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прибытия пораньше на один день, и заканчивая обратной дорогой! все на самом лучшем уровне! Комфортный отель, шведский стол с разнообразием блюд, внимательный персонал, комплимент от отеля в день Рождения! Замечательный гид-экскурсовод Татьяна Николаевна- кладезь знаний, великолепный организатор - просто влюбила нас в этот город! Интересная и насыщенная программа, в самих музеях - за исключением музея камнерезного и ювелирного искусства, молодые с "горящими глазами" экскурсоводы, настолько интересно рассказывали про все экспонаты, что уходить не хотелось! мы ездили с мамой, и мы обе в восторге от поездки! Благодарю от всей души, эмоций и впечатлений хватит еще на долго!