Легендарный Маньпупунер
Он намного древнее, чем египетские пирамиды и Сфинкс, куда старше, чем английский Стоунхендж и римский Колизей. Это самая красивая природная достопримечательность России. Это будет интереснейшее путешествие по Уральской северной тайге на снегоходах. Сложное и экстремальное. Конечная цель – сверкающий на солнце, покрытый искрящимся льдом и снегом зимний Маньпупунёр.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на базу в п. Вижай
Прибытие на базу в п. Вижай (дневное/вечернее время в зависимости от погоды и состояния дороги), размещение в тёплом доме.
Отдых (по желанию команды топится баня).
Гид / шеф-повар занят обустройством кухни, сервировкой стола, приготовлением приветственного ужина.
Горячий ужин.
Ужин.
Свободное время.
Организационное собрание по предстоящему путешествию.
Обсудим вопросы по распорядку дня, правилам поведения в группе, технические особенности управления снегоходом, вопросы по технике безопасности, маршруту следования и другие частности нашей экспедиции на плато.
Проводится подготовка участников к завтрашнему выезду – подгонка экипировки и проверка (прогрев) снегоходов.
Ночь в комфортабельных домиках на базе отдыха.
Расстояние по трассе от Екатеринбурга: 620 км.
Старт экспедиции. Манси
07:00 Подъём, утренние процедуры.
08:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ), укладка необходимой амуниции и канистр с топливом в специальные сани и в кофры.
Инструктаж, тестовые проезды, проверка техники.
10:00 Старт снегоходной экспедиции на плато Мань-Пупы-Нёр по направлению к мансийскому поселку Ушма.
Пересекаем нескольких горных рек – Вижай, Тошемка и др.
В начале зимы или ранней весной существует вероятность пересечения этих рек по воде (они могут еще не замерзнуть или уже вскрыться под лучами мартовского солнца).
В этом случае опытные гиды-проводники, используя свои знания маршрута, указывают места для переправы снегоходной техники по открытой воде (вброд).
Нитка маршрута снегоходного тура проходит по глухой вездеходной дороге.
Первая часть маршрута заканчивается в национальном мансийском поселке Ушма (60 км от точки старта), который представляет собой становище из нескольких жилых домов, расположенных по обоим берегам таёжной реки Лозьвы, стоящих вперемешку с покосившимися срубами и традиционными «избушками на курьих ножках».
Одна из достопримечательностей этого места – это останки первой в СССР колонии-поселения, где проживали расконвоированные заключенные.
13:00–13:30. Обед (согласно меню).
Минуем мансийский поселок и двигаемся по реке по направлению к базе Ильича и дальше, по заснеженной тайге – на север.
Цель сегодняшнего дня – юрты семьи манси, живущих в самой глуши дебрей Северного Урала на границе с Ханты-Мансийским Автономным округом – у священного озера Турват.
В течение второй половины дня снегоходчики пересекают замерзшие реки Ауспию и Лозьву, болота, непроходимые летом, проезжают по лесным дорогам и охотничьим тропам, двигаясь вдоль Главного Уральского Хребта строго на север.
Слева, на западе остаётся печально известный Перевал Дятлова с мистическими склонами горы мертвецов – Холатчахль.
19:00 Прибытие в становище манси (юрты Турват), расположенное на берегу реки Малая Сосьва.
Расположение участников экспедиции в тёплом доме.
Общение участников группы с представителями малых народностей манси — членами семьи Самбиндаловых.
Изучение быта и таёжной жизни малых народностей.
21:00 Горячий ужин (возможен в этническом стиле, состоящий из рациона питания манси), согласно предлагаемому меню.
Ночь в тёплой мансийской избе у озера Турват.
Дневной пробег на снегоходах: 140 км.
База геологов
07:00 Подъём, утренние процедуры.
08:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ), укладка необходимой амуниции и канистр с топливом в специальные сани и в кофры.
Прогрев и проверка снегоходов.
10:00 Продолжение маршрута.
