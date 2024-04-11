Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция

Групповой тур в Элисте

Озеро Баскунчак и Золотая Элиста

Приглашаем присоединиться к нашей этнографической экспедиции в Калмыкию на период цветения тюльпанов! Мы погрузимся в историю и культуру народов Калмыкии.

В Элисте нас ждет знакомство с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней. А за пределами Элисты мы будем любоваться пейзажами степей и пустыни.
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Озеро Баскунчак и Золотая Элиста. Этнографическая экспедиция
Ближайшие даты:
11
апр
12
апр
13
апр
16
апр
19
апр
20
апр
23
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Священная гора Богдо
Священная гора Богдо
Поднимемся на гору, представляющую собой огромный соляной купол
Невероятные солёные озёра
Невероятные солёные озёра
Увидим три совершенно разных солёных озера, удивляющих не только целебными свойствами, но и красотой
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Побываем в грандиозном хуруле, где познакомимся с традициями буддизма
Горящий источник
Горящий источник
Своими глазами увидим, как может гореть вода! Обязательно нужно сфотографировать на память
Восход в калмыцкой степи
Восход в калмыцкой степи
Посетим мощное древо и место калмыцких обрядов — Одинокий тополь, где издревле бьют минеральные ключи
Тюльпанные поля
Тюльпанные поля
Полюбуемся дивными пейзажами диких тюльпанов, выстилающих красочным ковром обширные территории

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Волгограде

Внимание! С момента прибытия и до встречи со встречающим у вас должен быть включен телефон!

У встречающего будет ваш номер телефона, у вас — номер телефона встречающего. Вас обязательно найдут, дождутся и присоединят к группе.

~ В 19:35 прибытие в Волгоград из Москвы.

~ В 18:05 прибытие в Волгоград из Санкт-Петербурга. Время ориентировочное! Ориентируйтесь на вечерние рейсы.

Трансфер в гостиницу в Волгограде. Расселение.

Внимание! Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с офисом относительно трансфера до гостиницы. Вам также могут помочь в приобретении билетов в офисе.

Встреча в Волгограде
2 день

Озеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещеры

Завтрак в гостинице.

Большое путешествие к соленому озеру Баскунчак.

Мы отправляемся на территорию Астраханской области, чтобы посетить святыню калмыков. Из-за позднего передела территорий эти земли, занятые калмыками еще в Средние века, отошли к соседней области. Тем не менее, мы именно так начнем знакомство с историей и культурой этого народа.

Дорога будет проходить вдоль берегов рек Волги и Ахтубы.

Прогулка с экскурсией по заповеднику «Большое Богдо». Мы познакомимся с удивительным явлением — горой Богдо, считавшейся священной у калмыков.

Эта гора, на самом деле, огромный соляной купол. Мы поднимемся наверх по оборудованным дорожкам, поговорим о флоре и фауне и осмотрим окрестности и озеро Баскунчак с вершины Богдо. А заодно узнаем, кто такой Белый старец и что он значит в мифологии калмыков.

После подъема на самую высокую точку заповедника мы спустимся в пещеры, чтобы увидеть, что представляет собой Баскунчак под землей.

Обед в кафе.

Поездка на озеро Баскунчак. Мы переедем к более глубокой части озера. Здесь, если будет позволять погода, вы сможете даже искупаться. Но в любом случае стоит немного погулять по озеру.

Перенасыщенная солью вода очень необычна по ощущениям и полезна при правильном приеме соляных ванн. Дно покрыто соляной коркой, придающей озеру особый вид.

Кристаллы соли покрывают различные предметы и создают очень красивую картину, напоминающую морозные узоры. Под этой коркой скрывается черная грязь — еще более полезная для кожи и суставов.

Возвращение в Волгоград. Свободное время.

Озеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещерыОзеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещеры
3 день

Большое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поля

06:00 Выезд из Волгограда. Завтрак в кафе по дороге в Элисту.

Элиста. Прибытие в гостиницу. Оставляем вещи в отеле.

Природное путешествие на целый день.

Мы отправляемся с вами в район соленого озера Маныч-Гудило, где соли в два раза больше, чем на Черном море. Это очень красивые и дикие места и настоящий «птичий рай» на небольшом полуострове.

