Экскурсии Екатеринбурга

Все экскурсии в Екатеринбурге

Доступно 125 экскурсий 🚌 в Екатеринбурге на 2021 год, 1256 ⭐ отзывов, цены от 475₽, посетите достопримечательности: Храм на Крови, Романовы, Оленьи ручьи, Ганина Яма, Дом Ипатьева, Старый город, Дом Севастьянова. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
2 900
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Екатеринбург - город контрастный
Ежедневно
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
4.8
125
900
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Вместе с экскурсоводом вы увидите самое старое каменное здание города, плотину на реке Исеть, где...
Ежедневно
Узнать Екатеринбург за 3 часа
4.9
94
520
за 1 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
ежедневно в 10:00
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
4.9
44
500
за 1 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что...
В 10:00
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Индивидуальная экскурсия
5
20
2ч 30м
4 000
за 1-4 чел.
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Погрузиться в мир уличного искусства столицы Урала и увидеть работы локальных авторов
Романовы на Урале
Индивидуальная экскурсия
5
16
5ч 30м
7 000
за 1-4 чел.
Романовы на Урале
Вас ждет автомобильно-пешеходная экскурсия по следам династии Романовых на Урале
По договоренности
Подземелья Екатеринбурга
4.9
52
650
за 1 чел.
Подземелья Екатеринбурга
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
ежедневно в 19:00
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
5 000
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Маршрут автомобильной экскурсии включает популярные достопримечательности Екатеринбурга - от...
По договоренности
Екатеринбург — столица конструктивизма
Индивидуальная экскурсия
5
18
4 000
за 1-10 чел.
Екатеринбург — столица конструктивизма
Побывать в городке чекистов, посетить одну из его квартир и узнать о принципах архитектуры авангарда
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Индивидуальная экскурсия
5
2
5ч 30м
3 600
за 1-5 чел.
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Откуда в одном из промышленных центров, среди безмолвных скал, взяться волшебству
По договоренности
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Индивидуальная экскурсия
5
23
5 000
за 1-4 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Верхотурье - духовная столица Урала
4.9
23
15ч
2 200
за 1 чел.
Верхотурье - духовная столица Урала
История Урала и Сибири непосредственно связана с продвижением русской колонизации на Восток
Смотрите свободные даты
Екатеринбург: самое интересное
Индивидуальная экскурсия
5
32
5 400
за 1-6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.3
18
4 500
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись в городе с...
по договоренности
С Екатеринбургом на «ты»
Индивидуальная экскурсия
5
19
2 600
за 1-5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии
Ночной Екатеринбург
Индивидуальный трансфер
5
8
5 000
за 1-3 чел.
Ночной Екатеринбург
Столица Урала в ночной подсветке - незабываемое зрелище, и мы предлагаем вам погрузиться в...
По договоренности
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Индивидуальная экскурсия
5
16
7 800
за 1-6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Посетить главные достопримечательности в окрестностях Екатеринбурга в компании гида-историка
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
Индивидуальная экскурсия
5
3
10ч
11 000
за 1-5 чел.
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
В поездке по старинным городам и сёлам вы познакомитесь с захватывающей историей уральской...
Со среды по воскресенье 08:00–12:00
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Индивидуальная экскурсия
5
16
7 000
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной автомобильной экскурсии
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Индивидуальная экскурсия
5
19
6 500
за 1-4 чел.
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Индивидуальная, авторская экскурсия для тех, кому интересна судьба последнего императора России и...
Ежедневно в 10:00
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
12
4 500
за 1-3 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Получить объемное представление о крупнейшем городе Урала, открыв его старинные и современные места
Криминальный «Ёбург» : девяностые годы
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
5 000
за 1-4 чел.
Криминальный «Ёбург» : девяностые годы
Екатеринбург известен своим криминальным прошлым
По договоренности
Настоящий Екатеринбург
Индивидуальная экскурсия
4.5
13
3ч 30м
2 500
за 1-18 чел.
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
8 500
за 1-5 чел.
Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
В 120 километрах от Екатеринбурга находится чудесный уголок природы - природный парк Оленьи ручьи
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Екатеринбурга»

  • Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма
    в
    вероника
    25 октября 2021
    5
    не каждый день попадаешь на такие экскурсии; и не каждый день общаешься с философами в классическом понимании этого слова; просто БРАВО: Игорь и Лариса!
  • Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма
    Т
    Татьяна
    25 октября 2021
    5
    Спасибо! Обязательно придем на другую экскурсию по конструктивизму
  • Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма
    П
    Полина
    24 октября 2021
    5
    Мы с мужем архитекторы. Долго выбирали на сайте экскурсию, хотелось найти гида, который хорошо разбираете в архитектуре и сможет грамотно рассказать о конструктивизме. Игорь превзошел все ожидания! Во время прогулки гид рассказал о жизни и облике комплекса зданий «Городка чекистов». Получилась легкая, познавательная экскурсия. И особенно приятным завершением прогулки стало посещение квартиры городка чекистов. Время пролетело незаметно. С первых слов стало понятно, что Игорь очень любит свой город и гордится архитектурным наследием. Спасибо за удовольствие увидеть город вашими глазами!
  • Отзыв на: Берёзовский — путешествие в «Золотой город»
    Е
    Евгений
    24 октября 2021
    5
    Начали с небольшой экскурсии по городу, поехали в Березовский - посетили городской музей золота, узнали много интересного про золото. После поехали на золотые пески собирать пирит. Просто по дороге на шахту на обочине валяются камни с кварцем и пиритом! Экскурсия понравилась.
  • Отзыв на: Екатеринбург: самое интересное
    Б
    Баярма
    24 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась! Много интересного узнали о Екатеринбурге! Теперь непременно вернёмся в этот замечательный город ещё раз. Спасибо Константину за экскурсию! И отдельное спасибо за трансфер!
  • Отзыв на: Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
    Е
    Екатерина
    24 октября 2021
    5
    Очень понравился формат экспресс экскурсии, удобно если вы идёте с детьми. Светлана прекрасный рассказчик, очень много знает. Центр Екатеринбурга открылся для нас с новой стороны. Появилось желание узнать про другие части города.
  • Отзыв на: Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
    Д
    Денис
    23 октября 2021
    5
    Лёша супер круто разбирается в теме и отличный рассказчик! Если Вы оказались в Екате и не посетили эту экскурсию, то зря потратили время на поездку в этом замечательный город!
  • Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга
    А
    Александр
    20 октября 2021
    5
    Интересно, необычно. Гид готов отвечать на доп вопросы и обладает необходимыми знаниями.
  • Отзыв на: Здравствуй, Екатеринбург!
    Е
    Елена
    18 октября 2021
    5
    В Екатеринбурге мы оказались фактически впервые, и экскурсия с Натальей было именно то, что нам было нужно. Три часа экскурсии были очень насыщенными и при этом приятными и комфортными. Наталья прекрасный рассказчик, очень знающий гид и доброжелательный человек. Благодаря экскурсии мы увидели почти все «обязательные» места, получили полную информацию и с легкостью смогли составить себе самостоятельный маршрут на последующие дни. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Екатеринбургом, а Наталье говорим огромное спасибо.
  • Отзыв на: Узнать Екатеринбург за 3 часа
    М
    Михаил
    18 октября 2021
    5
    Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасный, в процессе делал акцент на камнях, уральских минералах, мне кажется это его большое увлечение, это было неожиданным и прекрасным бонусом. Спасибо!
🇷🇺