Восточные отроги Уральского хребта – болота, реки, озера, редколесье и еще раз болота.
В ряде мест мы увидим последствия борьбы человека с природой – это и заброшенная золотодобывающая драга, и увязший навечно в трясине лесовоз и др.
Наша задача сегодня дойти до реки Манья и выбраться на «вездеходку», которая раньше носила названия Сибиряковский тракт.
18:00 Ночевка:
- Вариант 1: таежная база «Дом у Рудольфа».
- Вариант 2: бывшая фактория золотоискателей в районе «Трехречья».
Выбор маршрута следования будет зависеть от ряда факторов – толщины льда на реке, состояния лесовозных дорог и др.
Если мы рано приедем на базу, то участникам будет предложена возможность съездить на речной затон на рыбалку.
Дневной пробег на снегоходах: около 60–80 км.
Плато каменных истуканов - Маньпупунёр
07:00–09:00 Подъем, утренние процедуры, завтрак.
Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в специальные кофры) и участников к выезду.
Оставляем все лишние вещи на базе и отправляемся в дальнейший путь «налегке».
Снегоходная часть четвертого, самого сложного, дня экспедиции полностью посвящена движению и восхождению на плато Мань-Пупу-нёр.
Путь до гор не представляет особых трудностей, плато Маньпупунёр часто посещают другие туристы, путешествующие на снегоходах, поэтому тропа до гор может быть проложенной и не занесённой снегом.
При сильных снегопадах участникам экспедиции предстоит утомительная нелёгкая работа по пробивке снегоходной тропы (буранника), которая требует значительных физических усилий и повышенного расхода ГСМ.
Группа двигается в западном направлении к истокам реки Печора на хребет ПечерьяТаляхчахль, граничащий с горным массивом с непроизносимым названием.
При удовлетворительном состоянии путика, мы поедем вдоль ручья с повышением высоты на вершину хребта, на которой расположен кордон егерей заповедника.
Путь вверх по склонам горы не лёгок и требует от снегоходчиков определённых физических нагрузок, связанных с удержанием снегохода на траверсе горной вершины.
Преодолев подъём, туристы двигаются по безлесому перевалу и заснеженному курумнику.
Для каждой группы, посещающей территорию Печоро-Илычского биосферного заповедника, оформляется разрешение на посещение.
Движение вне дорог по территории заповедника на моторизованных транспортных средствах запрещено.
Вариант (метод) посещения плато Мань-Пупу-Нёр для каждой группы согласовывается индивидуально.
По прибытии участников экспедиции на плато: отдых в беседке у избы егерей — работников Печоро-Илычского заповедника, пребывание и экскурсия, включающая в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от стоянки снегоходов — 400 м).
Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные вершины Главного Уральского хребта.
Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено – не более 2 часов из-за непродолжительного светового времени суток.
Снегоходчикам предстоит обратный путь до базы.
На плато в беседке егерской (гостевой) избы предусмотрен горячий обед, предварительно приготовленный шеф-поваром для каждого участника экспедиции.
Вторая половина дня: движение группы в обратную сторону через Главный Уральский хребет по пробитой тропе, вдоль ручья и далее по реке Манья до базы золотоискателей Арбынья.
В случае отклонения от графика движения (наступления тёмного времени суток), а также по общему желанию снегоходчиков, у группы есть возможность остановиться на ночной отдых в горном модуле партнёров клуба, расположенного в 11 км от плато.
19:00–20:00 Прибываем на базу, переодеваемся в сухую одежду и переходим в кухню столовую.
Горячий чай по приезду и обмен впечатлениями.
21:00 Сытный ужин.
Банька на берёзовых дровах (по желанию команды, оплачивается отдельно).
Ночь в тёплом гостевом доме.
Дневной пробег на снегоходах: 75–100 км.
Таёжный приют
07:00 Подъём, утренние сборы.
Горячий завтрак.
08:00–10:00 Упаковка и укладка в транспортировочные сани личных вещей и командного снаряжения.