С тех пор, как земли передали заповеднику, здесь благополучно сохраняются уникальные колонии околоводных птиц. Местные экологи говорят, что это один из самых крупных в мире «птичьих хабов». Всего там проживает около 170 видов птиц.

Мы прогуляемся по этим диким местам, полюбуемся живописной природой и познакомимся с местными птицами. Если повезет, то кроме кудрявых пеликанов, серых журавлей, лебедей, увидим и коней, пасущихся там, и даже колонию сурков.

(Пешеходный маршрут, продолжительность зависит от погоды и может быть до 3 часов).

Переезд на обед. Обед в кафе.

Второе путешествие — созерцательное, к тюльпанным полям.

Мы отправимся на другой берег озера. Попробуем разобраться в его названии и узнаем, почему местные жители считали, что озеро населено шумными духами.

Здесь же познакомимся с разнообразием диких тюльпанов. На берегах озера сохранилась самая большая из ныне существующих популяция тюльпана Шренка. Он бывает не только ярко-красным.

Если вам повезет, то вы сможете найти белый, желтый, оранжевый и даже сиреневый тюльпан.

Во время интенсивного цветения степи покрываются «тюльпанным ковром», уходящим за горизонт. Срывать эти великолепные цветы нельзя! Они являются краснокнижными растениями, а почему — вы узнаете во время путешествия.

Возвращение в Элисту. Свободное время.

Для желающих — ужин в местном ресторане. Дегустация блюд калмыцкой кухни (по меню).

Большое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поляБольшое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поля
4 день

Буддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухни

Завтрак в гостинице.

Прогулка по Элисте — знакомство со столицей, старинными постройками, пережившими войну, и новыми районами с весьма самобытной архитектурой.

Золотая Арка — Пагода Семи Дней — фонтан «Три лотоса».

Преступаешь воображаемую границу под «Алтын Босх» и как будто бы попадешь совершенно в другой мир. Именно тут ощущаешь, насколько наша страна многокультурная!

Буддийская символика яркая и красивая, привлекает сама по себе, но гораздо интересней узнать о ее значении у специалиста, тем более, что местный буддизм имеет свои особенности!

Посещение Золотой обители Будды Шакьямуни (обувь необходимо снять, вход за пожертвование).

Вы побываете в грандиозном новом хуруле. Мы обойдем его вокруг, рассмотрим символику, познакомимся с традициями буддизма. Зайдем внутрь, увидим убранство, узнаем, какую роль выполняет хурул в жизни обычных горожан.

Желающие смогут посетить музей.

Обед с дегустацией национальных блюд.

Мы отправимся в кафе, где готовят традиционную калмыцкую еду. Одно из представленных блюд будет национальным.

Автобусная часть экскурсии по Элисте. «Святая обитель просвещенных монахов» — «шахматная столица» Сити-Чесс или калмыцкие «Нью Васюки».

Мы проедем в буддийский храм Сякюсн-Сюме, построенный на месте, освященном Далай-ламой XIV.

Во врем осмотра хурула dам продемонстрируют, как происходят в нем обряды, какое значение имеют украшения на здании, скульптуры стоящие во дворе, молитвенные барабаны и другие важные детали.

Чуть дальше мы увидим необычное сооружение для проведения буддийских обрядов — Ступу Просветления. Она украшена фресками, которые выполнил мастер тибетской культовой живописи.

Вы узнаете, почему Ступу Просветления назвали «Исполнителем всех молитв» и какую сложную функцию это сооружение выполняет в обрядах.

В завершение знакомства со столицей Калмыкии мы осмотрим Сити-Чесс — Город Шахмат. В шутку его называют «Нью Васюки», вспоминая веселую историю, придуманную И. Ильфом и Е. Петровым. Поэтому на въезде всех встречает фигура Остапа Бендера.

В центре — главное здание, напоминающее калмыцкую кибитку — Дворец шахмат. До недавнего времени здесь проходили форумы, встречи, конференции и работал Музей шахмат, где значительная часть предметов — из коллекции Михаила Таля.

Встреча в Музее ойрат-монгольской кочевой культуры и дегустация rалмыцкого чая.

