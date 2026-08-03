Групповая
до 15 чел.
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЯхтенная «кругосветка» по Верх-Исетскому пруду
Увидеть острова и Екатеринбург с необычного ракурса c профессиональным гидом-капитаном
Начало: В Яхт-клубе Екатеринбурга
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
В трендеИммерсивная прогулка на гольфкаре по «Шарташу» - с 3D аудиогидом
Оказаться в мире древних легенд удивительного лесопарка (в Екатеринбурге)
Начало: У входа в лесопарк Шарташ, ул. Большой шарташский ...
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
1900 ₽ за человека
Групповая
Главное о Екатеринбурге: групповая автопешеходная экскурсия
Достопримечательности города + граница Европы и Азии + монастырь в урочище Ганина Яма
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 11:00
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
2400 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5760 ₽
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНеземной Урал
Путешествие на Уральский Марс и порог Ревун - уникальная возможность увидеть неземные пейзажи и насладиться природой без долгих поездок
Начало: Из удобного вам места
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборДва месяца из жизни последнего императора России: по следам уголовного дела
Собрать картину лета 1918 года, сопоставляя факты, документы и версии
Начало: У Храма на Крови
Расписание: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 15:30
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЗагадки природы «Оленьих ручьев»
Увлекательное путешествие по «Оленьим ручьям» в Екатеринбурге. Исследуйте древние стоянки и наслаждайтесь живописными видами
Начало: По договоренности
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИстории и тайны Вознесенской горки
Путешествие по Вознесенской горке в Екатеринбурге раскроет тайны старинных усадеб и храмов, легенды подземных лабиринтов и исторические события
Начало: У памятника Комсомолу Урала
Завтра в 18:00
10 авг в 10:00
от 3800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Увидеть главные достопримечательности и узнать, как появилась столица Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
10 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица конструктивизма
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Завтра в 15:00
10 авг в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На Марс и обратно - за один день
Побывать на карьере с инопланетными пейзажами, на скалах Каменска-Уральского и пороге Ревун
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За Екатеринбургом: Романовы, две части света и подводная лодка
Изучить окрестности Свердловской области и узнать хроники этих мест
Начало: У Храма на Крови
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлый след истории: экскурсия по местам памяти царской семьи в Екатеринбурге
Узнать о трагической судьбе последнего русского императора и его близких
Начало: У цирка, ул. 8 марта, д. 43
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборПромышленный пояс Урала: Невьянск - Нижний Тагил
Познакомьтесь с историей Урала, посетив Невьянск, Висим и Нижний Тагил. Узнайте о Демидовых и насладитесь видами местных гор
Начало: На улице Челюскинцев
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
9500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Отправиться в путешествие к живописным скалам, искупаться и устроить пикник
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль «Уралмаш» (без гида)
Ощутите дух Уралмаша без гида. Узнайте о его истории, танцах и легендах. Погружение в прошлое с вашим смартфоном и наушниками
Начало: Возле Уралмашзавода
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Екатеринбурге
Увидеть город с высоты птичьего полета, а затем пройтись по ключевым достопримечательностям центра
Начало: От бизнес-центра Высоцкий, Малышева, 51. Встречаем...
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 5760 ₽
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, посетив знаковые места, такие как Вознесенская церковь и Дом Севастьянова. Уникальная возможность увидеть родонит
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Екатеринбурга - в Невьянск и к самоцветному карьеру
Побывать в старинном уральском городе, увидеть бирюзовую воду и пряничный дом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 08:30
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборЭкспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5850 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Скала Петрогром - в гости к каменным стражам Урала
Оценить красоту горно-таёжного края и узнать о его сокровищах, легендах и удивительном прошлом
Начало: На ж/д вокзале Екатеринбурга
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
12 авг в 09:00
25 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
Сегодня в 18:30
10 авг в 11:30
от 3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Узнать об именах и истории уральской столицы на автопешеходной обзорной экскурсии
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс на гончарном круге или по ручной лепке в группе
Погрузиться в творческий процесс и создать авторскую вещь своими руками
Начало: На пр. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
1500 ₽ за человека
В Екатеринбурге и его окрестностях немало исторических и природных достопримечательностей. Гостей города ждут соборы и монастыри, скалистые каменные палатки и театры, парки и десятки специализированных музеев, включая уникальный комплекс «Литературный квартал»
В Екатеринбурге и Свердловской области немало архитектурных, культурных, исторических и природных достопримечательностей. Чтобы не тратить время зря, закажите хотя бы одну-две экскурсии. Их маршруты составляются таким образом, чтобы за минимум времени получить максимум полезной и интересной информации, положительных эмоций и долгоиграющих впечатлений. Сделать это проще простого – в нашем каталоге вы легко найдете экскурсии, которые подойдут вам по тематике, подбору достопримечательностей, цене, отзывам и времени. Экскурсии – отличная возможность разнообразить отдых, сделать его познавательным, увлекательным и незабываемым
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 17 июл 2026
Экскурсия на Чертово городище была незабываемой. Мы решили провести детей теми тропами, которыми ходили в детстве! Переживали за погоду, но
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Р
Дата посещения: 23 июл 2026
Самая душевная, трогательная и познавательная экскурсия. Спасибо большое Оксане за труд и внимание к группе.
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И
Дата посещения: 18 июл 2026
Было страшно... интересно.
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И
Дата посещения: 15 июл 2026
Хотим поблагодарить Анатолия за интересную и познавательную экскурсию по Екатеринбургу! Рекомендуем для первого знакомства с городом.
+1
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Б
Дата посещения: 13 июл 2026
Нам посчастливилось побывать на замечательной экскурсии Константина.
Если Вы любите профессионалов в своём деле, если устали от скучных, экскурсий, если предпочитаете
Если Вы любите профессионалов в своём деле, если устали от скучных, экскурсий, если предпочитаете
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У
Дата посещения: 12 июл 2026
Спасибо большое Дарье за экскурсию! Интересно, душевно!
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Э
Дата посещения: 27 июн 2026
Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось. Мы из Перми. Было очень познавательно. Время пролетели незаметно.
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А
Дата посещения: 16 июн 2026
Интересно, познавательно. Екатерина очень увлекательно рассказывает историю, без лишней информации, то что надо (особенно в компании с подростками)
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Л
Дата посещения: 12 июн 2026
Татьяна прекрасный экскурсовод. Узнали много интересных фактов про город и его обитателях, а также получили много прикладных рекомендаций и советов, что ещё можно посетить в самом городе и на Урале в целом. Очень благодарны за столь прекрасную экскурсию!
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О
Дата посещения: 6 июн 2026
Алексей, спасибо огромное за такую интересную, необычную и веселую экскурсию! Советую всем побывать на экскурсии с Алексеем, потрясающе эрудированным человеком и увлекательным рассказчиком. Вы не только познакомитесь с исетскими троллями, но и узнаете много интересного об Екатеринбурге.
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Всего 10786 отзывов в Екатеринбурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу
Самые популярные экскурсии в Екатеринбурге
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Что посмотреть в Екатеринбурге
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