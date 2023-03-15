Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века

Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам

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Уралмаш и Эльмаш — настоящее сокровище для любителей советской архитектуры. Вы раскроете историю двух соцгородов и посмотрите, как они живут сегодня.

Я покажу яркие образцы советского авангарда и неоклассицизма, заводы-гиганты и уютные улицы, превращенный в церковь кинотеатр и супрематический крест размером с площадь. И это далеко не всё!
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
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Описание

Что вас ожидает

«Город-сад» Уралмаш

Градостроительная концепция Уралмаша столетней давности провозгласила, что рабочие заслуживают продуманные, полные воздуха и растений, поселения. Мы обсудим, получилось ли в итоге реализовать эту идею. А также оценим визитную карточку района — Белую башню — увидим гостиницу Мадрид и заглянем во двор «Дворянское гнездо», где жили высокопоставленные работники завода. Также в меню Дом культуры, чья архитектура вдохновлена романтикой освоения космоса.

Мечты и реальность Эльмаша

Вы увидите кинотеатр Заря — важный памятник неоклассицизма. Прогуляетесь по парадной улице Баумана и узнаете о советском законе «Об устранении излишеств в строительстве». А еще я покажу превращенный в храм кинотеатр Родина, центр Культуры, проходную турбинного завода и комплекс клинической больницы с парками и скверами. Расскажу, каким районом должен был стать Эльмаш и что из этого вышло.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По запросу я могу организовать посещение Белой башни. Продолжительность — 1 час, стоимость — 3000 руб.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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