Исторические экскурсии по Екатеринбургу

Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Представляем экскурсию, которая позволит вам окунуться в атмосферу одного из самых значимых направлений в архитектуре - конструктивизма. Вас ждет знакомство с архитектурным комплексом, который стал символом эпохи в бывшем Свердловске.
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время прогулки между историческими зданиями вы узнаете о развитии этого стиля, его эстетике и влиянии на жизнь города. Визит в одну из квартир позволит прикоснуться к быту прошлых лет и почувствовать дух времени.
Экскурсия раскроет перед вами не только архитектурные, но и культурные аспекты жизни в городке, ставшем музой для многих художников и режиссеров
Лучшее время для экскурсии по Екатеринбургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству культурных мероприятий. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться архитектурой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но архитектурные объекты остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городок чекистов
Военный городок
Гостиница «Исеть»
Описание экскурсии
Архитектурный экскурс
Экскурсия начнется в кафе: здесь я дам общую справку о конструктивизме как направлении, расскажу о его развитии и эстетическом языке, а также об истории городка. От булочной мы пройдем между Военным городком и Городком чекистов — вы сравните их и услышите о том, какое преимущество при строительстве этого комплекса обеспечили ресурсы сотрудников ВЧК. А еще полюбуемся гостиницей «Исеть», ставшей одним из символов города.
Быт в доме-мечте коммуниста
Мы обойдем дворы городка и поговорим о его архитектурных особенностях. Вы исследуете устройство этого «жилкомбината» и поймете, как здесь сочеталось частное с индивидуальным. А посетив одну из квартир, узнаете, как жилось людям в таком привилегированном месте и как они обустраивали быт.
Городок в наши дни
Я также расскажу вам о многочисленных легендах и мифах, окружающих этот городок, о судьбах самых знаменитых его жителей — и о том, какое воплощение он нашел в современном искусстве. Ведь городок живет в фильмах и пьесах, дал название музыкальной группе. Он также стал объектом многочисленных выставок и средоточием выразительных объектов стрит-арта — все это будет на нашей экскурсии.
Организационные детали
Дополнительные расходы — чай или кофе в булочной (по желанию)
Если вы аллергик, захватите с собой маску или примите антигистаминные, потому что в квартире живет кот
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В кафе-кондитерской «Булочная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Мне 52 года, я историк и кандидат философских наук. Меня интересуют повседневная жизнь советского горожанина, конструктивистская архитектура Свердловска/Екатеринбурга, а также то, как радикальный утопический проект новой жизни столкнулся с прозой существования — и что из этого получилось. Участвовал в создании многочисленных выставок об уральском конструктивизме. Из моего исследовательского и выставочного интереса и вырос опыт экскурсионной работы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Веселова
Я как обычный обыватель, который просто любит иногда посмотреть видео об архитектуре, решила сходить на экскурсию и увидеть всё вживую. Выбор пал на Городок Чекистов — столько лет проходила мимо, читать дальшеуменьшить
даже однажды была на биеннале в гостинице «Исеть». Но в этот раз захотелось узнать историю места подробнее и по-настоящему окунуться в атмосферу.
Единственное, очень жаль, что за благоустройством квартала следят посредственно: всё заросло, здания в печальном состоянии. Правда, со стороны улицы они выглядят гораздо лучше, чем из дворов. А глядя на старые фотографии, начинаешь фантазировать, как всё могло бы выглядеть, и как здорово было бы привести его в порядок.
Огромное спасибо гиду — мы остались очень довольны. Игорь действительно горит своим делом, поэтому информации было много. И особенно здорово, что он до сих пор узнаёт что-то новое из воспоминаний жителей и их близких.
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А
Анна
Большое спасибо за прогулку и экскурсию! очень много деталей, информации. больше всего нравится погружение в бытовые детали жизни, и перекликание с современностью. все это было в экскурсии, могу рекомендовать от читать дальшеуменьшить
души!
Чуть много специфических тем и терминов, НЕархитекторам может быть тяжеловато. Например, упоминание типа ячейки в доме Наркомфина в Москве - требует большого количества пояснений для тех, кто не в курсе ни что такое «Наркомфин», ни какие там «ячейки»)
Но, поскольку я-то в курсе, мне все понравилось. Еще раз спасибо! и особенный привет коту!
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А
Алёна
Город открылся с новой стороны. Мы все не единожды проходили мимо "Городка чекистов","Дома контор","Дома печати", главпочтамта и других зданий периода конструктивизма, но не замечали их и воспринимали как должное. После читать дальшеуменьшить
экскурсии, я думаю, мы все более уверенно будем отличать эти дома от других стилей и эпох. По крайней мере на следующий день в обед, прогуливаясь по набережной Исети, я легко определила к конструктивизму один из жилых домов, на который ранее не обращала внимание, потом проверила год постройки - 1931. А утром я специально выбрала маршрут на работу мимо корпусов "Дом Уралоблсовнархоза", которые мне и до этого казались занимательными. Теперь подумываю погулять по дворам рядом Верх-Исетским судом и посмотреть на Дом-улитку, а также сходить уже в Краеведческий музей со знаменитой лестницей и ещё более знаменитым Шигирским идолом. Очень жаль, что сохранение этой архитектуры сейчас держится на энтузиазме отдельных людей, многие здания в плачевном состоянии. Ну, и не возможно не упомянуть очаровательного котика - владельца квартиры, который с радостью дал себя погладить и совсем не смущался гостей.
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Ольга
Отличная экскурсия по городку Чекистов. На небольшом пространстве разместилось значительное количество объектов про которые можно рассказывать и рассказывать. Много узнали, посетили квартиру одного из жителей городка Чекистов. Очень познавательная и разнообразная экскурсия. Спасибо большое Игорю за внимание к деталям, акценты и рассказ о том, на что мы бы и не обратили внимания.
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А
Айжан
Спасибо Игорю за такую увлекательную и содержательную экскурсию! Получили огромное удовольствие и новые знания от прогулки. Обязательно всем к посещению. Полный восторг!
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Ирина
Шли на экскурсию с некоторыми представлениями, но реальность превзошла все ожидания! Игорь очень живо, эмоционально и ярко рассказал нам не просто о столице конструктивизма, но как будто передал саму эпоху, читать дальшеуменьшить
можно сказать, дух времени. Это было проникновенно и познавательно. Местами грустно, но всегда с интересным подходом и легким юмором. Очень рекомендую выбрать эту программу, хотя уверена, что все экскурсии от Игоря станут запоминающимися.
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