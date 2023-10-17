Путешествие с шаманом по местам силы Туапсинского района

Посетить загадочные древние дольмены и научиться слышать себя

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Ответы на вопросы
Я предлагаю отправиться в уникальное путешествие, полное духовных знаний и открытий.

Оно подойдёт тем, кто хочет найти себя и укрепить свой дух, очиститься от негативных установок, раскрыть энергетические центры и усилить связь с предками.

Вы прикоснётесь к самым древним сооружениям на земле — дольменам и пройдёте шаманский обряд с сакральной церемонией Рапэ.
Путешествие с шаманом по местам силы Туапсинского района
Путешествие с шаманом по местам силы Туапсинского района
Путешествие с шаманом по местам силы Туапсинского района
Путешествие с шаманом по местам силы Туапсинского района
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лёгкая прогулка и знакомство с законами леса

В пути до места старта пешего маршрута объясню, что такое шаманизм, кто такой шаман и чем он отличается от популистских, затёртых образов. Затем мы пройдём вдоль небольших речек, извивающихся среди густых лесов, насладимся природой Туапсинского края. Познакомлю вас с местной флорой и фауной. Расскажу, кто такие дух леса и леший. При входе в лес покажу, как надо приветствовать духов и подносить дары.

Дольмены, предания и мифы

Мы посетим загадочное место, о котором сложено много легенд. Здесь и находятся дольмены — древние мегалитические сооружения. Расскажу об альтернативной версии появления земли: почему существует смена сезонов и времени суток, отчего ушла под воду Атлантида, зачем нужны дольмены и прочее.

Церемония Рапэ

Я проведу энергетическую диагностику, а затем — шаманский обряд на исцеление звуками бубна с сакральной церемонией Рапэ. В её основе — вдыхание бразильского табака. Считается, что на церемонии открывается осознание истинного Я.

Гвоздестояние

Во время практики я буду сопровождать и поддерживать вас. Именно чувство безопасности и доверия позволяет встать на гвозди пусть даже на небольшое время. Я придерживаюсь принципа «без фанатизма». Всё будет проходить максимально комфортно для вас.

Организационные детали

  • В стоимость программы входят трансфер и сопровождение гида-шамана
  • Дорога от Джубги на автомобиле до места старта пешего маршрута составляет 15-20 минут
  • Трансфер возможен из Туапсе, Горячего Ключа или Геленджика. Стоимость обговаривается отдельно.
  • Расстояние общего пешего маршрута около 6 км. Путь очень лёгкий.
  • Возьмите с собой тетрадку, ручку и небольшой рюкзак
  • До путешествия не допускаются люди в алкогольном и наркотическом опьянении. Приём спиртного — минимум за трое суток до поездки.
  • Церемония Рапэ не проводится в случае психических расстройств, приёма сильных психотропных препаратов, проблем с сердцем и при беременности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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