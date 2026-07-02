Индивидуальная
Элиста экскурсии. Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Услышать о карме без мифов и при желании попробовать медитацию
Начало: г. Элиста, Республика Калмыкия, Россия
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Познать Элисту пятью органами чувств
Интерактивная прогулка-погружение с самым колоритным гидом
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в Европе и Сити-Чесс
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: На улице Юрия Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Проведите ночь в калмыцкой степи, погрузившись в историю кочевников. Насладитесь звездным небом и приготовьте традиционные блюда на костре
Начало: На улице Юрия Клыкова
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 24 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Начало: У вашего отеля
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: На улице Юрия Клыкова
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Степные курганы Калмыкии
Путешествие в каменный век: археологические находки и легенды древних эпох. Узнайте о жизни предков, их украшениях и первых приручённых лошадях
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 90 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степная жемчужина
Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Элиста удивит вас своими традициями и культурой. Погрузитесь в историю и духовное наследие Калмыкии, посетив её главные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тропа буддиста в Элисте
Прикоснуться к духовным традициям Калмыкии и узнать, как религия стала частью культуры
Начало: У гостиницы «Элиста»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Места силы, покоя и вдохновения в Элисте (на вашем авто)
Посетить три буддийские святыни - духовное сердце Калмыкии
Начало: На проспекте имени Петра Анацкого
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Начало: У вашего отеля
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропа буддиста - святые места Элисты
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Познать Элисту пятью органами чувств
Начало: Пагода 7 дней (или центральный хурул)
Расписание: Время начала экскурсий возможно с 08:00 до 18:00 часов согласно расписанию в календаре экскурсий
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотая обитель Будды Шакьямуни - крупнейший буддийский храм в Европе (на вашем авто)
Понять восточную духовность и ощутить спокойствие, которого часто не хватает в повседневной жизни
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 90 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
Начало: На улице Юрия Клыкова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
24 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Элиста с танцующим гидом
Начало: Ул. Пушкина 18
5000 ₽ за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Энергия Тары: Обретение Защиты и Гармонии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Узнайте Элисту с новой стороны, посетив Хурул и прогулявшись по центру города. Откройте для себя архитектурные шедевры и буддийские традиции
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
10 500 ₽ за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Тайны буддийских храмов
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 2 июл 2026
Огромное благодарность Ольге за организацию и Эмме экскурсоводу Эмме за интереснейший рассказ про Элисту и погружение в суть буддизма, многое оказалось совсем новым. Искренне рекомендуем!
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В
Дата посещения: 25 апр 2026
От всей души рекомендую экскурсовода Константина! Я очень впечатлена! он не просто провёл экскурсию, а погрузил в культуру и обычаи
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Б
Дата посещения: 19 апр 2026
Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли в кости и погадали
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С
Дата посещения: 12 апр 2026
Все прошло отлично. Спасибо за профессионализм.
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Ю
Дата посещения: 21 авг 2025
Благодарим за познавательную экскурсию. понравилось то, что Константин пошел нам навстречу и начали экскурсию на 2 часа раньше, потому что мы были в городе проездом и ограничены по времени. Всех благ!
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Е
Дата посещения: 13 июн 2025
Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
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Ю
Дата посещения: 2 июн 2025
Огромное спасибо Константину за содержатетельное и приятное общение! Эрудированный и разносторнний собеседник, патриот свой малой Родины, вызывает уважение и желание
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А
Дата посещения: 30 апр 2025
Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
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Е
Спасибо Наяну за экскурсию
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М
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Александр даже
Александр даже
+1
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Всего 1366 отзывов в Элисте
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Ответы на вопросы от путешественников по Элисте
Самые популярные экскурсии в Элисте
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Что посмотреть в Элисте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Элисте в августе 2026
Сейчас в Элисте можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 1400 до 90 000. Туристы уже оставили гидам 1366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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