В Сибирь. Железнодорожный круиз

Прекрасная сибирская природа, гастрономические изыски и теплота термальных источников: откройте для себя благородный русский край! За время поездки туристы побывают в трех городах, познакомятся с разнообразной культурой нашей страны и прикоснутся к ее богатому историческому и природному наследию.
5
3 отзыва
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
В Сибирь. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Москва

23:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.

Ночь в поезде.

МоскваМоскваМосква
2 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

День и ночь в поезде.

3 день

Екатеринбург

Екатеринбург (Разница во времени + 2 часа).

Завтрак в поезде.

09:00 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу посещением границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».

Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших—легендарное место, где прервалась династия Романовых.

Обед в кафе города.

Экскурсия по монастырю Ганина Яма.

Уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.

Прогулка по пешеходной зоне города и посещение ледового городка.

Экскурсия в «Музей камня».

Ужин в кафе города.

Продолжение обзорной экскурсии «Ночной Екатеринбург».

Трансфер на ж/д вокзал.

00:00 Отправление туристического поезда в Тюмень.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
4 день

Тюмень

Разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

06:00 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень — Врата Сибири».

Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Посещение рынка «Михайловский».

Возможность приобрести местные деликатесы – конфеты тюменской фабрики «Квартет», варенье из сосновых шишек, кедровых орешков и разных видов ягод, и самое ценное – продукцию Тобольского рыбзавода – муксун, пелядь, язь, щекурь, налим, стерлядь, карп, где во всех видах представлены дары могучих сибирских рек.

Обед в кафе города.

Посещение музея «Усадьба Колокольниковых».

Музей "Усадьба Колокольниковых" – единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба.

Постоянная экспозиция «История дома XIX—XX вв.» посвящена истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, историческим событиям, происходившими в этом доме: одно из них — посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите которого был и великий русский поэт В. А. Жуковский. В 1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала В. К. Блюхера.

Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.

В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.

Взрослые посещают зону СПА.

Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.

Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:30 Отправление туристического поезда.

ТюменьТюмень
5 день

Тобольск

Разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.

Экскурсия по косторезной фабрике художественных изделий.

Сегодня это единственное в России действующее предприятие. Каждое произведение фабрики удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций.

Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почета».

Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки. Жемчужина Сибири, единственный белокаменный кремль за Уралом, располагается на территории Троицкого мыса и делится на административную часть (Воеводский Двор) и духовную часть (Софийский Двор).

Смотровые площадки Тобольского Кремля открывают живописный вид на Нижний посад города и реку Иртыш.

Экскурсия в Дворец Наместника.

Дворец Наместника—центральный музейный комплекс Тобольского Кремля. Здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века.

Обед в кафе города.

Экскурсия по дому семьи Императора Николая II.

Музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и является первым в России государственным музеем, который посвящен памяти семьи Императора Николая II. В экспозиции представлены уникальные личные вещи членов семьи последнего российского императора, рассказывающие историю последних восьми месяцев мирной жизни в столице Сибири.

Посещение тематического парка «Тобол» — деревянного городка с усадьбами, церквями, пристанью, ветряной мельницей.

Вам представится уникальная возможность посетить съемочную площадку исторической драмы «Тобол», очутиться в Тобольске времен правления Петра I на земле сильных духом людей.

Трансфер на ж/д вокзал.

18:00 Отправление туристического поезда в Пермь.

ТобольскТобольскТобольскТобольскТобольск
6 день

Пермь. Экскурсия по Кунгурской пещере

Завтрак в поезде.

09:25 Прибытие туристического поезда на станцию Кунгур, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия по Кунгурской пещере.

Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны. Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами.

Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.

Обед в кафе города.

Краткая обзорная по Кунгуру. Посещение сувенирного магазина.

Трансфер в г. Пермь.

Обзорная экскурсия по городу Пермь.

Обзорная экскурсия по центральным улицам города. Мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:58 Отправление туристического поезда в Москву.

Пермь. Экскурсия по Кунгурской пещереПермь. Экскурсия по Кунгурской пещереПермь. Экскурсия по Кунгурской пещереПермь. Экскурсия по Кунгурской пещере
7 день

Москва

Завтрак в поезде.

14:08 Прибытие туристического поезда в Москву.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе

Двухместное купе

Одноместное размещение

Люкс

(под запрос)

Люкс

Одноместное размещение

(под запрос)

Для взрослых97 200130 030217 290155 420262 070
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)96 200129 000-154 400-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)41 50041 500-41 500-

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 43 800 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

6 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс и купейные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранной категории по маршруту: Москва - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 43 800 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
7 ноя 2024
Поездка организована на отлично. Все по расписанию от самого начала до прибытия поезда из поездки в Москву. Внимательные сотрудники в поезде. Очень грамотные и эрудированные экскурсоводы на местах. Все супер!!!
К
18 окт 2024
Тур прекрасно организован. Отличный сервис в поезде, хорошее питание. Трансфер до мест экскурсий на отличном уровне. Очень интересные сами экскурсии. Мы с супругой остались очень довольны отдыхом и узнали много нового и интересного.
Е
16 окт 2024
Все классно. Немного заставили поволноваться в ожидании ваучера
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства с отправкой
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документов. Обязательно проведем работу по вашему замечанию.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

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