В современном Екатеринбурге много всего напоминает о советском прошлом.
Я проанализировала и отрефлексировала его влияние на город и готова поделиться с вами результатами личного расследования в формате экскурсии по знаковым советским местам.
Уралмаш, «Городок чекистов», памятник репрессированным и обелиск группы Дятлова — вы погрузитесь в эпоху и узнаете много нового.
Я проанализировала и отрефлексировала его влияние на город и готова поделиться с вами результатами личного расследования в формате экскурсии по знаковым советским местам.
Уралмаш, «Городок чекистов», памятник репрессированным и обелиск группы Дятлова — вы погрузитесь в эпоху и узнаете много нового.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Что за люди приехали застраивать заводские окраины и почему они почувствовали себя обманутыми
- Возможна ли была индустриализация без политических репрессий
- Как на передовой заводской окраине совершал преступления самый молодой маньяк СССР
- Какой была жизнь в тыловом Свердловске и как происходила эвакуация сюда
- Как жил маршал Жуков в нашем городе и какой вклад он внёс в развитие Урала
- Почему после войны резко возросла преступность и как функционировали исправительно-трудовые лагеря
Также обсудим послевоенные биолаборатории, эпидемию сибирской язвы и взрыв на Сортировке, версии по делу группы Дятлова и роль Ельцина в жизни города и области, а также лихие 90-е, которые активно зарождались уже в 80-е.
Наш маршрут
- Центральная проходная легендарного завода Уралмаш и площадь первой пятилетки — единственная площадь заводского района на севере Екатеринбурга
- «Городок чекистов» — его строительство в начале 1930-х годов стало заметным событием. 444 квартиры для более чем 2000 человек — и ни одной кухни.
- Мемориал жертвам политических репрессий — на его памятных плитах имена 18475 человек, расстрелянных в Свердловске, впоследствии реабилитированных
- Памятник маршалу Жукову и здание Центрального военного округа — горожане до сих пор считают, что это был самый удачный из всех существующих памятников маршалу
- Экспозиция «Урал — фронту»
- УПИ (университет) и обелиск группы Дятлова
- ДК имени Якова Свердлова — самая важная точка для уральского рока: здесь 15 марта 1986 года состоялся первый концерт Свердловского рок-клуба
- Дом, в котором жил Ельцин до 1977 года
По дороге мы поедим советских пышек в пышечной и послушаем советские песни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто Москвич 3
- Я заберу вас из удобного вам места Екатеринбурга и по окончании отвезу обратно
- В стоимость входят пышки
- Билеты на экспозицию «Урал — фронту» покупаются самостоятельно: взрослые — 300 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб., дошкольники — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 638 туристов
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.Задать вопрос
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