Экскурсии Элисты

Все экскурсии в Элисте

Доступно 11 экскурсий 🚌 в Элисте на 2021 год, 103 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 000
за 1-30 чел.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной
По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера
"Звериная тропа" - экологический маршрут
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1 чел.
"Звериная тропа" - экологический маршрут
Инфраструктура маршрута включает в себя смотровую вышку, информационные стенды, пешеходный мост,...
Ежедневно в 07:00
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
3 800
за 1-3 чел.
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Элиста - степная жемчужина
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
4 900
за 1-7 чел.
Элиста - степная жемчужина
Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы...
Ежедневно в 09:00
Элиста — степной оазис и буддийский центр
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
3ч 30м
4 900
за 1-7 чел.
Элиста — степной оазис и буддийский центр
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | "Солнечный город Элиста"
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-14 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | "Солнечный город Элиста"
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому...
Ежедневно в 10:00
Элиста — дочь калмыцких степей
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 000
за 1-30 чел.
Часто заказывают
Элиста — дочь калмыцких степей
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
"Тропою Сайгака" - экологический маршрут
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1 чел.
"Тропою Сайгака" - экологический маршрут
Основная цель посещения заповедника для большей части туристов - наблюдение в дикой природе степной...
Ежедневно в 07:00
"Птицы озера Маныч-Гудило" - экологическая экскурсия
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
"Птицы озера Маныч-Гудило" - экологическая экскурсия
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и...
Ежедневно в 07:00
Место силы - "Одинокий тополь"
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-14 чел.
Место силы - "Одинокий тополь"
Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим Сякюсн-сюме - буддийский храм в...
Ежедневно в 10:00
"Cтрана Бумба" - экологический маршрут
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
"Cтрана Бумба" - экологический маршрут
Экологическая поездка, во время которой вас ждёт несколько экскурсий: экскурсия по Розовому озеру,...
Ежедневно в 09:00

Последние отзывы «Экскурсии Элисты»

  • Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    О
    Ольга
    20 октября 2021
    5
    Впервые оказались в Калмыкии. Константин очень интересно и образно описал историю своего народа, рассказал о буддизме. Мы, как настоящие кочевники, постреляли из лука и угостились калмыцким чаем на природе! В удовольствием обратимся к Константину в следующий раз!
  • Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    И
    Игорь
    20 октября 2021
    4
    Гид рассказывает интересно о Калмыкии и буддизме, знает ответы на все интересующие вопросы о религии, народе и просто о городе Элиста) хотелось бы добавить больше локаций для посещения
  • Отзыв на: Элиста — степной оазис и буддийский центр
    С
    Светлана
    13 октября 2021
    5
    Элиста - действительно оазис и не всякий турист добирается до него. Поэтому гид - большая ценность. Гиляна очень увлеченный человек и может рассказывать про город и про буддизм без оглядки на время хоть весь день. Было очень интересно и по-человечески тепло. На все наши вопросы исторические и бытовые она ответила, всю красоту своего родного города показала. Спасибо.
  • Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степей
    С
    Светлана
    11 октября 2021
    5
    Экскурсия с Александром была увлекательной и познавательной. Сразу видно, что он любит и отлично знает историю и традиции своего народа. Время протетело незаметно, но мы много узнали нового и интересного. Спасибо, Александр.
  • Отзыв на: Элиста — степной оазис и буддийский центр
    В
    Вера
    5 октября 2021
    5
    Программа экскурсии насыщенная и интересная. Гиляна очень интересно рассказывает. Узнали не только про Элисту, её памятники, архитектуру и религию, но и историю, обычаи калмыцкого народа, его героях. Гиляна с удовольствием отвечала на вопросы, она хорошо ориентируется в течениях и направлениях буддизма. Большое спасибо Гиляне. Экскурсию рекомендую всем.
  • Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степей
    А
    Андрей
    4 октября 2021
    5
    Александр, в течение небольшого времени рассказал нам о главных достопримечательностях Элисты. Грамотная речь, интересный рассказ, угостил калмыцким чаем. А ещё подарил нам калмыцкие сувениры, ну очень приятно. Кто собирается в Элисту на один день – рекомендуем. Спасибо.
  • А
    Айгуль
    28 сентября 2021
    5
    Если вам интересна история и культура Калмыкии, и в частности история буддизма в этой республике, вам обязательно надо посетить экскурсию Константина! Очень подробный рассказ, интеллигентная речь, обаяние собеседника произвели очень хорошее впечатление. Ночная степь просто завораживает 😍
  • Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    А
    Анна
    27 сентября 2021
    5
    Познакомились с историей Элисты: светской и религиозной, было очень интересно. Отдельное спасибо за фото в национальном костюме.
  • Г
    Галина
    20 сентября 2021
    5
    Нам очень понравилось и гид Константин лучший в Элисте!
  • Отзыв на: Элиста — степной оазис и буддийский центр
    Б
    Благина
    3 сентября 2021
    4
    Экскурсия понравилась, несмотря на плохую погоду. Нашим гидом был Наян. Очень интересно провел экскурсию. Наян внимательный, тактичный гид. Рекомендую.
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