3 день

Екатеринбург и поездка на ретропоезде

Завтрак в поезде.

08:00 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

В течение экскурсии посетите плотинку – одно из символических мест города, где вы сможете насладиться прекрасным видом на реку Исеть, прогуляетесь по саду камней (выставка огромных минералов, которые были свезены сюда из всех уголков Урала), загадаете желание у «сердца» города камня Родонит, узнаете кто был основателями города.

Пройдете по подземному переходу, посвященному многим людям, чья жизнь и музыка стали частью легендарного свердловского рок-клуба! Выйдите к самому красивому зданию города – дому Севастьянова, вместившее в себя почти все архитектурные стили!

Трансфер в Верхнюю Пышму с путевой экскурсией «Урал – опорный край державы».

Экскурсия в Музейный комплекс УГМК г. Верхняя Пышма – один из самых больших в мире музеев истории и техники. В экспозиции около 100 единиц военной техники, а также уникальные коллекции отечественных наград, макетов оружия, униформы, снаряжения, знаков отличия с XVIII века до наших дней.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д ст. Верхняя Пышма.

14:45 Отправление ретропоезда в г. Екатеринбург.

Вы погрузитесь в атмосферу начала прошлого века с уникальным туристическим ретропоездом на паровой тяге – «Уральский экспресс».

В пути следования вы можете организовать себе настоящий гастрономический праздник: в вагоне-ресторане и вагоне-баре подают блюда уральской кухни: шаньга с картофелем, посикунчики, уральские пельмени, пирожки с черемухой и другие национальные блюда.

На станции Шувакиш вы окажетесь в новом малом вокзале, выполненном в ретростиле.

Здесь воссоздан облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века.

Интерьеры и мебель соответствуют эскизам той эпохи, создавая полное погружение в историю. Вы сможете посетить кабинет начальника вокзала и отдохнуть в уютном буфете, где для чаепитий используется посуда из Сысертского фарфора.

Платформа станции украшена старинными часами, станционным колоколом и ретро указателями, что придает дополнительный шарм вашему путешествию.

15:55 Прибытие ретропоезда на ж/д вокзал г. Екатеринбурга.

Посещение сувенирных магазинов в пешей доступности от ж/д вокзала. Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал.

17:00 Отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.