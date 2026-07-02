читать дальше уменьшить дал нам продегустировать местные кушанья в ходе экскурсии: кумыс и сыр, также посоветовал, где поужинать и что ещё посмотреть.

Александр большой шутник, так что если вы хотите «кондовую» экскурсию, то вам может не понравиться. Но мы остались довольны. Спасибо!

Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.Александр даже