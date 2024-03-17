Это путешествие в прямом смысле слова в зимнюю сказку. Маршрут проходит по самым красивым и известным местам Пермского края. За три дня мы побываем в Каменном городе.



Место, особенно зимой, настолько живописное, что уже засветилось в фильмах «По щучьему велению», «Последний богатырь» и не только. На очень красивом хребте Колчимский (Помяненный) камень. Он усыпан скалами останцами, разных форм и размеров.



Зимой в зимнем убранстве и в окружении сахарных укутанных снегом елок, это выглядит как сказочный мир. А на обратном пути посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд.