Не все россияне вспомнят, кто такой Павел Бажов — зато большинство узнает на слух хотя бы пару песен «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса» и «Агаты Кристи». На прогулке мы перенесёмся в Свердловск 80-х с его рок-клубом, концертами, атмосферой творчества и бунта. Пройдём по следам Бутусова и Шахрина, послушаем рок-хиты того времени — и даже им подпоём!

Описание экскурсии

Свердловский рок: места притяжения

«Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни! Мы побываем около ДК Свердлова, где в 1986 году поселился Свердловский рок-клуб. Увидим клуб, где репетировали «Наутилус Помпилиус», подойдём к памятнику режиссёру Алексею Балабанову, а звучащие из динамика песни «Смысловых Галлюцинаций», «Агаты Кристы», «Урфина Джюса» и других свердловских групп погрузят нас в атмосферу бунтарских 80-х!

Первый творческий кластер СССР

Из всех нестоличных мегаполисов только Свердловск может похвастаться музыкальной школой, которая стала колыбелью отечественного рока. Мы обсудим, как так вышло и почему рок в 80-х был нужен не только музыкантам, но и дизайнерам, фотографам, звукорежиссерам и другим незаурядным персонажам Свердловска. Разберёмся, как музыка стала социальным клеем для творческой тусовки 80-х и почему рок-клуб ушёл вместе с советской эпохой.

Организационные детали