16:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.
Для информации туристов — разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
14:49 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер в Хохловку—первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач.
Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки.
Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.
Трансфер в Пермь.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Ужин в кафе города.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал.
00:25 Отправление туристического поезда.
Для информации туристов—разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
07:30 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
07:40 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В.Н. Ткатищеву и В.И. де Генину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших —легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Посещение границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».
Возвращение в город.
12:07 Отправление туристического поезда.
Для информации туристов—разница во времени +4 часа.
Завтрак в поезде.
11:47 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
12:00 Обзорная экскурсия по Новосибирску с катанием на колесе обозрения.
Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Узнаете почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Обед в кафе города.
Посещение Новосибирского театра оперы и балета.
Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театру России.
Посещение Новосибирского Зоопарка (без экскурсовода).
Новосибирский зоопарк еще в 2008 году получил почетное звание «Одно из семи чудес России». Один из крупнейших зоопарков России, он занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу.
18:15 Трансфер на ж/д вокзал.
19:10 Отправление туристического поезда.
Для информации туристов — разница во времени +4 часа.
Завтрак в поезде.
07:43 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение смотровой площадки «Царь-рыба».
Прогулка по набережной Дивногорска.
Посещение смотровой площадки Красноярской ГЭС.
Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите экскурсию в парк «Бобровый лог», посетите смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.
17:15 Трансфер на ж/д вокзал.
17:46 Отправление туристического поезда.
Для информации туристов — разница во времени +5 часов.
Завтрак в поезде.
14:03 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли. Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира. Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
18:15 Ужин в кафе города.
19:15 Трансфер на ж/д вокзал.
20:00 Отправление туристического поезда.
Для информации туристов—разница во времени +5 часов.
От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.
22:57-06:00 – стоянка на ст. Слюдянка.
Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора. Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.
06:00 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени. Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день. На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает 30-ти минутные остановки для проведения фотосессий: Култук, Ангасольская, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.
Завтрак в поезде.
12:40 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.
Водный трансфер ст. Порт Байкал—п. Листвянка.
Обед в кафе п. Листвянка (традиционная Байкальская кухня).
Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Трансфер в Иркутск.
18:45 Прибытие на ж/д вокзал Иркутск – Пассажирский.
Завершение программы.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:
|Категория
|Взрослые
|Дети до 9 лет включительно
|Четырехместное купе (верхняя полка)
|91 000
|75 610
|Четырехместное купе (нижняя полка)
|96 930
|77 680
|Двухместное купе
|121 230
|86 660
|Одноместное размещение в двухместном купе
|175 100
|-
|Люкс
|130 520
|-
|Одноместное размещение в Люксе
|191 620
|-
Рекомендуем взять в дорогу удобную обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде.
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.