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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встретим в аэропорту или заберем от адреса вашего проживания. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экскурсия
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Трансфер проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Трансфер можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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