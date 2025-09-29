Отель «Four Elements Ekaterinburg» ждёт своих гостей в Екатеринбурге. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.

В каждом из номеров есть всё, чтобы Ваш отдых прошёл с комфортом и запомнился лишь с положительным впечатлением от проживания.

На территории работает ресторан, где можно вкусно поесть и отлично провести время.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии и ускоренная регистрация при отъезде. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 170 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер из аэропорта и обратно. На территории отеля возможна бесплатная самостоятельная парковка.

Рядом находятся парки, аллеи, театр, кафе и интересные места города. Также в шаговой доступности остановка общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности.