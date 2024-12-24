Экскурсионные туры на неделю в Екатеринбург

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Екатеринбурге, цены от 97 200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В Сибирь. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
от 97 200 за человека
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
На снегоходах
3 отзыва
7 дней
Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
Начало: пос. Вижай
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 149 900 за человека
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
На автобусе
На поезде
3 отзыва
7 дней
В Сибирь. Железнодорожный круиз весна-лето
Начало: Россия, Москва
10 апр в 10:00
от 99 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    24 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Третий раз ездим, все хорошо!
    Третий раз ездим, все хорошо!
  • Е
    Елена
    17 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Только самые приятные впечатления! Спасибо!
  • Ш
    Шидловская
    3 декабря 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз
    Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
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  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
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    от Александра из разной дичи от кабана до налима. Лучшее время: конец февраля-начало марта, уже не так холодно. И на реках еще мало проталин. По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.

    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Все было отлично, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    Легендарный Маньпупунер. Снегоходное путешествие к Седьмому Чуду России
    Я хочу написать об этой поездке самые тёплые слова и выразить безумную благодарность гидам, которые нас сопровождали, это Александр, Пётр
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    и Иван. С этими ребятами было очень душевно, очень любят свои края, рассказывали проникновенно и с глубокой душой! Открылись новые горизонты! Захотелось гораздо больше узнать об этих безумно красивых местах! Это была снегоходная экспедиция, очень мощная и красивая! Манпупунер зимой нереален, космичен, разъезжались со слезами на глазах! С такими гидами, как наши ребята, чувствовалась абсолютная поддержка и безопасность! Я на снегоходе первый раз, благодаря ребятам освоила его полностью и в разную погоду! Места сильные, участники группы самые замечательные люди, гиды волшебные! Спасибо огромное за этот нереальный подарок на 8 марта! И в письменном виде не выскажешь все что хочется сказать душой и сердцем!!! Спасибо всем огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Екатеринбурге в январе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 97 200 до 149 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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