Программа тура по дням
Москва
23:50 Отправление туристического поезда со ст. Москва Ярославская.
Ночь в поезде.
День в поезде
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Екатеринбург
Екатеринбург (Разница во времени + 2 часа).
Завтрак в поезде.
09:00 Прибытие туристического поезда в г. Екатеринбург, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу посещением границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».
Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Ткатищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших—легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Обед в кафе города.
Экскурсия по монастырю Ганина Яма.
Уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Прогулка по пешеходной зоне города и посещение ледового городка.
Экскурсия в «Музей камня».
Ужин в кафе города.
Продолжение обзорной экскурсии «Ночной Екатеринбург».
Трансфер на ж/д вокзал.
00:00 Отправление туристического поезда в Тюмень.
Тюмень
Разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
06:00 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Тюмень — Врата Сибири».
Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».
Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.
Посещение рынка «Михайловский».
Возможность приобрести местные деликатесы – конфеты тюменской фабрики «Квартет», варенье из сосновых шишек, кедровых орешков и разных видов ягод, и самое ценное – продукцию Тобольского рыбзавода – муксун, пелядь, язь, щекурь, налим, стерлядь, карп, где во всех видах представлены дары могучих сибирских рек.
Обед в кафе города.
Посещение музея «Усадьба Колокольниковых».
Музей "Усадьба Колокольниковых" – единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба.
Постоянная экспозиция «История дома XIX—XX вв.» посвящена истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, историческим событиям, происходившими в этом доме: одно из них — посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите которого был и великий русский поэт В. А. Жуковский. В 1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала В. К. Блюхера.
Посещение термального СПА курорта «ЛетоЛето».
Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города. В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами. Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.
В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела. Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.
С собой необходимо иметь купальники, полотенца, халаты, тапочки.
Взрослые посещают зону СПА.
Дети от 15 до 17 лет – зону СПА.
Дети до 14 лет (включительно) – аквапарк.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
22:30 Отправление туристического поезда.
Тобольск
Разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.
Экскурсия по косторезной фабрике художественных изделий.
Сегодня это единственное в России действующее предприятие. Каждое произведение фабрики удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций.
Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почета».
Прогулка по территории Кремля, с посещением смотровой площадки. Жемчужина Сибири, единственный белокаменный кремль за Уралом, располагается на территории Троицкого мыса и делится на административную часть (Воеводский Двор) и духовную часть (Софийский Двор).
Смотровые площадки Тобольского Кремля открывают живописный вид на Нижний посад города и реку Иртыш.
Экскурсия в Дворец Наместника.
Дворец Наместника—центральный музейный комплекс Тобольского Кремля. Здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века.
Обед в кафе города.
Экскурсия по дому семьи Императора Николая II.
Музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и является первым в России государственным музеем, который посвящен памяти семьи Императора Николая II. В экспозиции представлены уникальные личные вещи членов семьи последнего российского императора, рассказывающие историю последних восьми месяцев мирной жизни в столице Сибири.
Посещение тематического парка «Тобол» — деревянного городка с усадьбами, церквями, пристанью, ветряной мельницей.
Вам представится уникальная возможность посетить съемочную площадку исторической драмы «Тобол», очутиться в Тобольске времен правления Петра I на земле сильных духом людей.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 Отправление туристического поезда в Пермь.
Пермь. Экскурсия по Кунгурской пещере
Завтрак в поезде.
09:25 Прибытие туристического поезда на станцию Кунгур, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Экскурсия по Кунгурской пещере.
Пещера, уникальный геологический памятник, крупнейшая карстовая пещера в гипсах в Европейской части нашей страны. Длина ходов составляет 8.153 м., из них 2 км. оборудовано для экскурсионного посещения туристами.
Пещера насчитывает 48 гротов и около 70 озёр. Крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв. м. и глубину до 5 метров.
Обед в кафе города.
Краткая обзорная по Кунгуру. Посещение сувенирного магазина.
Трансфер в г. Пермь.
Обзорная экскурсия по городу Пермь.
Обзорная экскурсия по центральным улицам города. Мы увидим памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:58 Отправление туристического поезда в Москву.
Москва
Завтрак в поезде.
14:08 Прибытие туристического поезда в Москву.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагоне.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Двухместное купе
Одноместное размещение
Люкс
(под запрос)
Люкс
Одноместное размещение
(под запрос)
|Для взрослых
|97 200
|130 030
|217 290
|155 420
|262 070
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|96 200
|129 000
|-
|154 400
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|41 500
|41 500
|-
|41 500
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 43 800 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс и купейные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранной категории по маршруту: Москва - Екатеринбург - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 43 800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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