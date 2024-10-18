Авторские 5-дневные туры в Екатеринбург

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Екатеринбурге, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Пешая
3 отзыва
5 дней
Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
Начало: Свердловская область, Екатеринбург
4 янв в 10:00
48 000 за человека
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
Начало: Россия, Свердловская область, Екатеринбург
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Мототур на Алтай
5 дней
Мототур на Алтай
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
35 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ф
    Фадеева
    18 октября 2024
    Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
    Спасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотреть, отдельное спасибо нашему гиду,
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    я очень много узнала из истории нашей страны. Впечатлил музей техники, столько ретро автомобилей и другой техники, наверно, нигде больше нет

    Спасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотретьСпасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотретьСпасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотретьСпасибо за возможность побывать в Екатеринбурге, город оставил хорошее впечатление. За три дня удалось многое посмотреть
  • Г
    Галина
    4 октября 2024
    Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
    Добрый день. Совершившееся экскурсионная поездка мне очень понравилась, отличная организация и подача информации. Многие имеющиеся ранее исторические данные увиделись с новой стороны. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
    Мне очень понравился тур, и я бы ещё с удовольствием задержалась на пару деньков, чтобы просто погулять по замечательному городу.
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    Следует отметить и комфортное проживание в центре города, и чёткую организацию экскурсий. Всё экскурсии были интересными и познавательными. Отдельная благодарность нашему гиду Людмиле, которая сопровождала нас все четыре дня. Спасибо!!!

  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Все было отлично, спасибо.
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2022
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Организаторам спасибо огромное за то что постоянно связи, с теплом и душой! У нас все получилось! И в связи с
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    тем что организаторы все время и по любому вопросу на связи, было спокойно и уверенно, что все получится в лучшем виде!!! Я счастлива!!!

  • О
    Олеся
    11 января 2022
    На квадроциклах к плато Кваркуш и Жигаланским водопадам. Тур на Северный Урал
    Сопровождение и организация на высоком уровне. Хорошая техника и экипировка. Всё чётко и без сбоев.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «5-дневные туры»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тайны перевала Дятлова. Зимний поход с шатром по Северному Уралу
  2. Зимние каникулы на Урале. Екатеринбург и Челябинск
  3. Мототур на Алтай
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в ноябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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