Прогрев и подготовка снегоходов к выезду.
Путь проходит в обратном направлении до озера Турват по маршруту движения частично второго и полностью третьего дня.
15:00 Прибытие на стоянку под названием «изба Ильича» или «база Ильича».
Ранее, во времена госпромхозов, это была орехо-промысловая база.
После 18:00 прибытие в расположение туристической базы «Елес-Тур».
20:00 Праздничное застолье в честь участников экспедиции.
Горячий изысканный ужин от шеф-повара, согласно меню.
Обсуждение путешествия и общение участников группы.
По желанию команде предоставляется баня (не включена в стоимость тура).
Ночь в тёплых гостеприимных избах на базе «Елес-Тур».
Дневной пробег на снегоходах: около 150 км.
Пещеры горной реки
08:00 Подъём, утренние процедуры.
08:30–10:30 Горячий завтрак (согласно меню).
Сдача домиков, сбор личных вещей, формирование транспортных баулов.
Подготовка к выезду – прогрев и визуальный осмотр техники на предмет неисправностей.
10:30 Выезд в направлении точки старта – поселка Вижая.
Сегодня посетим несколько интересных мест этого региона: Мансийское становище "Тресколье".
Поселение расположено в живописнейшем месте напротив хребта Тумп-Капай (пер. манс. «большая гора»).
Поселения манси состоит из кямкелей – изб близких и дальних родственников.
Участники путешествия смогут своими глазами увидеть эти удивительные постройки, а также рубленые дома с двускатными крышами, печки для выпекания хлеба – нянь-кур, настоящие амбары на курьих ножках и священные ялпынгсумьяхи, охраняя которые по всей деревне на деревьях висят тотемы – медвежьи и лосиные черепа.
Пещеры на реке Лозьва.
Участники экспедиции смогут побывать в неизвестном до недавнего времени комплексе карстовых пещер, о существовании которых знают лишь немногие специалисты.
Наши гости ощутят себя первопроходцами, а возможно и обнаружат новый лаз в уже исследованной части пещеры.
Так как пещеры расположены в труднодоступном месте и поэтому мало посещаемы, то у участников экспедиции имеется еще масса возможностей для новых находок или открытий.
Переезд по накатанному снегоходному пути к броду через горную реку.
Выезжаем на берег реки Вижай.
15:30–16:30 Прибытие путешественников в точку окончания путешествия – в расположение туристической базы "Вижай".
Окончание снегоходной части маршрута.
Развязка саней и распаковка транспортировочных баулов с личными вещами, переодевание из снегоходной экипировки в более легкую одежду.
16:30–19:00 Переезд на машине повышенной проходимости до г. Ивдель (расстояние около 100 км).
Заселение в гостиницу.
Общий сбор туристов и пешая прогулка до уютного кафе.
Ужин и общение.
Ночь в номерах.
Расстояние на снегоходах: около 80 км. Движение на автомобиле: 100 км.
Возвращение в Екатеринбург
07:00 Подъём, утренние процедуры.
07:00–08:30 Завтрак в гостинице.
Сборка и упаковка личных вещей, укладка рюкзаков или сумок в машину.
Сдача номеров.
Разъезд участников снегоходной экспедиции.
Окончание путешествия.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базах отдыха и в тёплых гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека:
- 2 человека на снегоходе – 149 900 руб. (для семейных пар общей массой до 135 кг);
- 1 человек на снегоходе – 169 900 руб.
Для готовых индивидуальных групп возможен заезд на Перевал Дятлова на обратном пути, это займет ещё один, дополнительный день. Стоимость дополнительного дня — 22 500 руб.
Варианты проживания
Турбазы, избы и гостиницы по маршруту
1 день - база в поселке Вижай: ночь в комфортабельных домиках на базе отдыха.
2 день - ночь в тёплой мансийской избе у озера Турват (деревянная изба, печное отопление, без удобств и электричества);
3 день - таежная база «Дом у Рудольфа» или вариант бывшая фактория золотоискателей в районе «Трехречья» (скромный деревянный дом (или домики) с минимальным набором удобств. Печка, полати, широкий стол и отдельно стоящая русская баня — вот и весь неприхотливый быт. Туалет на улице).
