2 день

Пермь

Для информации туристов — разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

14:49 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Хохловку—первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач.

Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки.

Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.

Трансфер в Пермь.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

00:25 Отправление туристического поезда.