На плато Кваркуш за 2 часа можно побывать и в непроходимой
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
База «Серебрянский камень»
Прибытие на базу «Серебрянский камень», располагающуюся в 12 км от пос. Кытлым, размещение в благоустроенном таёжном доме.
Отдых.
Знакомство с гидом-инструктором и сопровождающим группу шеф-поваром.
Горячий обед.
Обсуждение правил поведения в группе, технических особенностей управления техникой, вопросов по технике безопасности, обсуждение маршрута следования и другие частности путешествия.
Подготовка участников к завтрашнему выезду: подгонка экипировки (организаторами выдаётся полный комплект, включающий в себя грязезащитный костюм, резиновые сапоги, шлем и перчатки).
Автомобили участников команды находятся на охраняемой парковке на протяжении всего времени проведения экспедиции.
Опционально: в день приезда возможна обзорная экскурсия на комфортных автомобилях (или на микроавтобусах, в зависимости от размера группы) в пос. Кытлым.
Отдых (по желанию команды топится баня, за дополнительную плату).
Шеф-повар занят обустройством кухни, сервирует стол, занимается приготовлением горячего ужина.
Горячий ужин (согласно меню).
Свободное время. Общение участников группы. Обсуждение планируемых маршрутов движения.
Ночь на базе.
Общее расстояние движения по трассе от г. Екатеринбурга: 430 км.
Марафонская тропа, Поляна Художников, Иовское плато
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
По желанию участников экспедиции время завтрака может быть спланировано заблаговременно.
Упаковка снаряжения (личные вещи, продукты, кемпинговое снаряжение и ГСМ).
Увязка снаряжения на багажник квадроциклов.
Инструктаж, тестовые проезды, проверка квадроциклов.
11:00 Старт экспедиции по направлению к Конжаковскому Камню.
Выезд на квадроциклах к подножию горы Конжаковский Камень — на Иовское плато (1100-1200 м над уровнем моря).
Маршрут на плато пролегает по тропе, идущей вдоль левого берега р. Серебрянка.
По пути предусмотрены технологические остановки с целью фотосессий на фоне тайги, остановка у одной из природных достопримечательностей Конжаковского горного массива — скал «Блины».
Расположенные в лесу, возникшие из ниоткуда, эти скалы напоминают путешественникам о близости Уральского хребта.
Группа двигается по маршруту, который проходит мимо вековых кедров, путь поднимается вверх, и участники квадро путешествия оказываются на знаменитой марафонской тропе, по которой каждое лето тысячи людей бросают вызов своим возможностям, взбегая на самую вершину самой высокой горы Северного Урала — Конжаковский Камень.
Через некоторое время марафонская тропа выходит на знаменитую Поляну Художников.
Красивейшие виды окрестных гор никого не оставят равнодушным.
Именно поэтому это место так полюбилось уральским художникам, которые выезжают сюда летом на пленер.
После Поляны Художников тропа резко уходит вверх, через некоторое время команда оказывается в настоящих горах, выше границы леса, на высоте более 1000 метров.
На Иовском плато расположено небольшое озеро (на высоте 1125 метров).
С востока плато круто обрывается в долину речки Полудневая.
С верхней точки плато открывается панорамный вид на Косьвинский камень, Казанский камень, гору Семичеловечья.
После посещения Иовского плато группа возвращается на туристическую базу.
15:00-16:00 Отдых и обед на полянке.
В течение дня команде предоставляется обед, расфасованный в индивидуальные ланч-боксы (согласно меню).
После посещения Иовского плато — обратная дорога на туристическуюбазу.
Прибытие на туристическую базу, расположенную в живописном месте у подножья хребта Серебрянский Камень.
Расположение участников путешествия в теплых таёжных рубленых избах с инфраструктурой.
20:00 Праздничное застолье.
Горячий изысканный ужин от шеф-повара согласно меню.
Общение участников группы.
21:00 Русская баня на берёзовых дровах (за дополнительную плату).
Ночь на базе.
Возможна корректировка маршрутной нитки, исходя из текущей погодной ситуации.
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 50-60 км.
К плато Кваркуш, гора Ольвинский Камень, река Вагран
7:30 Подъём, утренние сборы.
8:00-9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
9:00 Заправка и подготовка квадроциклов к выезду.
Выезд в направлении Главного Уральского Хребта и плато Кваркуш.
Маршрут пролегает через гору Ольвинский Камень (1 041 м).
Нижние склоны заросли очень густым лесом, поэтому первые 3 километра подъема команда осуществляет по каменистому ручью, текущему у подножья с западного склона горы, где снег заканчивает таять намного раньше, чем на других участках.
Дорога продолжается по вездеходной колее, ближе к вершине сильно меняя свои рельеф и флору: начинается резкий подъем по камням, лишайнику и мху в окружении полного безлесья.
На вершине дорога становится идеально ровной, здесь группа совершает остановку на легкий ланч (возможен горячий обед по согласованию, за доп. плату).
Предусмотрена фотосессия с потрясающими видами на плато Кваркуш с одной стороны и на Конжак с другой.