4 день - ночь в тёплом гостевом доме.
5 день - ночь в тёплых гостеприимных избах на базе "Елес-Тур".
Этнические рубленые дома с русской печью, мансийскими лабазами, дровяниками. Удобства (во дворе), вода (из проруби), приготовление пищи на печи. Шикарная гостиная-столовая с большим обеденным столом. Электрическое освещение возможно при условии наличия исправного бензогенератора.
6 день - ночь в номерах гостиницы в г. Ивдель.
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегохода: (марки: Yamaha Viking III / IV, Polaris Wide Track, BRP SKI-DOO Tundra / Skandic). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно, группа обеспечивается одним (или двумя) снегоходами для гидов
- Доставка снегоходов: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Вижай и обратно
- Аренда экипировки: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги
- Услуги гидов: нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы), приготовление еды на маршруте
- Амуниция: предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
- Страховка: страховые полисы от н/с ПАО "Росгосстрах"
- Расходники. расходные материалы для организации и проведения путешествия
- Доставка: транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
- Проживание: проживание на базе в поселке Вижай, гостевой дом Самбиндаловых, база золотоискателей (2 ночи), база «ЕлесТур», гостиница в городе Ивдель
- Услуги заповедника: плата за посещение ООПТ Печоро-Илычского Биосферного заповедника
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер г. Екатеринбург — база «Вижай» (туда-обратно) — 15 000 руб. /чел.
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге или г. Ивдель
- Ужин в кафе города Ивделя (день 6) и завтрак в гостинице (день 7)
- Баня (в поселке Вижай, базе золотоискателей и б/о «Елес-тур») + покупка берёзового веника и индивидуального комплекта для бани (тапочки, полотенце, шапочка, шампунь и др.)
- Экстра: алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Снегоход: аренда снегохода более высокого класса (более мощного или комфортного, чем базовые модели), согласно отдельному прайсу
- Экипировка и шлем: аренда комплекта фирменной экипировки и (или) шлема, согласно отдельному прайсу
- Страховка техники: оплата дополнительной страховки от вероятных повреждений снегохода
- Дополнительный снегоходный день: на посещение Перевала Дятлова
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Футболка с коротким или длинным рукавом 1-2 шт.;
- Сменное бельё (комплект) 1 комп.;
- Термобельё легкое (комплект) 1;
- Термобельё теплое (комплект) класса Outdoor 2-3;
- Шерстяные носки или тёплые носки с добавлением шерсти 1;
- Спортивные термоноски (для горнолыжников или для зимних активностей) 1-2;
- Хлопковые носки 1-2;
- Лёгкие штаны для нахождения в отеле, гостевых домах туристической базы или в других местах отдыха 1;
- Зимние штаны (желательно - со снегозащитной юбкой (внизу штанины резиновая или тканевая подкладка, которая плотно облегает обувь). Такие штаны нужны для нахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Свитер (теплый из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Windstop» или аналоги) свысоким воротом. Подойдет и теплый шерстяной свитер 1;
- Пуховик спортивный или теплая зимняя куртка. Куртка также необходима длянахождения на улице в свободное время утром и вечером 1;
- Теплые спортивные перчатки или варежки (пары) 1-2;
- Бафф 1;
- Шарф теплый (по желанию, не обязательно). Предоставляемые подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь доп. защиту 1;
- Шапка спортивная тёплая 1;
- Подшлемник 1;
- Купальные принадлежности (для бани) 1.
