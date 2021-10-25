Все экскурсии в Екатеринбурге
Доступно 125 экскурсий 🚌 в Екатеринбурге на 2021 год, 1256 ⭐ отзывов, цены от 475₽, посетите достопримечательности: Храм на Крови, Романовы, Оленьи ручьи, Ганина Яма, Дом Ипатьева, Старый город, Дом Севастьянова. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
2 900₽
за 1-5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Екатеринбург - город контрастный
Ежедневно
2ч
900₽
за 1 чел.
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Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Вместе с экскурсоводом вы увидите самое старое каменное здание города, плотину на реке Исеть, где...
Ежедневно
3ч
520₽
за 1 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
ежедневно в 10:00
2ч
500₽
за 1 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Даже если времени у вас совсем не много, после этой экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что...
В 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-4 чел.
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Погрузиться в мир уличного искусства столицы Урала и увидеть работы локальных авторов
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
7 000₽
за 1-4 чел.
Романовы на Урале
Вас ждет автомобильно-пешеходная экскурсия по следам династии Романовых на Урале
По договоренности
3ч
650₽
за 1 чел.
Подземелья Екатеринбурга
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Маршрут автомобильной экскурсии включает популярные достопримечательности Екатеринбурга - от...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Екатеринбург — столица конструктивизма
Побывать в городке чекистов, посетить одну из его квартир и узнать о принципах архитектуры авангарда
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
3 600₽
за 1-5 чел.
Экскурсия в природный комплекс Азов-гора
Откуда в одном из промышленных центров, среди безмолвных скал, взяться волшебству
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
15ч
2 200₽
за 1 чел.
Верхотурье - духовная столица Урала
История Урала и Сибири непосредственно связана с продвижением русской колонизации на Восток
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 400₽
за 1-6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись в городе с...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии
Индивидуальный трансфер
4ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Ночной Екатеринбург
Столица Урала в ночной подсветке - незабываемое зрелище, и мы предлагаем вам погрузиться в...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 800₽
за 1-6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Посетить главные достопримечательности в окрестностях Екатеринбурга в компании гида-историка
Индивидуальная экскурсия
10ч
11 000₽
за 1-5 чел.
Золотые места и Самоцветная полоса Урала: Екатеринбург - Невьянск - Реж
В поездке по старинным городам и сёлам вы познакомитесь с захватывающей историей уральской...
Со среды по воскресенье 08:00–12:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Екатеринбургу и окрестностям
Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Гибель последних Романовых, Расследование длинною в век
Индивидуальная, авторская экскурсия для тех, кому интересна судьба последнего императора России и...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-3 чел.
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
Получить объемное представление о крупнейшем городе Урала, открыв его старинные и современные места
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Криминальный «Ёбург» : девяностые годы
Екатеринбург известен своим криминальным прошлым
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
2 500₽
за 1-18 чел.
Настоящий Екатеринбург
Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 500₽
за 1-5 чел.
Экскурсия в природный парк Оленьи ручьи (на автомобиле)
В 120 километрах от Екатеринбурга находится чудесный уголок природы - природный парк Оленьи ручьи
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Екатеринбурга»
- ввероника25 октября 2021не каждый день попадаешь на такие экскурсии; и не каждый день общаешься с философами в классическом понимании этого слова; просто БРАВО: Игорь и Лариса!
- ТТатьяна25 октября 2021Спасибо! Обязательно придем на другую экскурсию по конструктивизму
- ППолина24 октября 2021Мы с мужем архитекторы. Долго выбирали на сайте экскурсию, хотелось найти гида, который хорошо разбираете в архитектуре и сможет грамотно рассказать о конструктивизме. Игорь превзошел все ожидания! Во время прогулки гид рассказал о жизни и облике комплекса зданий «Городка чекистов». Получилась легкая, познавательная экскурсия. И особенно приятным завершением прогулки стало посещение квартиры городка чекистов. Время пролетело незаметно. С первых слов стало понятно, что Игорь очень любит свой город и гордится архитектурным наследием. Спасибо за удовольствие увидеть город вашими глазами!
- ЕЕвгений24 октября 2021Начали с небольшой экскурсии по городу, поехали в Березовский - посетили городской музей золота, узнали много интересного про золото. После поехали на золотые пески собирать пирит. Просто по дороге на шахту на обочине валяются камни с кварцем и пиритом! Экскурсия понравилась.
- Отзыв на: Екатеринбург: самое интересноеББаярма24 октября 2021Экскурсия очень понравилась! Много интересного узнали о Екатеринбурге! Теперь непременно вернёмся в этот замечательный город ещё раз. Спасибо Константину за экскурсию! И отдельное спасибо за трансфер!
- Отзыв на: Экспресс-прогулка по ЕкатеринбургуЕЕкатерина24 октября 2021Очень понравился формат экспресс экскурсии, удобно если вы идёте с детьми. Светлана прекрасный рассказчик, очень много знает. Центр Екатеринбурга открылся для нас с новой стороны. Появилось желание узнать про другие части города.
- ДДенис23 октября 2021Лёша супер круто разбирается в теме и отличный рассказчик! Если Вы оказались в Екате и не посетили эту экскурсию, то зря потратили время на поездку в этом замечательный город!
- Отзыв на: Подземелья ЕкатеринбургаААлександр20 октября 2021Интересно, необычно. Гид готов отвечать на доп вопросы и обладает необходимыми знаниями.
- Отзыв на: Здравствуй, Екатеринбург!ЕЕлена18 октября 2021В Екатеринбурге мы оказались фактически впервые, и экскурсия с Натальей было именно то, что нам было нужно. Три часа экскурсии были очень насыщенными и при этом приятными и комфортными. Наталья прекрасный рассказчик, очень знающий гид и доброжелательный человек. Благодаря экскурсии мы увидели почти все «обязательные» места, получили полную информацию и с легкостью смогли составить себе самостоятельный маршрут на последующие дни. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Екатеринбургом, а Наталье говорим огромное спасибо.
- Отзыв на: Узнать Екатеринбург за 3 часаММихаил18 октября 2021Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасный, в процессе делал акцент на камнях, уральских минералах, мне кажется это его большое увлечение, это было неожиданным и прекрасным бонусом. Спасибо!