Пересекаем Ольвинский Камень по гребню и спускаемся вниз по петляющей лесной дороге.
Выезжаем к р. Вагран, вдоль которой продолжаем движение в сторону Казанского и Сосьвинского Камней к Главному Уральскому Хребту.
21:00 Остановка на ночь на современной туристической базе с комфортными условиями размещения.
Ужин.
Ночь на турбазе.
Команда набирается сил перед покорением плато Кваркуш.
22:00 Русская баня на берёзовых дровах (по желанию, за дополнительную плату).
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км.
Жигаланские водопады, посещение останцев Три Брата
7:30 Подъём, утренние сборы.
8:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Выезд с турбазы в направлении плато Кваркуш.
Первая цель сегодняшнего дня — Жигаланские водопады.
Даже в середине июня на Жигалане (и тем более на Кваркуше) может быть немало снега.
Зато в начале лета водопады за счет тающего снега наиболее внушительны.
Фотосессия у Жигаланских водопадов.
Остановка на ланч (по желанию команды возможен горячий обед, за дополнительную плату).
Движение по курумнику.
Исследование хребта, посещение останцев Три Брата (до 12 метров высотой).
Виды на Главный Уральский Хребет.
Если повезёт, здесь можно встретить благородного представителя местной фауны — северного оленя.
Чаще встречаются лоси, рыси, медведи.
Чистейшая вода, горный воздух, нетронутая первозданная природа — всё это привлекает путешественников своими непередаваемой красотой и редким великолепием в эти труднодоступные места.
Вечер. Возвращение на базу.
Горячий ужин (согласно меню).
22:00 Русская баня на берёзовых дровах (за дополнительную плату).
Ночь на базе «Кваркуш».
Протяженность дневного маршрута на квадроциклах 80-100 км.
Завершающий день
8:00 Подъём, утренние сборы.
9:00 Горячий завтрак (согласно меню).
Сдача номеров.
Разъезд участников квадроциклетной экспедиции.
В случае приезда туристов на личных автомобилях, осуществляется возврат команды на базу "Серебрянский Камень".
Возможен трансфер в г. Екатеринбург (за дополнительную плату).
Расстояние движения до базы "Серебрянский Камень": 150 км.
Общее расстояние движения по трассе до г. Екатеринбурга: 580 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе «Серебрянский Камень» (две ночи) и на базе «Кваркуш» (две ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на квадроцикле:
- 2 человека на квадроцикле – 99 900 руб. ;
- 1 человек на квадроцикле – 114 900 руб.
Варианты проживания
База отдыха «Серебрянский Камень»
Получите незабываемые впечатления от красоты природы Уральских гор. Для вас – ночлег в комфортных условиях, охраняемая стоянка для машин, беседка с мангалом, русская баня, услуги проводника, снегоступы, лыжи. От базы начинаются маршруты на Конжаковский камень, Серебрянский Камень, Сухогорский Камень, Черный Камень, скалы Блины.
Турбаза «Кваркуш»
Остановка на ночь на современной туристической базе с комфортными условиями размещения.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда квадроцикла: (марки: STELS, CF MOTO, Балтмоторс, Сокол). ГСМ, масло и другие расходники уже включены в стоимость проката. Дополнительно группа обеспечивается одним (или двумя) мотовездеходами для гидов
- Доставка квадроцикла: для клиентов и инструкторов из Екатеринбурга в поселок Кытлым и обратно
- Аренда экипировки: шлем, грязезащитный костюм, сапоги, подшлемник и др
- Услуги гидов: нахождение инструкторов в составе группы, сопровождение группы, организация путешествия
- Продукты: закуп необходимых продуктов по матрице меню (на выбор группы)
- Предоставление экспедиционного, туристического, кухонного и прочего оборудования
- Страховка
- Расходные материалы для организации и проведения путешествия
- Доставка: транспортировка персонала, продуктов, амуниции и оборудования к точке начала маршрута
- Проживание на базе "Серебрянский камень" (2 ночи) и турбазе "Кваркуш" (2 ночи)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбурга и обратно
- Трансфер г. Екатеринбург - база «Серебрянский Камень» Свердловская обл., стоимость услуги зависит от количества желающих
- Оплата отеля (в случае предварительного прибытия) в городе Екатеринбурге
- Алкогольные напитки, прочие продукты и напитки личного предпочтения
- Аренда дополнительного снаряжения и оборудования, согласно расценкам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- Костюм туристический / рыболовный / охотничий - 1;
- Свитер (тёплая из флисовой ткани или материала "PolarTec", “Winblock» или аналоги) - 1;
- Штаны (теплые из флисовой ткани или материала "PolarTec", «Winblock» или аналоги) - 1;
- Дождевик (накидной непромокаемый) или куртка из мембранной ткани - 1;
- Штаны непромокаемые на случай дождливой погоды - 1;
- Термобельё теплое (комплект) - 1;
- Термобельё обычное (комплект) - 1;
- Сменное бельё (комплект) - 2-3;
- Шерстяные носки, тёплые носки - 2;
- Ботинки / кроссовки для легкого трекинга (для ходьбы по пересеченной местности) - 1;
- Сапоги резиновые - 1;
- Носки простые и трекинговые - 2-3;
- Пуховик спортивный, теплая зимняя куртка - 1;
- Шапка спортивная + бафф или бандана - 1;
- Купальные принадлежности (для бани) - 1;
- Теплые спортивные перчатки или легкие варежки (пары) - 1-2.
