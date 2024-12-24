7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
от 97 200₽ за человека
7 дней
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
Начало: пос. Вижай
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 149 900₽ за человека
7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
10 апр в 10:00
от 99 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья24 декабря 2024Третий раз ездим, все хорошо!
- ЕЕлена17 декабря 2024Только самые приятные впечатления! Спасибо!
- ШШидловская3 декабря 2024Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
- ААлексей9 марта 2023Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду РоссииСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
- ААлексей9 марта 2023Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду РоссииВсе было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду РоссииЯ хочу написать об этой поездке самые тёплые слова и выразить безумную благодарность гидам, которые нас сопровождали, это Александр, Пётр
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «7-дневные туры»
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