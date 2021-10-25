Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма в вероника 5 не каждый день попадаешь на такие экскурсии; и не каждый день общаешься с философами в классическом понимании этого слова; просто БРАВО: Игорь и Лариса!

Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма Т Татьяна 5 Спасибо! Обязательно придем на другую экскурсию по конструктивизму

Отзыв на: Екатеринбург — столица конструктивизма П Полина 5 Мы с мужем архитекторы. Долго выбирали на сайте экскурсию, хотелось найти гида, который хорошо разбираете в архитектуре и сможет грамотно рассказать о конструктивизме. Игорь превзошел все ожидания! Во время прогулки гид рассказал о жизни и облике комплекса зданий «Городка чекистов». Получилась легкая, познавательная экскурсия. И особенно приятным завершением прогулки стало посещение квартиры городка чекистов. Время пролетело незаметно. С первых слов стало понятно, что Игорь очень любит свой город и гордится архитектурным наследием. Спасибо за удовольствие увидеть город вашими глазами!

Отзыв на: Берёзовский — путешествие в «Золотой город» Е Евгений 5 Начали с небольшой экскурсии по городу, поехали в Березовский - посетили городской музей золота, узнали много интересного про золото. После поехали на золотые пески собирать пирит. Просто по дороге на шахту на обочине валяются камни с кварцем и пиритом! Экскурсия понравилась.

Отзыв на: Екатеринбург: самое интересное Б Баярма 5 Экскурсия очень понравилась! Много интересного узнали о Екатеринбурге! Теперь непременно вернёмся в этот замечательный город ещё раз. Спасибо Константину за экскурсию! И отдельное спасибо за трансфер!

Отзыв на: Экспресс-прогулка по Екатеринбургу Е Екатерина 5 Очень понравился формат экспресс экскурсии, удобно если вы идёте с детьми. Светлана прекрасный рассказчик, очень много знает. Центр Екатеринбурга открылся для нас с новой стороны. Появилось желание узнать про другие части города.

Отзыв на: Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником Д Денис 5 Лёша супер круто разбирается в теме и отличный рассказчик! Если Вы оказались в Екате и не посетили эту экскурсию, то зря потратили время на поездку в этом замечательный город!

Отзыв на: Подземелья Екатеринбурга А Александр 5 Интересно, необычно. Гид готов отвечать на доп вопросы и обладает необходимыми знаниями.

Отзыв на: Здравствуй, Екатеринбург! Е Елена 5 В Екатеринбурге мы оказались фактически впервые, и экскурсия с Натальей было именно то, что нам было нужно. Три часа экскурсии были очень насыщенными и при этом приятными и комфортными. Наталья прекрасный рассказчик, очень знающий гид и доброжелательный человек. Благодаря экскурсии мы увидели почти все «обязательные» места, получили полную информацию и с легкостью смогли составить себе самостоятельный маршрут на последующие дни. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Екатеринбургом, а Наталье говорим огромное спасибо.