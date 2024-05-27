читать дальше Анне нам удалось прикоснуться к истории Уралмаша и Эльмаша, погулять по улицам, сохранившим дух своего времени и подняться на легендарную Белую башню - конструктивистский символ Екатеринбурга. Анна глубоко погружена в предмет, рассказывает много интересного как об истории, так и о сохранении советского архитектурного наследия Екатеринбурга. Прогулка проходит очень приятно и по-дружески. Огромная благодарность Анне за свежий взгляд на необычные места!

Всегда интересно знакомиться с новым городом не только с парадной стороны, но и через районы, обычно скрытые от туристов. Благодаря