Я предлагаю отправиться в уникальное путешествие, полное духовных знаний и открытий. Оно подойдёт тем, кто хочет найти себя и укрепить свой дух, очиститься от негативных установок, раскрыть энергетические центры и усилить связь с предками. Вы прикоснётесь к самым древним сооружениям на земле — дольменам и пройдёте шаманский обряд с сакральной церемонией Рапэ.

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Описание

Что вас ожидает

Лёгкая прогулка и знакомство с законами леса

В пути до места старта пешего маршрута объясню, что такое шаманизм, кто такой шаман и чем он отличается от популистских, затёртых образов. Затем мы пройдём вдоль небольших речек, извивающихся среди густых лесов, насладимся природой Туапсинского края. Познакомлю вас с местной флорой и фауной. Расскажу, кто такие дух леса и леший. При входе в лес покажу, как надо приветствовать духов и подносить дары.

Дольмены, предания и мифы

Мы посетим загадочное место, о котором сложено много легенд. Здесь и находятся дольмены — древние мегалитические сооружения. Расскажу об альтернативной версии появления земли: почему существует смена сезонов и времени суток, отчего ушла под воду Атлантида, зачем нужны дольмены и прочее.

Церемония Рапэ

Я проведу энергетическую диагностику, а затем — шаманский обряд на исцеление звуками бубна с сакральной церемонией Рапэ. В её основе — вдыхание бразильского табака. Считается, что на церемонии открывается осознание истинного Я.

Гвоздестояние

Во время практики я буду сопровождать и поддерживать вас. Именно чувство безопасности и доверия позволяет встать на гвозди пусть даже на небольшое время. Я придерживаюсь принципа «без фанатизма». Всё будет проходить максимально комфортно для вас.

Организационные детали