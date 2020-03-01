Исторические экскурсии по Екатеринбургу

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Екатеринбург — столица конструктивизма

Побывать в городке чекистов, посетить одну из его квартир и узнать о принципах архитектуры авангарда

Игорь
Задать вопрос
Игорь – ваш гид
Эта экскурсия познакомит вас с одним из самых ярких памятников конструктивизма в бывшем Свердловске.

Мы обойдем архитектурный комплекс и заглянем в одну из квартир, увидим городок «изнутри» и поговорим о его повседневной жизни.

Вы погрузитесь в атмосферу закрытого мира, и сегодня притягивающую любителей авангардной архитектуры и городской истории.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у кафе-кондитерской «Булочная»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Екатеринбург — столица конструктивизма
Екатеринбург — столица конструктивизма

Что вас ожидает

Архитектурный экскурс
Экскурсия начнется в кафе: здесь я дам общую справку о конструктивизме как направлении, расскажу о его развитии и эстетическом языке, а также об истории городка.
От булочной мы пройдем между Военным городком и Городком чекистов — вы сравните их и услышите о том, какое преимущество при строительстве этого комплекса обеспечили ресурсы сотрудников ВЧК. А еще полюбуемся гостиницей «Исеть», ставшей одним из символов города.

Быт в доме-мечте коммуниста
Мы обойдем дворы городка и поговорим о его архитектурных особенностях. Вы исследуете устройство этого «жилкомбината» и поймете, как здесь сочеталось частное с индивидуальным. А посетив одну из квартир, узнаете, как жилось людям в таком привилегированном месте и как они обустраивали быт.

Городок в наши дни
Я также расскажу вам о многочисленных легендах и мифах, окружающих этот городок, о судьбах самых знаменитых его жителей — и о том, какое воплощение он нашел в современном искусстве. Ведь городок живет в фильмах и пьесах, дал название музыкальной группе. Он также стал объектом многочисленных выставок и средоточием выразительных объектов стрит-арта — все это будет на нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — чай или кофе в булочной (по желанию)
  • Если вы аллергик, захватите с собой маску или примите антигистаминные, потому что в квартире живет кот
Екатеринбург — столица конструктивизма
Екатеринбург — столица конструктивизма
Екатеринбург — столица конструктивизма
Екатеринбург — столица конструктивизма
Екатеринбург — столица конструктивизма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кафе-кондитерской «Булочная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Игорь
Игорь
Мне 52 года, я историк и кандидат философских наук. Меня интересуют повседневная жизнь советского горожанина, конструктивистская архитектура Свердловска/Екатеринбурга, а также то, как радикальный утопический проект новой жизни столкнулся с прозой существования — и что из этого получилось. Участвовал в создании многочисленных выставок об уральском конструктивизме. Из моего исследовательского и выставочного интереса и вырос опыт экскурсионной работы.
Напишите мне

Исторические экскурсии по Екатеринбургу

Столица Урала, или 3 кита ЕкатеринбургаСтолица Урала, или 3 кита ЕкатеринбургаСтолица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5500 за экскурсию
3 часа
72 отзыва
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
Ежедневная прогулка по ЕкатеринбургуЕжедневная прогулка по ЕкатеринбургуЕжедневная прогулка по Екатеринбургу
800 за человека
2 часа
45 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга. Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами. На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
По следам семьи РомановыхПо следам семьи РомановыхПо следам семьи Романовых
7350 за экскурсию
4 часа
19 отзывов
Посетить места, связанные с императорской фамилией, и открыть новые факты о гибели Николая II
Эта авторская экскурсия создана для тех, кого действительно интересует судьба семьи Николая II. Во время поездки к Храму на Крови и Ганиной Яме я помогу вам разобраться в трагических событиях 1918 года, узнать новые факты о жизни императорской семьи в доме Ипатьева, ответить на принципиально важные вопросы о гибели Романовых и отделить мифы от исторических фактов.
Парадный и нетуристический ЕкатеринбургПарадный и нетуристический ЕкатеринбургПарадный и нетуристический Екатеринбург
4900 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Открыть все исторические этапы развития и бренды Екатеринбурга на прогулке по берегам Исети
Исеть — маленькая река, имеющая большое значение для Екатеринбурга. Она петляет в прямоугольной сетке улиц, показываясь горожанам тут и там, течет сквозь структуру города, не подчиняясь ей. Мы, как и река, выйдем за рамки структуры, прогуляемся вниз по течению Исети. Я объясню все этапы развития Екатеринбурга и покажу их наследие, открою самые парадные пространства нашего города и его потайные закутки, старинные заводы, особняки прошедших эпох и новейшие небоскребы из стекла и бетона.
Купеческий ЕкатеринбургКупеческий ЕкатеринбургКупеческий Екатеринбург
2600 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов
Я расскажу о временах, когда Екатеринбург был купеческим городом, и покажу особняки XIX века, принадлежавшие местным коммерсантам. Раскрою детали бытовой жизни той эпохи, поделюсь местными легендами и помогу понять, какую роль в развитии Екатеринбурга сыграли старообрядцы.
История и эстетика конструктивизмаИстория и эстетика конструктивизмаИстория и эстетика конструктивизма
4900 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Узнать, как с уникальным российским стилем архитектуры рождались необходимые аспекты городской жизни
До революции Екатеринбург был маленьким уездным городом Пермской губернии. После — превратился в столицу огромной Уральской области, в нем произошел взрывной рост населения, развернулось огромное строительство. Именно в ту эпоху сложились многие вещи, которые сейчас кажутся нам очевидными: квартира, её удобства и функциональная жизнь в городской среде. Я расскажу, как рождались эти понятия благодаря уникальному российскому стилю архитектуры — конструктивизму, какие задачи ставили перед собой отцы-основатели и почему именно в Екатеринбурге расположена самая большая коллекция конструктивизма в мире.

Выбирайте и другие экскурсии по Екатеринбургу

Для детейГанина ЯмаОзеро ШарташВсеПодземныеУсадьба Расторгуевых-ХаритоновыхИстория и архитектураГрупповыеИндивидуальныеДом СевастьяноваРомановыПешкомЗа городомДом ИпатьеваНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыОленьи ручьиХрам на КровиНа автомобиле