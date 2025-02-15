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Путешествуя по Элисте с аудиогидом, вы сможете не только увидеть ключевые достопримечательности, но и услышать увлекательные истории о регионе.



Участники экскурсии узнают, как хитрая мышь обманула верблюда, споют песни у памятника Виктору Цою и совершат обряд у «Белого старца». В стоимость экскурсии включены аудиоспектакль, сопровождение гида и напитки. Этот опыт подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре Калмыкии