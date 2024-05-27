1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППлатонова27 мая 2024Татьяна Благодарю Вас за Вашу качественную работу! Мама с бабушкой очень рады! Всё понравилось, поделились впечатлениями и только положительными эмоциями! Сразу видно, что
- ЮЮрий25 мая 2024Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
- ТТатьяна10 мая 2024Всегда интересно знакомиться с новым городом не только с парадной стороны, но и через районы, обычно скрытые от туристов. Благодаря
- ИИрина8 мая 2024Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
- ММила7 мая 2024Благодарим за экскурсию и особенно за приятное отношение Анастасии. Была непогода, но это не помешало нам пройти по всем местам, многое услышать от человека, кто точно разбирается в своем деле и конечно же интересные факты!
- ЕЕлена6 мая 2024спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она искренне любит и знает свое дело) Познакомила с архитектурой района, рассказала про быт Уралмашевцев,
- ИИван6 мая 2024Отличная экскурсия. Не стандартные топ-5, 10, которые посещаешь. Много интересного и не заезженного. Отдельный «класс» за возможность побывать на белой башне. Экскурсовод старалась дать столько информации, сколько можно унести:).
- ММаксим30 апреля 2024Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
- ДДмитрий30 апреля 2024Гид отличный, все понравилось
- ДДанил16 апреля 20242,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Уралмаш»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Уралмаш" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Уралмаш», 88 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август