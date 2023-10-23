Джип-тур в Домбай из Кисловодска

Проведите день в Домбае, наслаждаясь видами Кавказских гор, посещая древние храмы и озёра. Вкусите национальную кухню и поднимитесь на вершину Мусса-Ачитара
Приглашаем вас в 1-дневное путешествие по Домбаю. Домбай - это небольшое село среди гор. Зимой сюда приезжают покататься на горных лыжах, а летом полюбоваться горными пейзажами.

Со мной вы посетите Шоанинский
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храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершину гору Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор! Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал - Гум-Баши. Оттуда в хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России - Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм - один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья.

В посёлке Домбай вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, попробуете традиционные блюда национальной карачаевской кухни. На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Также мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚙 Увлекательное путешествие на джипах
  2. 🏔 Захватывающие виды Кавказских гор
  3. 🏛 Посещение древнего Шоанинского храма
  4. 🚡 Подъем на гору Мусса-Ачитара
  5. 🍽 Дегустация карачаевской кухни
  6. 🌊 Прогулка по берегу озера Кара-Кёль
  7. 🌲 Визит в Тебердинский заповедник

Что можно увидеть

  • Шоанинский храм
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Джип-тур в Домбай из Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Сырные пещеры
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда в хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, попробуете традиционные блюда национальной карачаевской кухни. На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Также мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения.

Ежедневно в 07.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Сырные пещеры
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • По желанию:
  • Питание
  • Канатная дорога оплачивается отдельно
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт
  • Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода - захватите тёплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
23 окт 2023
Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов Северного Кавказа, и в части невероятно живописной осенней природы Домбая, дороги к нему. Хочется особо отметить эрудицию гида, его юмор, обояние и заботливое отношение к туристам!

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