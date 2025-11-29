Мои заказы

Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты

Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Калмыкия — земля легенд, степей и древних культур.

В этой поездке вы окажетесь в «Стране Бумба» — месте, которое стало основой для калмыцкого героического эпоса «Джангар».

Вы увидите Меклетинское озеро с водой необычного оттенка, барханы с отголосками древних стоянок кочевников и этнокомплекс, где можно будет попробовать себя в роли настоящего степняка.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Элисты (150 км)

11:00–14:00 — маршрут «Страна Бумба»

  • Розовое озеро. Прогулка по берегам Меклетинских озёр, вода которых благодаря микроскопическому рачку Artemia Salina окрашена в розовый цвет. Здесь образуются лечебные грязи, применяемые в медицине и косметологии
  • Поющие барханы. Вы увидите песчаные холмы, на которых когда-то располагались стоянки кочевых народов. На ветреных склонах до сих пор можно встретить обломки глиняной керамики и наконечники стрел. А ещё здесь живут ящерицы, змеи и редкие птицы

14:00 — посёлок Адык

  • Приём в кибиточном стане
  • Фотосессия в национальных костюмах
  • Мастер-класс игры на домбре
  • Знакомство с калмыцкой головоломкой «Нәрн шинҗ»

Обед в п. Яшкуль

Возвращение в Элисту

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников (до 15 чел.). Стоимость уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Можно с детьми от 7 лет
  • Экскурсю для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Включено в стоимость:

  • экологический сбор
  • обед в п. Яшкуль

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намджен
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой и
читать дальше

традициями моего народа. Вас ждут прогулки по тропам, городам, святыням и погружение в быт кочевых племён. Люблю природу, путешествия и новые впечатления. Поэтому и клиентам всегда предлагаю только проверенные, захватывающие и интересные программы отдыха. От неспешной прогулки по заповедным зонам и аутентичным поселениям до мегаполисов с неоновыми вывесками и ночными танцполами!

Входит в следующие категории Элисты

