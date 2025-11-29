Калмыкия — земля легенд, степей и древних культур.
В этой поездке вы окажетесь в «Стране Бумба» — месте, которое стало основой для калмыцкого героического эпоса «Джангар».
Вы увидите Меклетинское озеро с водой необычного оттенка, барханы с отголосками древних стоянок кочевников и этнокомплекс, где можно будет попробовать себя в роли настоящего степняка.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Элисты (150 км)
11:00–14:00 — маршрут «Страна Бумба»
- Розовое озеро. Прогулка по берегам Меклетинских озёр, вода которых благодаря микроскопическому рачку Artemia Salina окрашена в розовый цвет. Здесь образуются лечебные грязи, применяемые в медицине и косметологии
- Поющие барханы. Вы увидите песчаные холмы, на которых когда-то располагались стоянки кочевых народов. На ветреных склонах до сих пор можно встретить обломки глиняной керамики и наконечники стрел. А ещё здесь живут ящерицы, змеи и редкие птицы
14:00 — посёлок Адык
- Приём в кибиточном стане
- Фотосессия в национальных костюмах
- Мастер-класс игры на домбре
- Знакомство с калмыцкой головоломкой «Нәрн шинҗ»
Обед в п. Яшкуль
Возвращение в Элисту
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего кол-ва участников (до 15 чел.). Стоимость уточняйте в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Можно с детьми от 7 лет
- Экскурсю для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Включено в стоимость:
- экологический сбор
- обед в п. Яшкуль
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Намджен — Организатор в Элисте
Провёл экскурсии для 20 туристов
Я в туризме с 2008 года. Родилась и живу в Калмыкии, очень люблю свою малую родину и большую страну. Бесконечно рада всем, кто приезжает в Калмыкию познакомиться с культурой
