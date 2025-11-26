Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Послушаете традиционное горловое пение в живом исполнении калмыцкого сказителя Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Степь-тур Ваш гид в Элисте Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-18 человек 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Вам представится редкий шанс услышать музыку космоса, которая очарует неведомыми доселе вибрациями, вы очутитесь в другом измерении, откуда не захочется возвращаться. В ходе необычной программы познакомитесь с музыкой и фольклором калмыцкого народа, проведя время с исполнителем горлового пения и фольклорным певцом – джангарчи Владимиром Оконовичем Каруевым. Этот маститый и уникальный мастер своего дела, является народным певцом Республики Калмыкия, он выступал в Каннском дворце, а также имеет свой фан-клуб в Мексике. Важная информация: Начало по согласованию с организатором. До места проведения мероприятия слушатели добираются самостоятельно. Длительность: 1-1,5 часа.

На данный момент испольнитель горлового пения уехал за пределы Республики. Экскурсия будет доступна весной 2026 года. Выбрать дату