Программа тура по дням
Отправление поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номера поезда, вагона, места указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
19:00 Отправление туристического поезда «Малахит» с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Казань.
Казань
Завтрак в поезде.
08:00 Прибытие туристического поезда в г. Казань, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
- на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.;
Вы увидите:
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);
- спортивные объекты, построенные к Универсиаде-2013 (панорамный показ).
Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
- мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
Свободное время в центре города для покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:00 Отправление туристического поезда в г. Екатеринбург.
Екатеринбург и поездка на ретропоезде
Завтрак в поезде.
08:00 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
В течение экскурсии посетите плотинку – одно из символических мест города, где вы сможете насладиться прекрасным видом на реку Исеть, прогуляетесь по саду камней (выставка огромных минералов, которые были свезены сюда из всех уголков Урала), загадаете желание у «сердца» города камня Родонит, узнаете кто был основателями города.
Пройдете по подземному переходу, посвященному многим людям, чья жизнь и музыка стали частью легендарного свердловского рок-клуба! Выйдите к самому красивому зданию города – дому Севастьянова, вместившее в себя почти все архитектурные стили!
Трансфер в Верхнюю Пышму с путевой экскурсией «Урал – опорный край державы».
Экскурсия в Музейный комплекс УГМК г. Верхняя Пышма – один из самых больших в мире музеев истории и техники. В экспозиции около 100 единиц военной техники, а также уникальные коллекции отечественных наград, макетов оружия, униформы, снаряжения, знаков отличия с XVIII века до наших дней.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д ст. Верхняя Пышма.
14:45 Отправление ретропоезда в г. Екатеринбург.
Вы погрузитесь в атмосферу начала прошлого века с уникальным туристическим ретропоездом на паровой тяге – «Уральский экспресс».
В пути следования вы можете организовать себе настоящий гастрономический праздник: в вагоне-ресторане и вагоне-баре подают блюда уральской кухни: шаньга с картофелем, посикунчики, уральские пельмени, пирожки с черемухой и другие национальные блюда.
На станции Шувакиш вы окажетесь в новом малом вокзале, выполненном в ретростиле.
Здесь воссоздан облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века.
Интерьеры и мебель соответствуют эскизам той эпохи, создавая полное погружение в историю. Вы сможете посетить кабинет начальника вокзала и отдохнуть в уютном буфете, где для чаепитий используется посуда из Сысертского фарфора.
Платформа станции украшена старинными часами, станционным колоколом и ретро указателями, что придает дополнительный шарм вашему путешествию.
15:55 Прибытие ретропоезда на ж/д вокзал г. Екатеринбурга.
Посещение сувенирных магазинов в пешей доступности от ж/д вокзала. Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал.
17:00 Отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.
Нижний Новгород, прибытие в Москву
Завтрак в поезде.
10:00 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», где проходили матчи Чемпионата мира по футболу, Благовещенский монастырь, пл. Лядова, пл. Горького, Ильинская слобода, пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная, канатная дорога, Печерский монастырь, усадьба Рукавишникова и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю.
Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.
При многочисленных осадах он ни разу не был захвачен врагом. Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела: древнейший каменный храм, ведёт историю со времени основания города.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по главной пешеходной улице города – Большая Покровская.
Нижегородский Арбат. Одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода и до 1917 года считалась дворянской. На улице находится большое количество памятников архитектуры.
Сейчас улица изобилует бутиками, уютными ресторанами, кафе, также здесь можно приобрести изделия нижегородских мастеров художественных промыслов. Гости Нижнего Новгорода невольно сравнивают улицу Большую Покровскую с Арбатом.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
17:00 Отправление туристического поезда в г. Москву.
23:00 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории вагона, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
Двухместное размещение в четырехместном купе
|Одноместное размещение в четырехместном купе
|Для взрослых
|61 200
|81 800
|137 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|59 200
|79 800
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места и завтраков)
|26 800
|26 800
|–
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 29 900 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены купейные вагоны.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты
- Питание по программе: завтраки и обеды со 2-го по 4-й день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 29 900 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.