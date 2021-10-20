Все экскурсии в Элисте
Доступно 11 экскурсий 🚌 в Элисте на 2021 год, 103 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
1ч
1 000₽
за 1-30 чел.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Республика Калмыкия - один из самых аутентичных регионов России с неповторимой флорой и фауной
По выходным и праздничным дням с 8 часов утра до 8 часов вечера
Индивидуальная экскурсия
9ч
4 500₽
за 1 чел.
"Звериная тропа" - экологический маршрут
Инфраструктура маршрута включает в себя смотровую вышку, информационные стенды, пешеходный мост,...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-3 чел.
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 900₽
за 1-7 чел.
Элиста - степная жемчужина
Экскурсия по Элисте - это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 900₽
за 1-7 чел.
Элиста — степной оазис и буддийский центр
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в России и Сити-Чесс
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-14 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | "Солнечный город Элиста"
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 000₽
за 1-30 чел.
Часто заказывают
Элиста — дочь калмыцких степей
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
Индивидуальная экскурсия
9ч
4 500₽
за 1 чел.
"Тропою Сайгака" - экологический маршрут
Основная цель посещения заповедника для большей части туристов - наблюдение в дикой природе степной...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
3 500₽
за 1 чел.
"Птицы озера Маныч-Гудило" - экологическая экскурсия
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-14 чел.
Место силы - "Одинокий тополь"
Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим Сякюсн-сюме - буддийский храм в...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
3 500₽
за 1 чел.
"Cтрана Бумба" - экологический маршрут
Экологическая поездка, во время которой вас ждёт несколько экскурсий: экскурсия по Розовому озеру,...
Ежедневно в 09:00
Последние отзывы «Экскурсии Элисты»
- ООльга20 октября 2021Впервые оказались в Калмыкии. Константин очень интересно и образно описал историю своего народа, рассказал о буддизме. Мы, как настоящие кочевники, постреляли из лука и угостились калмыцким чаем на природе! В удовольствием обратимся к Константину в следующий раз!
- ИИгорь20 октября 2021Гид рассказывает интересно о Калмыкии и буддизме, знает ответы на все интересующие вопросы о религии, народе и просто о городе Элиста) хотелось бы добавить больше локаций для посещения
- ССветлана13 октября 2021Элиста - действительно оазис и не всякий турист добирается до него. Поэтому гид - большая ценность. Гиляна очень увлеченный человек и может рассказывать про город и про буддизм без оглядки на время хоть весь день. Было очень интересно и по-человечески тепло. На все наши вопросы исторические и бытовые она ответила, всю красоту своего родного города показала. Спасибо.
- Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степейССветлана11 октября 2021Экскурсия с Александром была увлекательной и познавательной. Сразу видно, что он любит и отлично знает историю и традиции своего народа. Время протетело незаметно, но мы много узнали нового и интересного. Спасибо, Александр.
- ВВера5 октября 2021Программа экскурсии насыщенная и интересная. Гиляна очень интересно рассказывает. Узнали не только про Элисту, её памятники, архитектуру и религию, но и историю, обычаи калмыцкого народа, его героях. Гиляна с удовольствием отвечала на вопросы, она хорошо ориентируется в течениях и направлениях буддизма. Большое спасибо Гиляне. Экскурсию рекомендую всем.
- Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степейААндрей4 октября 2021Александр, в течение небольшого времени рассказал нам о главных достопримечательностях Элисты. Грамотная речь, интересный рассказ, угостил калмыцким чаем. А ещё подарил нам калмыцкие сувениры, ну очень приятно. Кто собирается в Элисту на один день – рекомендуем. Спасибо.
- ААйгуль28 сентября 2021Если вам интересна история и культура Калмыкии, и в частности история буддизма в этой республике, вам обязательно надо посетить экскурсию Константина! Очень подробный рассказ, интеллигентная речь, обаяние собеседника произвели очень хорошее впечатление. Ночная степь просто завораживает 😍
- ААнна27 сентября 2021Познакомились с историей Элисты: светской и религиозной, было очень интересно. Отдельное спасибо за фото в национальном костюме.
- ГГалина20 сентября 2021Нам очень понравилось и гид Константин лучший в Элисте!
- ББлагина3 сентября 2021Экскурсия понравилась, несмотря на плохую погоду. Нашим гидом был Наян. Очень интересно провел экскурсию. Наян внимательный, тактичный гид. Рекомендую.