Сердце гор
Счастье не за горами — счастье в горах! Давайте вместе это проверим! Приглашаю вас в однодневное путешествие на Домбай. Это небольшое село среди гор, которое привлекает любителей зимних видов спорта. Но здесь красиво в любое время года. Сырная пещера, древний аланский храм, озеро Кара-Кёль — все это будет на нашем пути. А самое главное, экскурсия проводится в мини-группе.
Ближайшие даты:
23
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры или гора Кольцо
- Гоначхирское ущелье (в теплое время года) или Шоанинский храм — древние аланский храм.
- Озеро Кара-Кель — «Чёрное озеро»
- Пос. Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Гора Мусса-Ачитара
- Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- Вершины Инэ, Суфруджу, Алибек, Белалыкая
- Домбай-Ульген
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Маршрут лежит по живописному ущелью Подкумок, проходит через горные аулы.
Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. Его высота – 2178 м. над уровнем моря. С его вершины открываются неповторимые виды на гору Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.
Пещера «Сквозняк» или «Сырная»
Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором.
Древний аланский храм (Сентинский или Шоанинский)
Древний горный Сентинский храм, архитектурное сокровище X века, возвышающееся над рекой Теберда. Церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника. Когда-то здесь проходил торговый путь, ведущий через Кавказские горы к восточному побережью Черного моря.
Или Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г. Карачаевска, а именно над село им Коста Хетагурова. Название горы Шоана в переводе означает «святилище». Построен храм Аланами еще до крещения Руси во второй половине Х века и является одним из старейших храмов на территории России.
Озеро Кара-кёль
Проедем по берегу озера Кара-кёль — еще один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет.
Ущелье Гоначхир (посещем в теплое время года) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги - эта дорога через Главный Кавказский хребет, когда-то соединяющая Черкесск и Сухум (Абхазия).
Дорога приводит к Туманному озеру или Туманлы-Кель еще его называют форелевым, так как когда-то проводился эксперимент по разведению форели, но из-за частого схода лавин он не удался. Форель в озере водится до сих пор, но ловить ее нельзя, так как это территория заповедника.
Следующая остановка будет у реки Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовый ледниковой водой в России. Вокруг ее окружает елово-буковая роща, многолетние деревья, где веет потрясающим запахом хвои.
Далее вас ждет канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м).
Важно знать:
Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.
Не входит в стоимость:
- Питание в кафе (ок. 600 руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и питьевую воду с собой.
- Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. /чел. (в теплое время года вместо храма).
- Билет на канатную дорогу в Домбае (1400 — 1600 руб. в зависимости от типа канатки и от возраста участников).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от дома и обратно на комфортном внедорожнике
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- По желанию:
- Питание в кафе (ок. 600 руб. /чел). Также можно взять небольшой перекус и питьевую воду с собой
- Вход в Гоначхирское ущелье с посещением озера Туманлы-Кель — 300 руб. /чел. (в теплое время года вместо храма)
- Билет на канатную дорогу в Домбае (1400 — 1600 руб. в зависимости от типа канатки и от возраста участников)
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Накануне поездки, ближе к 20:00, отправим информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап. Будем ждать вас по вашему адресу.
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями!
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах (до 6/7 пассажиров).
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов).
- Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону.
- Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, питьевую воду, дождевик. Канатная дорога оплачивается отдельно.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении менеджеру), а также в индивидуальной форме
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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