Один из красивейших маршрутов Домбая к трем горным озерам.
Самое высокое озеро расположено на высоте 2000 метров, поэтому вода в нем даже летом не нагревается выше 5 градусов.
Самое высокое озеро расположено на высоте 2000 метров, поэтому вода в нем даже летом не нагревается выше 5 градусов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Тебердинский заповедник
- Бадукские озера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первой остановкой перед началом пешего маршрута станет перевал Гумбаши, откуда видны необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы Эльбруса.
Затем мы двинемся в сторону Домбая. Бадукские озера расположены на территории Тебердинского заповедника, подъем занимает от 2 до 4 часов. На протяжении всего маршрута вы будете любоваться водопадами, сформированными горными речками, а также необычайно красивым лесом. Все три озера карстового происхождения, с резкими перепадами глубины и очень холодной водой. Вас ждет непередаваемая красота!
Продолжительность пешего маршрута до третьего озера составляет около 4 км. и занимает от 2 до 4 часов в зависимости от скорости подъема. На протяжении всего подъема вы будете очарованы естественной природой Тебердинского заповедника. Добравшись до третьего озера, вы можете устроить пикник, отдохнуть и насладиться видами, чистейшей бирюзовой водой.
Что важно знать:
- не забудьте взять паспорт.
- наденьте удобную обувь и одежду.
- в горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду.
С 1 мая по 31 октября
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида и сопровождение на протяжении всей экскурсии
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор при входе на территорию Тебердинского заповедника - 300 руб
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 1 мая по 31 октябряЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Что важно знать:
- Не забудьте взять паспорт
- Наденьте удобную обувь и одежду
- В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
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