4 день

Тюмень

Разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

06:00 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень — Врата Сибири».

Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Посещение рынка «Михайловский».

Возможность приобрести местные деликатесы – конфеты тюменской фабрики «Квартет», варенье из сосновых шишек, кедровых орешков и разных видов ягод, и самое ценное – продукцию Тобольского рыбзавода – муксун, пелядь, язь, щекурь, налим, стерлядь, карп, где во всех видах представлены дары могучих сибирских рек.

Обед в кафе города.

Посещение музея «Усадьба Колокольниковых».

Музей "Усадьба Колокольниковых" – единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба.

Постоянная экспозиция «История дома XIX—XX вв.» посвящена истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, историческим событиям, происходившими в этом доме: одно из них — посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите которого был и великий русский поэт В. А. Жуковский. В 1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала В. К. Блюхера.

Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.

В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.

Взрослые посещают зону СПА.

Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.

Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

22:30 Отправление туристического поезда.