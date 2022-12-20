1 день

Прибытие в Екатеринбург. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в аэропорт Кольцово или на Ж/Д вокзал г. Екатеринбурга, самостоятельный трансфер к отелю, месту начала экскурсии (*за доп. плату).

13:00 – 13:40 Встреча с гидом у отеля NOVOTEL 4* (ул. Энгельса,7), начало пешеходной обзорной экскурсии по центральной и знаковой части города – Плотинке – месту притяжения самых интересных событий: концертов, выставок, народных гуляний и городских праздников!

Прогуливаясь по дорожкам Исторического сквера, гости города не подозревают, что около 300 лет назад именно здесь зарождалась история Екатеринбурга, был слышен заводской гул и грохот молота.

Здесь с одной стороны плотины образовался Городской пруд, а с другой был построен железоделательный завод – на тот момент один из самых крупных в России и в Европе!

13:40 – 14:40 Посещение Музея архитектуры и дизайна, постоянно действующей экспозиции «Архитектура Каменного пояса», история монетного двора, общение за чаепитием в стенах памятника промышленной архитектуры XIX в. – бывших цехах Екатеринбургской механической фабрики.

14:40 – 15:00 Кофе пауза.

15:00 – 17:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу.

Город расположен в самом сердце России, на границе Европы и Азии, на пересечении главных торговых путей.

Все самое интересное о городе Екатеринбурге: почему Татищев начал строить крепость-завод, а города так и не построил, в честь кого город получил свое имя, какие тайны хранят подземелья купеческих особняков.

17:00 – 18:30 Посещение Центра истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского.

Экскурсия «Демидовский малахит» с развлекательным мастер-классом, в ходе которого Вы ознакомитесь с техникой шлифовки и огранки уральского камня и, конечно же, оставите себе памятный сувенир!

Посещение специализированного магазина, в ассортименте которого представлены изделия из камня современных уральских резчиков.

19:00 Гастро-ужин «Уральская кухня» в центральном ресторане города, самостоятельный проход к отелю, свободное время. (*ужин за доп. плату)