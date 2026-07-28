Исторические экскурсии по Екатеринбургу

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Екатеринбург - столица конструктивизма

Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Представляем экскурсию, которая позволит вам окунуться в атмосферу одного из самых значимых направлений в архитектуре - конструктивизма. Вас ждет знакомство с архитектурным комплексом, который стал символом эпохи в бывшем Свердловске.

Во
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время прогулки между историческими зданиями вы узнаете о развитии этого стиля, его эстетике и влиянии на жизнь города. Визит в одну из квартир позволит прикоснуться к быту прошлых лет и почувствовать дух времени.

Экскурсия раскроет перед вами не только архитектурные, но и культурные аспекты жизни в городке, ставшем музой для многих художников и режиссеров

5
179 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в атмосферу конструктивизма
  • 🏙 Уникальная архитектура городка чекистов
  • 🎨 Вдохновение современным искусством
  • 🏠 Посещение исторической квартиры
  • 📜 Узнаете легенды и мифы о городке
  • ☕ Возможность отдохнуть в уютном кафе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству культурных мероприятий. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться архитектурой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но архитектурные объекты остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатеринбург - столица конструктивизма
Екатеринбург - столица конструктивизма
Екатеринбург - столица конструктивизма

Что можно увидеть

  • Городок чекистов
  • Военный городок
  • Гостиница «Исеть»

Описание экскурсии

Архитектурный экскурс

Экскурсия начнется в кафе: здесь я дам общую справку о конструктивизме как направлении, расскажу о его развитии и эстетическом языке, а также об истории городка.
От булочной мы пройдем между Военным городком и Городком чекистов — вы сравните их и услышите о том, какое преимущество при строительстве этого комплекса обеспечили ресурсы сотрудников ВЧК. А еще полюбуемся гостиницей «Исеть», ставшей одним из символов города.

Быт в доме-мечте коммуниста

Мы обойдем дворы городка и поговорим о его архитектурных особенностях. Вы исследуете устройство этого «жилкомбината» и поймете, как здесь сочеталось частное с индивидуальным. А посетив одну из квартир, узнаете, как жилось людям в таком привилегированном месте и как они обустраивали быт.

Городок в наши дни

Я также расскажу вам о многочисленных легендах и мифах, окружающих этот городок, о судьбах самых знаменитых его жителей — и о том, какое воплощение он нашел в современном искусстве. Ведь городок живет в фильмах и пьесах, дал название музыкальной группе. Он также стал объектом многочисленных выставок и средоточием выразительных объектов стрит-арта — все это будет на нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — чай или кофе в булочной (по желанию)
  • Если вы аллергик, захватите с собой маску или примите антигистаминные, потому что в квартире живет кот

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В кафе-кондитерской «Булочная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Мне 52 года, я историк и кандидат философских наук. Меня интересуют повседневная жизнь советского горожанина, конструктивистская архитектура Свердловска/Екатеринбурга, а также то, как радикальный утопический проект новой жизни столкнулся с прозой существования — и что из этого получилось. Участвовал в создании многочисленных выставок об уральском конструктивизме. Из моего исследовательского и выставочного интереса и вырос опыт экскурсионной работы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
177
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Я как обычный обыватель, который просто любит иногда посмотреть видео об архитектуре, решила сходить на экскурсию и увидеть всё вживую. Выбор пал на Городок Чекистов — столько лет проходила мимо,
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даже однажды была на биеннале в гостинице «Исеть». Но в этот раз захотелось узнать историю места подробнее и по-настоящему окунуться в атмосферу.

Единственное, очень жаль, что за благоустройством квартала следят посредственно: всё заросло, здания в печальном состоянии. Правда, со стороны улицы они выглядят гораздо лучше, чем из дворов. А глядя на старые фотографии, начинаешь фантазировать, как всё могло бы выглядеть, и как здорово было бы привести его в порядок.

Огромное спасибо гиду — мы остались очень довольны. Игорь действительно горит своим делом, поэтому информации было много. И особенно здорово, что он до сих пор узнаёт что-то новое из воспоминаний жителей и их близких.

Я как обычный обыватель, который просто любит иногда посмотреть видео об архитектуре, решила сходить на экскурсию
Я как обычный обыватель, который просто любит иногда посмотреть видео об архитектуре, решила сходить на экскурсию
Я как обычный обыватель, который просто любит иногда посмотреть видео об архитектуре, решила сходить на экскурсию
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А
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые детали жизни, и перекликание с современностью. все это было в экскурсии, могу рекомендовать от
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души!

Чуть много специфических тем и терминов, НЕархитекторам может быть тяжеловато. Например, упоминание типа ячейки в доме Наркомфина в Москве - требует большого количества пояснений для тех, кто не в курсе ни что такое «Наркомфин», ни какие там «ячейки»)

Но, поскольку я-то в курсе, мне все понравилось. Еще раз спасибо! и особенный привет коту!

Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые
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А
Город открылся с новой стороны. Мы все не единожды проходили мимо "Городка чекистов","Дома контор","Дома печати", главпочтамта и других зданий периода конструктивизма, но не замечали их и воспринимали как должное. После
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экскурсии, я думаю, мы все более уверенно будем отличать эти дома от других стилей и эпох. По крайней мере на следующий день в обед, прогуливаясь по набережной Исети, я легко определила к конструктивизму один из жилых домов, на который ранее не обращала внимание, потом проверила год постройки - 1931. А утром я специально выбрала маршрут на работу мимо корпусов "Дом Уралоблсовнархоза", которые мне и до этого казались занимательными. Теперь подумываю погулять по дворам рядом Верх-Исетским судом и посмотреть на Дом-улитку, а также сходить уже в Краеведческий музей со знаменитой лестницей и ещё более знаменитым Шигирским идолом. Очень жаль, что сохранение этой архитектуры сейчас держится на энтузиазме отдельных людей, многие здания в плачевном состоянии.
Ну, и не возможно не упомянуть очаровательного котика - владельца квартиры, который с радостью дал себя погладить и совсем не смущался гостей.

Город открылся с новой стороны. Мы все не единожды проходили мимо "Городка чекистов","Дома контор","Дома печати", главпочтамта
Город открылся с новой стороны. Мы все не единожды проходили мимо "Городка чекистов","Дома контор","Дома печати", главпочтамта
Город открылся с новой стороны. Мы все не единожды проходили мимо "Городка чекистов","Дома контор","Дома печати", главпочтамта
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Ольга
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать и рассказывать.
Много узнали, посетили квартиру одного из жителей городка Чекистов.
Очень познавательная и разнообразная экскурсия.
Спасибо большое Игорю за внимание к деталям, акценты и рассказ о том, на что мы бы и не обратили внимания.
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать
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А
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки. Обязательно всем к посещению. Полный восторг!
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки.
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки.
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки.
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки.
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки.
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Ирина
Шли на экскурсию с некоторыми представлениями, но реальность превзошла все ожидания! Игорь очень живо, эмоционально и ярко рассказал нам не просто о столице конструктивизма, но как будто передал саму эпоху,
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можно сказать, дух времени. Это было проникновенно и познавательно. Местами грустно, но всегда с интересным подходом и легким юмором. Очень рекомендую выбрать эту программу, хотя уверена, что все экскурсии от Игоря станут запоминающимися.

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