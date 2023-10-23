читать дальше

храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершину гору Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор! Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал - Гум-Баши. Оттуда в хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России - Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм - один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья.



В посёлке Домбай вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, попробуете традиционные блюда национальной карачаевской кухни. На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Также мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения