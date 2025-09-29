Мои заказы

Екатеринбург встречает гостей. Праздничный тур на 8 Марта

Екатеринбург встречает гостей
Хотите сделать особенный подарок себе и своим близким на 8 Марта? Отправляйтесь в увлекательный тур в Екатеринбург! В этом туре у вас будет возможность представить каким был Екатеринбург в момент
зарождения, проследить историю его развития и узнать какие знаменитые люди здесь жили, а также увидеть все “визитные карточки” города. Вы посетите Храм на Крови, в котором услышите историю гибели царской семьи.

Тур дает возможность увидеть поистине город контрастов, в котором усадьбы и особняки прошлых веков соседствуют с современными высотками из стекла и бетона.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
7
мар

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель.

Багаж можно оставить в камере хранения.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля (Проспект Ленина, 9А).

Посадка в автобус.

10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.

Посещение границы “Европа-Азия”.

14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

Далее все объекты – в шаговой доступности. Пеший переход.

15:15 Музей истории Екатеринбурга.

Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.

16:30 Гастротеатр с дегустацией медового напитка и “фаст-фуда” царских времен (экскурсия для желающих за доп. плату – 1200 руб. /чел.).

По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.

Заселение в отель по паспортам.

2 день

Экскурсия «Последний царь и первый президент». Завершение тура

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Выселение из гостиницы.

Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцин-Цента на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой в автобус.

Туристы, которым трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.

9:45 Встреча с гидом в холле отеля (Проспект Ленина, 9А). Посадка в автобус.

10:00 "Скорбный путь последнего царя" (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).

14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.

15:30 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).

17:00 Окончание экскурсии.

Трансфер на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Four Elements Ekaterinburg” 4*.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

РазмещениеВзрослыеПенсионеры Дети
2-местное14 80014 60014 600
1-местное16 70016 200

Варианты проживания

Отель Four Elements Ekaterinburg

1 ночь

Отель «Four Elements Ekaterinburg» ждёт своих гостей в Екатеринбурге. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.

В каждом из номеров есть всё, чтобы Ваш отдых прошёл с комфортом и запомнился лишь с положительным впечатлением от проживания.

На территории работает ресторан, где можно вкусно поесть и отлично провести время.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии и ускоренная регистрация при отъезде. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 170 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер из аэропорта и обратно. На территории отеля возможна бесплатная самостоятельная парковка.

Рядом находятся парки, аллеи, театр, кафе и интересные места города. Также в шаговой доступности остановка общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • 1 завтрак для проживающих в отеле (шведский стол)
  • 2 комплексных обеда в кафе Екатеринбурга
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
  • Питание вне программы (ужины)
  • Личные расходы
  • Гастротеатр - дополнительная экскурсия в Музее истории Екатеринбурга с дегустацией - 1200 руб. /чел. (состоится экскурсия при наборе от 10 чел.)
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы:

  • Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
  • Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
  • Страховой медицинский полис
  • Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.

Рекомендации по одежде:

  • Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
  • Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Орлова
29 сен 2025
Слов не хватит, чтобы передать впечатления от запоминающейся поездки… Всем спасибо!!!
Слов не хватит, чтобы передать впечатления от запоминающейся поездки… Всем спасибо!!!Слов не хватит, чтобы передать впечатления от запоминающейся поездки… Всем спасибо!!!Слов не хватит, чтобы передать впечатления от запоминающейся поездки… Всем спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

