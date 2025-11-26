Послушаете традиционное горловое пение в живом исполнении калмыцкого сказителя
Описание экскурсииВам представится редкий шанс услышать музыку космоса, которая очарует неведомыми доселе вибрациями, вы очутитесь в другом измерении, откуда не захочется возвращаться. В ходе необычной программы познакомитесь с музыкой и фольклором калмыцкого народа, проведя время с исполнителем горлового пения и фольклорным певцом – джангарчи Владимиром Оконовичем Каруевым. Этот маститый и уникальный мастер своего дела, является народным певцом Республики Калмыкия, он выступал в Каннском дворце, а также имеет свой фан-клуб в Мексике. Важная информация: Начало по согласованию с организатором. До места проведения мероприятия слушатели добираются самостоятельно. Длительность: 1-1,5 часа.
На данный момент испольнитель горлового пения уехал за пределы Республики. Экскурсия будет доступна весной 2026 года.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уточнять после бронирования
Завершение: Там же, где и проводится мероприятие
Когда и сколько длится?
Когда: На данный момент испольнитель горлового пения уехал за пределы Республики. Экскурсия будет доступна весной 2026 года.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Начало по согласованию с организатором
- До места проведения мероприятия слушатели добираются самостоятельно
- Длительность: 1-1,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
