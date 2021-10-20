Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию О Ольга 5 Впервые оказались в Калмыкии. Константин очень интересно и образно описал историю своего народа, рассказал о буддизме. Мы, как настоящие кочевники, постреляли из лука и угостились калмыцким чаем на природе! В удовольствием обратимся к Константину в следующий раз!

Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию И Игорь 4 Гид рассказывает интересно о Калмыкии и буддизме, знает ответы на все интересующие вопросы о религии, народе и просто о городе Элиста) хотелось бы добавить больше локаций для посещения

Отзыв на: Элиста — степной оазис и буддийский центр С Светлана 5 Элиста - действительно оазис и не всякий турист добирается до него. Поэтому гид - большая ценность. Гиляна очень увлеченный человек и может рассказывать про город и про буддизм без оглядки на время хоть весь день. Было очень интересно и по-человечески тепло. На все наши вопросы исторические и бытовые она ответила, всю красоту своего родного города показала. Спасибо.

Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степей С Светлана 5 Экскурсия с Александром была увлекательной и познавательной. Сразу видно, что он любит и отлично знает историю и традиции своего народа. Время протетело незаметно, но мы много узнали нового и интересного. Спасибо, Александр.

Отзыв на: Элиста — степной оазис и буддийский центр В Вера 5 Программа экскурсии насыщенная и интересная. Гиляна очень интересно рассказывает. Узнали не только про Элисту, её памятники, архитектуру и религию, но и историю, обычаи калмыцкого народа, его героях. Гиляна с удовольствием отвечала на вопросы, она хорошо ориентируется в течениях и направлениях буддизма. Большое спасибо Гиляне. Экскурсию рекомендую всем.

Отзыв на: Элиста — дочь калмыцких степей А Андрей 5 Александр, в течение небольшого времени рассказал нам о главных достопримечательностях Элисты. Грамотная речь, интересный рассказ, угостил калмыцким чаем. А ещё подарил нам калмыцкие сувениры, ну очень приятно. Кто собирается в Элисту на один день – рекомендуем. Спасибо.

А Айгуль 5 Если вам интересна история и культура Калмыкии, и в частности история буддизма в этой республике, вам обязательно надо посетить экскурсию Константина! Очень подробный рассказ, интеллигентная речь, обаяние собеседника произвели очень хорошее впечатление. Ночная степь просто завораживает 😍

Отзыв на: Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию А Анна 5 Познакомились с историей Элисты: светской и религиозной, было очень интересно. Отдельное спасибо за фото в национальном костюме.

Г Галина 5 Нам очень понравилось и гид Константин лучший в Элисте!