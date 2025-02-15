Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний

Погрузитесь в атмосферу Элисты, следуя за голосом аудиогида. Узнайте о калмыцких традициях, загадайте желания и насладитесь уникальными видами
Путешествуя по Элисте с аудиогидом, вы сможете не только увидеть ключевые достопримечательности, но и услышать увлекательные истории о регионе.

Участники экскурсии узнают, как хитрая мышь обманула верблюда, споют песни у памятника Виктору Цою и совершат обряд у «Белого старца». В стоимость экскурсии включены аудиоспектакль, сопровождение гида и напитки. Этот опыт подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре Калмыкии

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный формат аудиоспектакля
  • 🕌 Знакомство с культурой Калмыкии
  • 🎶 Легенды и истории города
  • 🧘‍♂️ Возможность загадать желание
  • ☕ Дегустация калмыцкого чая
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Изваяние Будды
  • Золотые ворота
  • Памятник Виктору Цою

Описание аудиогида

Через призму достопримечательностей Элисты вы узнаете, чем интересна, привлекательна, самобытна и богата история Калмыкии. Познакомитесь с калмыцким календарём, эпосом «Джангар» и его сказателями. А ещё:

  • Загадаете желания — и, если помыслы ваши добрые и чистые, они обязательно сбудутся
  • Увидите единственное в Европе изваяние Будды, которое находится вне помещения
  • Узнаете примету, которая связывает Золотые ворота, колокольчики и молодожёнов
  • Совершите благодарственно-просительный обряд у «Белого старца» — покровителя всего живого
  • Выясните, как хитрая мышь обманула верблюда
  • Споёте песни, станцуете и получите заряд бодрости, веселья и позитива

Организационные детали

  • В стоимость включено: аудиоспектакль, сопровождение гида, фотографии в цифровом формате, питьевая вода, леденец, чай, сувенир
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 3 лет (размер наушников регулируется)

во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый1350 ₽
Детский (до 14 лет)1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Элисты

Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
183 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
5334 за всё до 5 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
На машине
184 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - древняя Калмыкия
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: За главными воротами (во дворе) Центрального хурул...
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
5500 за всё до 4 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей
Пешая
124 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
16 фев в 08:00
5334 за всё до 5 чел.