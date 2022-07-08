Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»

Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде

Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде.

Разнообразие плодородных территории, потрясающие виды и масштаб, который завораживает и остается в памяти навсегда. Путь ведет вас к самому глубокому озеру планеты — Байкалу.

Маршрут круизного туристического поезда мы можем проложить для вас таким образом: Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Порт Байкал (или в обратном направлении).

В пути пассажиры смогут воспользоваться вагоном-рестораном, душем, купить сувениры и другие необходимые товары.

От станции Слюдянка до станции Порт Байкал поезд следует по Кругобайкальской железной дороге с остановками для фотосессий. Это отдельное приключение, лучше один раз увидеть.
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Железнодорожный тур Москва - Байкал «Байкальская сказка»
Ближайшие даты:
18
июн

Что вас ожидает 🤩

Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Увидим южный Байкал и осмотрим архитектурные достопримечательности за один день
Вкусные Байкальские блюда
Вкусные Байкальские блюда
Попробуем традиционную Байкальскую кухню
Пермский колорит
Пермский колорит
Узнаем, как жили коми-пермяки, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками
Граница Европы и Азии
Граница Европы и Азии
На границе нас ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы»
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
Побываем на экскурсии по крупнейшему музыкальному театру России
Знаменитые Красноярские Столбы
Знаменитые Красноярские Столбы
Посетим смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

16:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Пермь

Для информации туристов — разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

14:49 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Хохловку—первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный в 43 километрах от Перми, на полуострове Варнач.

Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки. 

Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.

Трансфер в Пермь.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Ужин в кафе города.

22:00 Трансфер на ж/д вокзал.

00:25 Отправление туристического поезда.

ПермьПермьПермьПермь
3 день

Екатеринбург

Для информации туристов—разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

07:30 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

07:40 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В.Н. Ткатищеву и В.И. де Генину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших —легендарное место, где прервалась династия Романовых. 

Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.

Посещение границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».

Возвращение в город.

12:07 Отправление туристического поезда.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
4 день

Новосибирск

Для информации туристов—разница во времени +4 часа.

Завтрак в поезде.

11:47 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

12:00 Обзорная экскурсия по Новосибирску с катанием на колесе обозрения

Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Узнаете почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.

Обед в кафе города. 

Посещение Новосибирского театра оперы и балета. 

Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театру России.

Посещение Новосибирского Зоопарка (без экскурсовода). 

Новосибирский зоопарк еще в 2008 году получил почетное звание «Одно из семи чудес России». Один из крупнейших зоопарков России, он занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу.              

18:15 Трансфер на ж/д вокзал. 

19:10 Отправление туристического поезда.

НовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирск
5 день

Красноярск

Для информации туристов — разница во времени +4 часа.

Завтрак в поезде.

07:43 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение смотровой площадки «Царь-рыба».
Прогулка по набережной Дивногорска.

Посещение смотровой площадки Красноярской ГЭС.

Обед в кафе города. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите экскурсию в парк «Бобровый лог», посетите смотровую площадку национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.

17:15 Трансфер на ж/д вокзал.

17:46 Отправление туристического поезда.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
6 день

Иркутск

Для информации туристов — разница во времени +5 часов.

Завтрак в поезде.

14:03 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли. Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира. Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. 

18:15 Ужин в кафе города.

19:15 Трансфер на ж/д вокзал.

20:00 Отправление туристического поезда.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
7 день

Путешествие по КБЖД

Для информации туристов—разница во времени +5 часов.

От Иркутска до Слюдянки поезд следует в восточном направлении без остановок.

22:57-06:00 – стоянка на ст. Слюдянка

Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора. Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.

06:00 Отправление туристического поезда в западном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу

Далее до Порта Байкала наш поезд проследует под управлением паровоза и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени. Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день. На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает 30-ти минутные остановки для проведения фотосессий: Култук, Ангасольская, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

Завтрак в поезде.

12:40 Прибытие поезда на ст. Порт Байкал.

Водный трансфер ст. Порт Байкал—п. Листвянка.

Обед в кафе п. Листвянка (традиционная Байкальская кухня).

Обзорная экскурсия по п. Листвянка, посещение рыбного и сувенирного рынка.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Трансфер в Иркутск.

18:45 Прибытие на ж/д вокзал Иркутск – Пассажирский.

Завершение программы.  

Путешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖД

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:

КатегорияВзрослыеДети до 9 лет включительно
Четырехместное купе (верхняя полка)91 00075 610
Четырехместное купе (нижняя полка)96 93077 680
Двухместное купе121 23086 660
Одноместное размещение в двухместном купе175 100-
Люкс130 520-
Одноместное размещение в Люксе191 620-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Пермь - Екатеринбург - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - КБЖД - Порт Байкал
  • Водный трансфер по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Авиаперелет (и/или иной вид транспорта) из Иркутска
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять в дорогу удобную обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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