5 дней
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
4 янв в 10:00
48 000₽ за человека
5 дней
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
5 дней
Мототур на Алтай
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
35 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФадеева18 октября 2024Спасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотреть, отдельное спасибо нашему гиду,
- ГГалина4 октября 2024Добрый день. Совершившееся экскурсионная поездка мне очень понравилась, отличная организация и подача информации. Многие имеющиеся ранее исторические данные увиделись с новой стороны. Большое спасибо.
- ООльга30 июля 2024Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу.
- ААлексей9 марта 2023На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралВсе было отлично, спасибо.
- ТТатьяна15 марта 2022На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралОрганизаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
- ООлеся11 января 2022На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный УралСопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Екатеринбурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2024 год по теме «5-дневные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь