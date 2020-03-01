Исторические экскурсии по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Архитектурный экскурс

Экскурсия начнется в кафе: здесь я дам общую справку о конструктивизме как направлении, расскажу о его развитии и эстетическом языке, а также об истории городка.

От булочной мы пройдем между Военным городком и Городком чекистов — вы сравните их и услышите о том, какое преимущество при строительстве этого комплекса обеспечили ресурсы сотрудников ВЧК. А еще полюбуемся гостиницей «Исеть», ставшей одним из символов города.

Быт в доме-мечте коммуниста

Мы обойдем дворы городка и поговорим о его архитектурных особенностях. Вы исследуете устройство этого «жилкомбината» и поймете, как здесь сочеталось частное с индивидуальным. А посетив одну из квартир, узнаете, как жилось людям в таком привилегированном месте и как они обустраивали быт.

Городок в наши дни

Я также расскажу вам о многочисленных легендах и мифах, окружающих этот городок, о судьбах самых знаменитых его жителей — и о том, какое воплощение он нашел в современном искусстве. Ведь городок живет в фильмах и пьесах, дал название музыкальной группе. Он также стал объектом многочисленных выставок и средоточием выразительных объектов стрит-арта — все это будет на нашей экскурсии.