красивым лесом. Все три озера карстового происхождения, с резкими перепадами глубины и очень холодной водой. Вас ждет непередаваемая красота!
Продолжительность пешего маршрута до третьего озера составляет около 4 км. и занимает от 2 до 4 часов в зависимости от скорости подъема. На протяжении всего подъема вы будете очарованы естественной природой Тебердинского заповедника. Добравшись до третьего озера, вы можете устроить пикник, отдохнуть и насладиться видами, чистейшей бирюзовой водой.

Что важно знать:

  • не забудьте взять паспорт.
  • наденьте удобную обувь и одежду.
  • в горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду.

С 1 мая по 31 октября

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и сопровождение на протяжении всей экскурсии
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор при входе на территорию Тебердинского заповедника - 300 руб
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 31 октября
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Что важно знать:
  • Не забудьте взять паспорт
  • Наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи

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