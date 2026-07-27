«Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни! Мы побываем около ДК Свердлова, где в 1986 году поселился Свердловский рок-клуб. Увидим клуб, где репетировали «Наутилус Помпилиус», подойдём к памятнику режиссёру Алексею Балабанову, а звучащие из динамика песни «Смысловых Галлюцинаций», «Агаты Кристы», «Урфина Джюса» и других свердловских групп погрузят нас в атмосферу бунтарских 80-х!
Первый творческий кластер СССР
Из всех нестоличных мегаполисов только Свердловск может похвастаться музыкальной школой, которая стала колыбелью отечественного рока. Мы обсудим, как так вышло и почему рок в 80-х был нужен не только музыкантам, но и дизайнерам, фотографам, звукорежиссерам и другим незаурядным персонажам Свердловска. Разберёмся, как музыка стала социальным клеем для творческой тусовки 80-х и почему рок-клуб ушёл вместе с советской эпохой.
Организационные детали
Участники слушают песни через динамик гида
Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви, запасе воды (продолжительность прогулки около 3 часов), средствах индивидуальной защиты
В середине маршрута посетим кафе, где можно воспользоваться туалетом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворца молодежи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью читать дальшеуменьшить
у некоторых из музыкантов. В 2020 году вместе с историографом рок-клуба Дмитрием Карасюком, автором многих книг о свердловских рок-группах, мы составили пеший маршрут по центру города, чтобы сохранить эту легендарную историю. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится Музей Свердловского рок-клуба, а пока я показываю некоторые точки на карте Екатеринбурга, без которых невозможно представить себе Свердловск 80-х и рок-музыку, родившуюся тогда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Лариса
Сегодня мы провели незабываемый вечер в Екатеринбурге со Светланой. Наша экскурсия была посвящена Свердловскому року. Для себя мы открыли много интересного о легендах уральского рока, о режиссере Балабанове. Ее рассказ был живым, эмоциональным и увлекательным. Она смогла погрузить нас в а мосфеиу 80-х. Большое спасибо Светлане. Она большой профессионал. Рекомендуем.
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О
Ольга
Это был чудесный вечер! Светлана отличный гид! Информация по Свердловскому рокклубу исчерпывающая. Узнали для себя много интересных фактов, посетили места, до которых сами вряд ли бы добрались, увидели то что лежит на поверхности, но обычно не змечаешь. Отдохнули эмоционально, физически, душевно. Светлана супер рассказчик, веселая, знающая, горящая своим делом!
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Ксения
Было очень приятно и познавательно пообщаться с человеком "из среды", диджеем и музыкантом, и узнать очень много необычных фактов и фактов из реальной жизни рокеров 80-90х глазами очевидца этих событий
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Т
Татьяна
Много новой для нас интересной информации. Светлана прекрасный рассказчик и очень приятная, обаятельная девушка. Экскурсия будет интересна и для людей увлекающихся отечественной рок-музыкой, и для тех, кто далек от этого. Много просто любопытных исторических фактов. Было приятно окунуться во времена своего детства-юности. Спасибо! Рекомендуем)
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М
Марина
Понравилось все!!! Огромное спасибо Светлане за отличное и познавательно проведённое время!!
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В
Владимир
Спасибо Светлане за интересную и информативную экскурсию. Прошли по знаковым местам. Услышали много новых фактов (Башлачев, Балабанов, Пантыкин,…) Захотелось ещё раз посетить город в следующем году в рамах празднования 40-летия Свердловского рок-клуба. В процессе прогулки Светлана предусмотрела возможности для кофе-пауз и отдыха. Было приятно получить памятные значки из рук экскурсовода.
+1
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