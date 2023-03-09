2 день

Старт экспедиции. Манси

07:00 Подъём, утренние процедуры.

08:00 Горячий завтрак (согласно меню).

Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ), укладка необходимой амуниции и канистр с топливом в специальные сани и в кофры.

Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники.

10:00 Старт снегоходной экспедиции на плато Мань-Пупы-Нёр по направлению к мансийскому поселку Ушма.

Пересекаем нескольких горных рек – Вижай, Тошемка и др.

В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца).

В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд).

Нитка маршрута снегоходного тура проходит по глухой вездеходной дороге.

Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».

Одна из достопримечательностей этого места – это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.

13:00–13:30. Обед (согласно меню).

Минуем мансийский поселок и двигаемся по реке по направлению к базе Ильича и дальше, по заснеженной тайге – на север.

Цель сегодняшнего дня – юрты семьи манси, живущих в самой глуши дебрей Северного Урала на границе с Ханты-Мансийским Автономным округом – у священного озера Турват.

В течение второй половины дня снегоходчики пересекают замерзшие реки Ауспию и Лозьву, болота, непроходимые летом, проезжают по лесным дорогам и охотничьим тропам, двигаясь вдоль Главного Уральского Хребта строго на север.

Слева, на западе остаётся печально известный Перевал Дятлова с мистическими склонами горы мертвецов – Холатчахль.

19:00 Прибытие в становище манси (юрты Турват), расположенное на берегу реки Малая Сосьва.

Расположение участников экспедиции в тёплом доме.

Общение участников группы с представителями малых народностей манси — членами семьи Самбиндаловых.

Изучение быта и таёжной жизни малых народностей.

21:00 Горячий ужин (возможен в этническом стиле, состоящий из рациона питания манси), согласно предлагаемому меню.

Ночь в тёплой мансийской избе у озера Турват.

Дневной пробег на снегоходах: 140 км.