Приглашаем вас в 1-дневное путешествие по Домбаю. Домбай - это небольшое село среди гор. Зимой сюда приезжают покататься на горных лыжах, а летом полюбоваться горными пейзажами.
Со мной вы посетите Шоанинский
Со мной вы посетите Шоанинский
7 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипах
- 🏔 Захватывающие виды Кавказских гор
- 🏛 Посещение древнего Шоанинского храма
- 🚡 Подъем на гору Мусса-Ачитара
- 🍽 Дегустация карачаевской кухни
- 🌊 Прогулка по берегу озера Кара-Кёль
- 🌲 Визит в Тебердинский заповедник
Что можно увидеть
- Шоанинский храм
- Гора Мусса-Ачитара
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Сырные пещеры
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наш путь в Домбай пройдет через красивейший перевал — Гум-Баши. Оттуда в хорошую погоду с высоты 2100 м. открывается великолепная панорама на самую высокую точку России — Эльбрус. Далее мы посетим Шоанинский храм — один из древнейших храмов России. Он был построен 11 веков назад. С горы, на которой высится сооружение, открывается живописный вид на ущелья. В посёлке Домбай вы подниметесь на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, полюбуетесь панорамой, попробуете традиционные блюда национальной карачаевской кухни. На обратном пути мы посетим озеро Кара-кёль. Название водоёма переводится как «чёрное». Также мы заедем в уникальный Тебердинский заповедник. Вода реки Уллу-Муруджу так чиста, что вы сможете попробовать её, черпая прямо из течения.
Ежедневно в 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Сырные пещеры
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- По желанию:
- Питание
- Канатная дорога оплачивается отдельно
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт
- Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода - захватите тёплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 окт 2023
Артем, огромное спасибо за незабываемые впечатления!!! Экскурсия была очень разноплановая, и в части полученной информации об истории и традициях народов Северного Кавказа, и в части невероятно живописной осенней природы Домбая, дороги к нему. Хочется особо отметить эрудицию гида, его юмор, обояние и заботливое отношение к туристам!
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