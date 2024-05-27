Уралмаш – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Уралмаш» в Екатеринбурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
Начало: в районе станции метро «Уралмаш»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по совгороду Уралмаш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Прогулка по совгороду Уралмаш
Оценить конструктивистскую архитектуру и услышать историю одного из важнейших заводов страны
Начало: У памятника Серго Орджоникидзе
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 600 за всё до 10 чел.
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
Оценить советские градостроительные эксперименты на прогулке по двум колоритным районам
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 3 чел.
Дворы и миры Уралмаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Дворы и миры Уралмаша
Увидеть изнанку знаменитого района Екатеринбурга
Начало: в районе ул. Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за всё до 15 чел.
Весь Екатеринбург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Весь Екатеринбург за один день
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Все в соцгороде равны?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Все в соцгороде равны?
О советской элитной застройке Уралмаша и её жителях
Начало: На улице Кузнецова
Завтра в 11:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Советский Свердловск: путешествие из 20-х в 80-е
Познакомиться с результатами журналистского расследования, рассматривая архитектуру 20 века
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
Собрать все главные места и истории города в одной поездке
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Платонова
    27 мая 2024
    Весь Екатеринбург за один день
    Татьяна Благодарю Вас за Вашу качественную работу! Мама с бабушкой очень рады! Всё понравилось, поделились впечатлениями и только положительными эмоциями! Сразу видно, что
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    Вы любите свою работу! Подчеркнули, что у Вас приятный голос и интересные моменты Вы рассказали им! Одним словом Благодарю Вас! При возможности мы ещё к Вам обратимся несомненно! 🌸💕👏🏼🤗

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Совершенно фантастическая экскурсия, которая понравилась всем её участникам, и даже очень искушенным. Татьяна - приятная, эрудированная и очень интересный экскурсовод! Рекомендую всем на 1000 процентов!
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
    Всегда интересно знакомиться с новым городом не только с парадной стороны, но и через районы, обычно скрытые от туристов. Благодаря
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    Анне нам удалось прикоснуться к истории Уралмаша и Эльмаша, погулять по улицам, сохранившим дух своего времени и подняться на легендарную Белую башню - конструктивистский символ Екатеринбурга. Анна глубоко погружена в предмет, рассказывает много интересного как об истории, так и о сохранении советского архитектурного наследия Екатеринбурга. Прогулка проходит очень приятно и по-дружески. Огромная благодарность Анне за свежий взгляд на необычные места!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Татьяна - молодец! Хорошо знает историю Уралмаша (соцгорода и завода). Мы гуляли со взрослыми родителями. С учетом этого Татьяна выбрала правильный темп и маршрут. Спасибо!
  • М
    Мила
    7 мая 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    Благодарим за экскурсию и особенно за приятное отношение Анастасии. Была непогода, но это не помешало нам пройти по всем местам, многое услышать от человека, кто точно разбирается в своем деле и конечно же интересные факты!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она искренне любит и знает свое дело) Познакомила с архитектурой района, рассказала про быт Уралмашевцев,
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    провела по знаковым местам соц. города. Рекомендую эту экскурсию и этого гида. В свете того, что дома в Екатеринбурге активно сносят, стирая с лица города важную часть истории, обязательно нужно успеть увидеть и услышать про то, что мы еще можем увидеть своими глазами, своими ногами пройти по улицам и дворам соц. города Уралмаша!

  • И
    Иван
    6 мая 2024
    Уралмаш и Эльмаш: архитектура соцгородов 20 века
    Отличная экскурсия. Не стандартные топ-5, 10, которые посещаешь. Много интересного и не заезженного. Отдельный «класс» за возможность побывать на белой башне. Экскурсовод старалась дать столько информации, сколько можно унести:).
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Прогулка по совгороду Уралмаш
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала и показала самые главные места Уралмаша, погрузив нас в прошлое этого района. Это было очень увлекательно, будем советовать эту экскурсию друзьям и знакомым:)
    Прекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказалаПрекрасная экскурсия для тех, кому интересна советская архитектура и история. Татьяна очень интересно всё нам рассказала
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Весь Екатеринбург за один день
    Гид отличный, все понравилось
  • Д
    Данил
    16 апреля 2024
    Дворы и миры Уралмаша
    2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!
    2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!2,5 часа пролетели незаметно. Узнал про Уралмаш намного больше, чем за 30 лет. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Уралмаш»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
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  4. Дворы и миры Уралмаша
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  8. Уралмаш
  9. Городок чекистов
  10. Плотинка
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Уралмаш" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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