Личные вещи:
- Рюкзак туристический 60-90л (для трекинга обязательно иметь);
- Гермомешок непромокаемый для сплава по реке (90-110 литров);
- Гигиенические принадлежности (зубная щетка, паста, мыло, шампунь и т. д.);
- Аптечка (набор личных медикаментов). Командная аптечка будет у шеф-повара;
- Крем для рук и лица от обветривания, гигиеническая помада (по необходимости);
- Средства личной гигиены;
- Полотенце банное;
- Фонарь налобный светодиодный и пару запасных комплектов батареек;
- Фото и видеоаппаратура (при наличии);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс) (по желанию, не обязательно);
- Сим-карта с услугой роуминга и дебетовым балансом для звонков в цивилизацию;
- Дополнительная провизия (алкогольные напитки) и деликатесы;
- Средства связи на реке, рации (при наличии) (не обязательно);
- Документы / деньги в непромокаемом гермомешочке;
- Палки трекинговые для трекинга (по желанию, не обязательно);
- Термос объёмом 1 л.;
- Бутылка индив. пластмассовая для чистой воды (0,6-1 литр).
Рыболовные и прочие принадлежности:
- Рыболовные снасти в тубусе (удочка, спиннинг или др.) (по желанию, не обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (по желанию, не обязательно);
- Средства самозащиты от диких зверей - ракетница, фальшфейер, петарды (в самолете перевозка запрещена);
- GPS-навигатор, компас (по желанию, не обязательно);
- Поляризационные очки (Иметь обязательно);
- Принадлежности для рыбной ловли (кейс с рыболовными расходниками: блеснами, мухами и т. п.), (по желанию, не обязательно);
- Нож складной перочинный, (либо охотничий на пояс);
- Оружие с набором и боеприпасом (при наличии);
- Щипцы рыболовные, ретривер и прочие принадлежности (по желанию, не обязательно);
- Вейдерсы / Либо сапоги резиновые с поясными карабинами;
- Средства для защиты от кровососущих насекомых;
- Зажигалка, спички (по желанию, не обязательно).
Кто будет меня сопровождать?
На протяжении тура на квадроциклах команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы (профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Как будут кормить?
Питание команды в туре осуществляется по предлагаемому клубом меню "Походное" . По дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Какая техника используется и выдается ли экипировка?
Для передвижения участников экспедиции используются надежные 4-тактные квадроциклы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: Stels, CF Moto, Балтмоторс, Сокол.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Какая будет погода?
Северный Урал — суровый северный край России, маршрут группы проходит в горном районе, поэтому участникам экспедиции необходимо быть готовым к контрасту дневных и ночных температур. В зависимости от летнего/осеннего месяца, начиная с июля, дневные температуры повышаются до 25-30°С, в то время как ночью в горах температура может упасть нуля градусов.
Какой порядок действий в случае поломки техники по моей вине?
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды квадроцикла, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все квадроциклы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения квадроцикла, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Нужна ли подготовка?
Для участия в данном туре желательна физическая подготовка: маршрут предусматривает пересечение нескольких рек, соответственно базовые навыки управления квадроциклом также предпочтительны.
Будет ли связь в пути и какая?
Участникам экспедиции предоставляется возможность использования спутниковой связи Thuraya или Iridium. Предоставление услуг спутниковой связи оплачивается отдельно и согласовывается заранее.
Клубные сим-карты используются только в экстренных случаях, а также при контрольных звонках, связанных с экстренными ситуациями и движением группы по маршруту.
Можно ли присоединиться к группе с использованием своей техники?
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Можно ли совершить путешествие в более удобные для меня даты?
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Как самостоятельно можно добраться до места старта?
На личном автомобиле: жители Свердловской области и Екатеринбурга могут самостоятельно добраться до базы активного отдыха "Серебрянский Камень": автодорога, проходящая транзитом через север Свердловской области, позволяет доехать до места старта экспедиции на автомобилях. Время в пути составит 6-8 часов езды (для жителей Екатеринбурга).
Расстояние от г. Екатеринбурга до базы — 430 км. Маршрут проходит по Серовскому тракту транзитом через города Нижний Тагил — Тура — Качканар — Кушва до города Серова (~340 км), после чего дорога уходит на Карпинск через Североуральск, конечная точка — г. Кытлым.
У меня приобретены билеты, могут ли быть задержки на маршруте?
Задержки на всех маршрутах на квадроциклах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Какие возрастные ограничения для участия в туре?
Мы готовы принять участников от 18 лет за рулем квадроцикла, пассажиром — от 12 лет.