Обувь:
- Ботинки или теплые сапоги (пара). В идеале – Baffin или аналог 1;
- Шлёпанцы (слипоны) для бани или нахождения в гостинице (пара) 1
Личные вещи:
- Спортивная сумка для личных вещей, экспедиционный баул или рюкзак;
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная большая аптечка будет у гида;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и запасной комплект батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии), зарядные устройства, power банк;
- Телефон для связи;
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Нож складной перочинный или мультитулс (по желанию, не обязательно);
- Для тех, кто носит очки или контактные линзы. Очки на активной части маршрута не рекомендуются – они запотевают и обмерзают. Необходимо использование контактных линз или специальных горнолыжные очков с диоптриями;
- Горнолыжные очки/маска (Обязательно);
- Солнцезащитные очки (по желанию, не обязательно);
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки и деликатесы) по личному предпочтению;
- Термос (0,5 - 1 литр) (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении снегоходного тура команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы(профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Как будут кормить?
Питание команды в снегоходном туре осуществляется по предлагаемому клубом меню"Походное". По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Какая техника используется и выдается ли экипировка?
Для передвижения участников экспедиции используются надежные утилитарные и туристические снегоходы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: BRP SKI-DOO TUNDRA Wt-550, BRP SKI-DOO TUNDRA Lt-550, BRP SKI-DOO SKANDIC, YAMAHA VIKING 540 III / IV, POLARIS Indy Voyager.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Есть ли страховка и что в нее включено?
Все участники наших туров обязательно страхуются нами от несчастного случая. Страховая сумма — 150 000 руб.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от вероятных повреждений снегохода).
Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды снегохода, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все снегоходы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения снегохода, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Нужна ли подготовка?
Для участия в данном туре необходимо быть физически и морально готовым к продолжительным нагрузкам на организм, т. к. это экспедиция требовательная и отнимающая много сил.
Для поездки к плато нужно обладать базовыми навыками управления снегоходом, поскольку нить маршрута достаточно протяжённая — порядка 500 км (туда-обратно) и путь предстоит проделать по большей части по горной местности, соответственно часто двигаться предстоит траверсом под наклоном до 45 °.
Движение предстоит в рамках группы, что требует от участников придерживаться одного темпа и быть готовыми к командной работе в непредвиденных ситуациях, т. к. погодные условия в этом регионе весьма суровые.
Будет ли связь в пути и какая?
Связи на маршруте нет.
В Вижае есть Wi-Fi интернет спутниковый, также он есть и на Елес-туре и у Рудольфа в гостевом доме, там можно будет выйти на связь.
У гидов есть спутниковый треккер-коммуникатор.
Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Можно ли изменить маршрут?
Да, мы специализируемся на разработке и подготовке индивидуальных маршрутов и легко "перекроим" маршрут под Вашу команду.
Как самостоятельно можно добраться до места старта?
На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края, Перми, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, а также Ижевска, Самары, Казани и Уфы могут самостоятельно добраться до таёжного посёлка Вижая. Автодорога, проходящая транзитом через весь север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 9-11 часов езды (для жителей Екатеринбурга). Расстояние от г. Екатеринбурга до Вижая — 620 км.
Железнодорожным транспортом — проходящим поездом до станции Ивдель-1.
Для гостей из г. Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга существует возможность долететь до федерального аэропорта Кольцово (г. Екатеринбург) рейсовыми самолётами. В аэропорту (или на вокзале) гидами-проводниками организуется встреча, и команда в полном составе выезжает на снегоходное сафари в направлении пос. Вижая на клубных автомобилях. При достаточном запасе времени в экскурсионных целях группа может остановиться в любом из городов по ходу движения для осмотра архитектурных памятников и достопримечательностей (г. Невьянск, г. Верхотурье и др.)
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех снегоходных маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Подходит ли тур для детей?
Возраст участников: за рулем снегохода — от 18 лет, пассажиром — от 15 лет.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от месяца, дневные температуры обычно держаться в пределах минус 10-20°С, в то время как ночью в горах температура может упасть и до минус 40 градусов. Но не смотря на перепады температур, возможные обильные снегопады и снежные заносы, участники экспедиции успешно преодолеют их с помощью умелой организации и слаженных действий в команде.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Отзывы и рейтинг
По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.