Путешествуя по Элисте с аудиогидом, вы сможете не только увидеть ключевые достопримечательности, но и услышать увлекательные истории о регионе.
Участники экскурсии узнают, как хитрая мышь обманула верблюда, споют песни у памятника Виктору Цою и совершат обряд у «Белого старца». В стоимость экскурсии включены аудиоспектакль, сопровождение гида и напитки. Этот опыт подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре Калмыкии
Участники экскурсии узнают, как хитрая мышь обманула верблюда, споют песни у памятника Виктору Цою и совершат обряд у «Белого старца». В стоимость экскурсии включены аудиоспектакль, сопровождение гида и напитки. Этот опыт подарит незабываемые впечатления и новые знания о культуре Калмыкии
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Уникальный формат аудиоспектакля
- 🕌 Знакомство с культурой Калмыкии
- 🎶 Легенды и истории города
- 🧘♂️ Возможность загадать желание
- ☕ Дегустация калмыцкого чая
Что можно увидеть
- Изваяние Будды
- Золотые ворота
- Памятник Виктору Цою
Описание аудиогида
Через призму достопримечательностей Элисты вы узнаете, чем интересна, привлекательна, самобытна и богата история Калмыкии. Познакомитесь с калмыцким календарём, эпосом «Джангар» и его сказателями. А ещё:
- Загадаете желания — и, если помыслы ваши добрые и чистые, они обязательно сбудутся
- Увидите единственное в Европе изваяние Будды, которое находится вне помещения
- Узнаете примету, которая связывает Золотые ворота, колокольчики и молодожёнов
- Совершите благодарственно-просительный обряд у «Белого старца» — покровителя всего живого
- Выясните, как хитрая мышь обманула верблюда
- Споёте песни, станцуете и получите заряд бодрости, веселья и позитива
Организационные детали
- В стоимость включено: аудиоспектакль, сопровождение гида, фотографии в цифровом формате, питьевая вода, леденец, чай, сувенир
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 3 лет (размер наушников регулируется)
во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1350 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Элисте
Меня зовут Церенов Олег. Развиваю в Калмыкии новый экскурсионный формат — иммерсивные, интерактивные экскурсии. Буду рад встрече с вами!Задать вопрос
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