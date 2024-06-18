В современном Екатеринбурге много всего напоминает о советском прошлом. Я проанализировала и отрефлексировала его влияние на город и готова поделиться с вами результатами личного расследования в формате экскурсии по знаковым советским местам. Уралмаш, «Городок чекистов», памятник репрессированным и обелиск группы Дятлова — вы погрузитесь в эпоху и узнаете много нового.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

Что за люди приехали застраивать заводские окраины и почему они почувствовали себя обманутыми

Возможна ли была индустриализация без политических репрессий

Как на передовой заводской окраине совершал преступления самый молодой маньяк СССР

Какой была жизнь в тыловом Свердловске и как происходила эвакуация сюда

Как жил маршал Жуков в нашем городе и какой вклад он внёс в развитие Урала

Почему после войны резко возросла преступность и как функционировали исправительно-трудовые лагеря

Также обсудим послевоенные биолаборатории, эпидемию сибирской язвы и взрыв на Сортировке, версии по делу группы Дятлова и роль Ельцина в жизни города и области, а также лихие 90-е, которые активно зарождались уже в 80-е.

Наш маршрут

Центральная проходная легендарного завода Уралмаш и площадь первой пятилетки — единственная площадь заводского района на севере Екатеринбурга

— единственная площадь заводского района на севере Екатеринбурга «Городок чекистов» — его строительство в начале 1930-х годов стало заметным событием. 444 квартиры для более чем 2000 человек — и ни одной кухни.

— его строительство в начале 1930-х годов стало заметным событием. 444 квартиры для более чем 2000 человек — и ни одной кухни. Мемориал жертвам политических репрессий — на его памятных плитах имена 18475 человек, расстрелянных в Свердловске, впоследствии реабилитированных

— на его памятных плитах имена 18475 человек, расстрелянных в Свердловске, впоследствии реабилитированных Памятник маршалу Жукову и здание Центрального военного округа — горожане до сих пор считают, что это был самый удачный из всех существующих памятников маршалу

— горожане до сих пор считают, что это был самый удачный из всех существующих памятников маршалу Экспозиция «Урал — фронту»

«Урал — фронту» УПИ (университет) и обелиск группы Дятлова

(университет) и ДК имени Якова Свердлова — самая важная точка для уральского рока: здесь 15 марта 1986 года состоялся первый концерт Свердловского рок-клуба

— самая важная точка для уральского рока: здесь 15 марта 1986 года состоялся первый концерт Свердловского рок-клуба Дом, в котором жил Ельцин до 1977 года

По дороге мы поедим советских пышек в пышечной и послушаем советские песни.

Организационные детали