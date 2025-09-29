мар
Программа тура по дням
Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу
Самостоятельное прибытие в отель.
Багаж можно оставить в камере хранения.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля (Проспект Ленина, 9А).
Посадка в автобус.
10:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Посещение границы “Европа-Азия”.
14:00 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
Далее все объекты – в шаговой доступности. Пеший переход.
15:15 Музей истории Екатеринбурга.
Современный музей с использованием современных технологий, в зрелищной и захватывающей форме, освещающий события городской истории.
16:30 Гастротеатр с дегустацией медового напитка и “фаст-фуда” царских времен (экскурсия для желающих за доп. плату – 1200 руб. /чел.).
По окончании экскурсии в музее – свободное время в центре Екатеринбурга, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Заселение в отель по паспортам.
Экскурсия «Последний царь и первый президент». Завершение тура
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Выселение из гостиницы.
Туристам, отправляющимся сразу после музея Ельцин-Цента на ж/д вокзал, необходимо взять вещи с собой в автобус.
Туристы, которым трансфер на вокзал не нужен, могут оставить вещи в камере хранения отеля.
9:45 Встреча с гидом в холле отеля (Проспект Ленина, 9А). Посадка в автобус.
10:00 "Скорбный путь последнего царя" (автобусная экскурсия) с посещением Храма-на-Крови на месте гибели семьи Романовых и мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме (экскурсия по территории монастыря).
14:30 Обед в ресторане г. Екатеринбурга.
15:30 Экскурсия в Музей первого президента России (Центр Ельцина – как отражение эпохи радикальных и сложных перемен в России).
17:00 Окончание экскурсии.
Трансфер на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Four Elements Ekaterinburg” 4*.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Взрослые
|Пенсионеры
|Дети
|2-местное
|14 800
|14 600
|14 600
|1-местное
|16 700
|16 200
Варианты проживания
Отель Four Elements Ekaterinburg
Отель «Four Elements Ekaterinburg» ждёт своих гостей в Екатеринбурге. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом из номеров есть всё, чтобы Ваш отдых прошёл с комфортом и запомнился лишь с положительным впечатлением от проживания.
На территории работает ресторан, где можно вкусно поесть и отлично провести время.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии и ускоренная регистрация при отъезде. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 170 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер из аэропорта и обратно. На территории отеля возможна бесплатная самостоятельная парковка.
Рядом находятся парки, аллеи, театр, кафе и интересные места города. Также в шаговой доступности остановка общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах с удобствами
- 1 завтрак для проживающих в отеле (шведский стол)
- 2 комплексных обеда в кафе Екатеринбурга
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и от железнодорожного вокзала
- Питание вне программы (ужины)
- Личные расходы
- Гастротеатр - дополнительная экскурсия в Музее истории Екатеринбурга с дегустацией - 1200 руб. /чел. (состоится экскурсия при наборе от 10 чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы:
- Паспорт РФ/ свидетельство о рождении для детей до 14 лет
- Пенсионное удостоверение (пенсионерам)
- Страховой медицинский полис
- Для заселения в отель детей до 14 лет без родителей/законных представителей необходима доверенность от родителей.
Рекомендации по одежде:
- Для пешей прогулки рекомендуем удобную одежду и обувь по погоде.
- Для посещения храмов и монастырей дамам необходимы головной убор и юбка (во всех храмах, включенных в программу, платки и юбки предоставляются при входе).
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Тайминг носит ознакомительный характер и может быть смещен.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.