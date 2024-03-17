Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Групповой тур в Екатеринбурге

Путешествие в Пермский край на 8 марта

5
3 отзыва
Это путешествие в прямом смысле слова в зимнюю сказку. Маршрут проходит по самым красивым и известным местам Пермского края. За три дня мы побываем в Каменном городе.

Место, особенно зимой, настолько живописное, что уже засветилось в фильмах «По щучьему велению», «Последний богатырь» и не только. На очень красивом хребте Колчимский (Помяненный) камень. Он усыпан скалами останцами, разных форм и размеров.

Зимой в зимнем убранстве и в окружении сахарных укутанных снегом елок, это выглядит как сказочный мир. А на обратном пути посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд.
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Путешествие в Пермский край на 8 марта. Из Екатеринбурга
Ближайшие даты:
8
мар

Что вас ожидает:

Каменный город
Каменный город
Прогуляемся по живописным заснеженным улочкам природного города, где снимали кинофильмы
Живописные панорамы Урала
Живописные панорамы Урала
Посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд
Зимнее убранство
Зимнее убранство
Полюбуемся сказочными формами и причудливыми образами уральских елок

Программа тура по дням

1 день

Дорога. Каменный город. Красновишерск

06:00 Ранний выезд из Екатеринбурга.

В дороге ориентировочно 10 часов в зависимости от состояния дороги.

По пути остановимся на обед в придорожном кафе и прогуляемся к Каменному городу.

Прогулка 3 км туда и обратно по заснеженной тайге по тропе.

Место популярное, тропы натоптаны.

Скалы и лес в зимнем убранстве.

Прибытие в Красновишерск.

Ужин.

Ночевка в гостинице.

Дорога. Каменный город. КрасновишерскДорога. Каменный город. КрасновишерскДорога. Каменный город. КрасновишерскДорога. Каменный город. КрасновишерскДорога. Каменный город. КрасновишерскДорога. Каменный город. Красновишерск
2 день

Колчимский хребет

07:00 Завтрак.

Выезд к месту выхода на маршрут — ориентировочно 40 км по грунтовой дороге.

Небольшой переход к подножию хребта.

Радиальный выход на хребет 16 км туда и обратно.

На Колчимском (Помяненном) все деревья и скалы в курже, огромный скальный город.

При хорошей погоде дождемся заката.

Возвращаемся в Красновишерск.

Горячий ужин.

Ночевка в гостинице.

Колчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребетКолчимский хребет
3 день

Гора Полюд. Камень Ветлан

Завтракаем.

На снегоходах забросимся на гору Полюд.

Осмотр, чай на вершине.

Возвращение в Красновишерск.

Прогуляемся на скалу, которая стоит над Вишерой на камень Ветлан.

Остановка в кафе на обед.

Затем долгая дорога в Екатеринбург.

Позднее прибытие в районе 23:00.

Гора Полюд. Камень ВетланГора Полюд. Камень ВетланГора Полюд. Камень ВетланГора Полюд. Камень ВетланГора Полюд. Камень Ветлан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Красновишерска.

Варианты проживания

Гостиница в г. Красновишерск

2 ночи

Размещение в гостинице Красновишерска в номере с удобствами на этаже. По запросу, за дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение 2 ночи в гостинице Красновишерска в номере с удобствами на этаже
  • Услуги инструктора
  • Питание на маршруте:1 день: перекус-обед в Каменном городе, ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед-перекус на горе Полюд
  • 1 день: перекус-обед в Каменном городе, ужин
  • 2 день: завтрак, обед, ужин
  • 3 день: завтрак, обед-перекус на горе Полюд
  • Транспорт из Екатеринбурга со всеми остановками
  • Снегоходная заброска на гору Полюд
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
  • Прокат рюкзака
  • Доплата за размещение в номерах с удобствами
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы: паспорт, путевка;

В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь:

  • треккинговые теплые ботинки + гамаши (бахилы для защиты от снега), либо сапоги Эва с теплым зимним вкладышем;
  • рюкзак;
  • ветрозащитный костюм;
  • непродуваемая шапка;
  • пуховка;
  • варежки;
  • теплые вещи (термобелье, флиска, теплые штаны. одеваемся по принципу многослойности);
  • запасная обувь;
  • личную посуду (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • фонарик и батарейки к нему;
  • предметы гигиены;
  • спички, зажигалка запакованное герметично.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мар 2024
Данный тур, идеальный для трех дней. Несмотря на длительный переезд, каждый день был интересным. Мы побывали в удивительных, прекрасных снежных локациях. С удовольствием буду пользоваться вашими услугами!
Н
17 мар 2024
Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

Тур входит в следующие категории Екатеринбурга

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