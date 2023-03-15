Градостроительная концепция Уралмаша столетней давности провозгласила, что рабочие заслуживают продуманные, полные воздуха и растений, поселения. Мы обсудим, получилось ли в итоге реализовать эту идею. А также оценим визитную карточку района — Белую башню — увидим гостиницу Мадрид и заглянем во двор «Дворянское гнездо», где жили высокопоставленные работники завода. Также в меню Дом культуры, чья архитектура вдохновлена романтикой освоения космоса.
Вы увидите кинотеатр Заря — важный памятник неоклассицизма. Прогуляетесь по парадной улице Баумана и узнаете о советском законе «Об устранении излишеств в строительстве». А еще я покажу превращенный в храм кинотеатр Родина, центр Культуры, проходную турбинного завода и комплекс клинической больницы с парками и скверами. Расскажу, каким районом должен был стать Эльмаш и что из этого вышло.