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Свердловский рок: места притяжения

«Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни! Мы побываем около ДК Свердлова, где в 1986 году поселился Свердловский рок-клуб. Полистаем фанатскую тетрадь, увидим клуб, где репетировали «Наутилус Помпилиус». А звучащие из динамика песни панка-скомороха Букашкина, «Агаты Кристы», «Урфина Джюса» и других свердловских групп погрузят нас в атмосферу бунтарских 80-х! Кстати, один из рок-хитов вы услышите на японском:)

Первый творческий кластер СССР

Из всех нестоличных мегаполисов только Свердловск может похвастаться музыкальной школой, которая стала колыбелью отечественного рока. Мы обсудим, как так вышло и почему рок в 80-х был нужен не только музыкантам, но и дизайнерам, фотографам, звукорежиссерам и другим незаурядным персонажам Свердловска. Разберемся, как появилась первая коммерческая радиостанция, как музыка стала социальным клеем для творческой тусовки 80-х и почему рок-клуб ушел вместе с советской эпохой.

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