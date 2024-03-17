Путешествие в Пермский край на 8 марта
Место, особенно зимой, настолько живописное, что уже засветилось в фильмах «По щучьему велению», «Последний богатырь» и не только. На очень красивом хребте Колчимский (Помяненный) камень. Он усыпан скалами останцами, разных форм и размеров.
Зимой в зимнем убранстве и в окружении сахарных укутанных снегом елок, это выглядит как сказочный мир. А на обратном пути посмотрим на Вишеру с камня Ветлан и съездим на снегоходах на гору Полюд.
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога. Каменный город. Красновишерск
06:00 Ранний выезд из Екатеринбурга.
В дороге ориентировочно 10 часов в зависимости от состояния дороги.
По пути остановимся на обед в придорожном кафе и прогуляемся к Каменному городу.
Прогулка 3 км туда и обратно по заснеженной тайге по тропе.
Место популярное, тропы натоптаны.
Скалы и лес в зимнем убранстве.
Прибытие в Красновишерск.
Ужин.
Ночевка в гостинице.
Колчимский хребет
07:00 Завтрак.
Выезд к месту выхода на маршрут — ориентировочно 40 км по грунтовой дороге.
Небольшой переход к подножию хребта.
Радиальный выход на хребет 16 км туда и обратно.
На Колчимском (Помяненном) все деревья и скалы в курже, огромный скальный город.
При хорошей погоде дождемся заката.
Возвращаемся в Красновишерск.
Горячий ужин.
Ночевка в гостинице.
Гора Полюд. Камень Ветлан
Завтракаем.
На снегоходах забросимся на гору Полюд.
Осмотр, чай на вершине.
Возвращение в Красновишерск.
Прогуляемся на скалу, которая стоит над Вишерой на камень Ветлан.
Остановка в кафе на обед.
Затем долгая дорога в Екатеринбург.
Позднее прибытие в районе 23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Красновишерска.
Варианты проживания
Гостиница в г. Красновишерск
Размещение в гостинице Красновишерска в номере с удобствами на этаже. По запросу, за дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение 2 ночи в гостинице Красновишерска в номере с удобствами на этаже
- Услуги инструктора
- Питание на маршруте:1 день: перекус-обед в Каменном городе, ужин2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед-перекус на горе Полюд
- 1 день: перекус-обед в Каменном городе, ужин
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед-перекус на горе Полюд
- Транспорт из Екатеринбурга со всеми остановками
- Снегоходная заброска на гору Полюд
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
- Прокат рюкзака
- Доплата за размещение в номерах с удобствами
- Питание в кафе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые документы: паспорт, путевка;
В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь:
- треккинговые теплые ботинки + гамаши (бахилы для защиты от снега), либо сапоги Эва с теплым зимним вкладышем;
- рюкзак;
- ветрозащитный костюм;
- непродуваемая шапка;
- пуховка;
- варежки;
- теплые вещи (термобелье, флиска, теплые штаны. одеваемся по принципу многослойности);
- запасная обувь;
- личную посуду (тарелка, кружка, ложка, нож);
- фонарик и батарейки к нему;
- предметы гигиены;
- спички, зажигалка запакованное герметично.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.