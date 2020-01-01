Свердловский рок: легенды андеграунда

Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х!

Не все россияне вспомнят, кто такой Павел Бажов — зато большинство узнает на слух хотя бы пару песен «Чайфа», «Наутилуса Помпилиуса» и «Агаты Кристи».

На прогулке мы перенесемся в Свердловск 80-х с его рок-клубом, концертами, атмосферой творчества и бунта.

Пройдем по следам Бутусова и Шахрина, послушаем рок-хиты того времени — и даже им подпоем!
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда
Свердловский рок: легенды андеграунда

Что вас ожидает

Свердловский рок: места притяжения

«Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне» — наш маршрут пройдет по местам, где писались и звучали эти песни! Мы побываем около ДК Свердлова, где в 1986 году поселился Свердловский рок-клуб. Полистаем фанатскую тетрадь, увидим клуб, где репетировали «Наутилус Помпилиус». А звучащие из динамика песни панка-скомороха Букашкина, «Агаты Кристы», «Урфина Джюса» и других свердловских групп погрузят нас в атмосферу бунтарских 80-х! Кстати, один из рок-хитов вы услышите на японском:)

Первый творческий кластер СССР
Из всех нестоличных мегаполисов только Свердловск может похвастаться музыкальной школой, которая стала колыбелью отечественного рока. Мы обсудим, как так вышло и почему рок в 80-х был нужен не только музыкантам, но и дизайнерам, фотографам, звукорежиссерам и другим незаурядным персонажам Свердловска. Разберемся, как появилась первая коммерческая радиостанция, как музыка стала социальным клеем для творческой тусовки 80-х и почему рок-клуб ушел вместе с советской эпохой.

Организационные детали

  • Участники слушают песни через динамик гида. Если вы предпочитаете индивидуальное прослушивание, возьмите с собой наушники и заранее установите приложение «ВКонтакте» — перед началом прогулки вы получите аудиоконтент, специально подобранный для нашего маршрута.
  • Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви, запасе воды (продолжительность прогулки около 3 часов), средствах индивидуальной защиты
  • В середине маршрута предусмотрено посещение кафе, где можно воспользоваться туалетом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Дворца молодежи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я журналист. Родилась в Свердловске, в Екатеринбурге живу с 1992 года. К счастью, удалось не только побывать на концертах лучших команд Свердловского рок-клуба, но и брать интервью у некоторых из музыкантов. В 2020 году вместе с историографом рок-клуба Дмитрием Карасюком, автором многих книг о свердловских рок-группах, мы составили пеший маршрут по центру города, чтобы сохранить эту легендарную историю. Мы мечтаем, что когда-нибудь у нас появится Музей Свердловского рок-клуба, а пока я показываю некоторые точки на карте Екатеринбурга, без которых невозможно представить себе Свердловск 80-х и рок-музыку, родившуюся тогда.
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