Этот удивительный музей находится в настоящей юрте. Увлекательно и доступно нам расскажут о народе, населяющем Калмыкию, познакомят с некоторыми традициями. Мы услышим калмыцкую музыку, узнаем, с чем связаны местные танцы, и попробуем тот самый калмыцкий чай!

По окончании программы желающие могут попросить, чтобы им было написано благопожелание на особой бумаге с печатями. Так с древних времен было принято получать благословление от буддийских монахов.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

По возможности — посещение спектакля Калмыцкого Национального театра.

Буддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухниБуддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухни
5 день

Природные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыни

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в Национальный музей им. Пальмова — яркая наглядная экспозиция рассказывает о том, кто такие калмыки и какие еще народы связаны со здешними землями, как непросто происходило освоение степей и почему именно здесь бывший кочевой народ создал свою столицу.

Невероятно интересно представлено все, что связано с народными традициями и буддийской религией. И отдельно — выставка, посвященная XX веку: военной истории и депортации калмыков в 40 годах.

Обед с дегустацией национальных блюд. Здесь у вас будет возможность попробовать еще одно национальное блюдо.

Путешествие в Заповедник «Черные земли». В этот день мы едем в единственную пустыню, расположенную в европейской части. Она называется «Черные земли», так же назвали и большой заповедник Калмыкии, в котором мы проведем полдня.

Начало программы будет в поселке Адык — это своеобразные «ворота» в заповедник. Здесь можно будет познакомится с современными условиями жизни калмыков в пустыне. Вы узнаете, чем они занимаются, как ведут свое хозяйство.

Путешествие по заповеднику на специальном транспорте в сопровождении сотрудника заповедника.

Здесь мы увидим с вами красивейшее озеро Колтан-Нур необычного розового цвета. Такой окрас приобретает вода из-за микроскопического рачка живущего в нем.

Полюбовавшись необычными пейзажами, отправимся в центр пустыни, чтобы пройти по самым настоящим песчаным барханам. Во время этого путешествия, возможно, сможем рассмотреть и различных жителей пустыни.

В завершение поездки, когда станет темнеть, отправимся к уникальному природному явлению — «горящему источнику». Своими глазами вы увидите как может гореть вода — совершенно невероятное и удивительное зрелище.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Природные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыниПриродные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыни
6 день

Восход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - Волгоград

В этот день мы встретим восход солнца в степи в священном для калмыков месте — у «Одинокого тополя».

~ 04:00 Затемно мы приедем на склон хребта Хамур. Издревле здесь бьют минеральные ключи. Согласно преданию, их открыл буддийский монах и он же посадил в этом месте семена тополя.

Теперь это мощное дерево место калмыцких обрядов. У Одинокого тополя мы встретим восход.

Одеваемся тепло. Можно взять с собой сидушки и посидеть в степи, наблюдая за восходом солнца.

Возвращение в гостиницу.

Поздний завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Посещение мастерской калмыцкой художницы Халги. Знакомство с творчеством Халги всем приносит радость! Ее картины выполнены в национальных традициях, они очень яркие и запоминающиеся. Кроме этого, художница уже много лет делает подарочные куклы, украшения и сувениры с использованием местного колорита.

Переезд в Волгоград.

Путешествие через степи Калмыкии в Волгоград. По дороге мы поговорим о самых значимых местах в этих землях и сделаем несколько остановок.

  • У памятника Велимиру Хлебникову.

Мало кто знает, что небольшое поселение на территории нынешней Калмыкии — место рождения «Председателя земного шара». Прямо в степи ему был установлен очень необычный памятник.

  • В Дубовом Овраге у церкви Никиты Мученика. Весьма необычный храм начала XX века.

Прибытие в аэропорт Волгограда ~ в 17:00 часов. Вылет из Волгограда.

Если вы найдете более подходящие для вас билеты, до их покупки, обязательно сообщите об этом в офис и согласуйте вариант трансфера. При необходимости вы можете прилететь на 1 день раньше и улететь на 1 день позже.

Восход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - ВолгоградВосход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - Волгоград

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостиницах в номерах удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии в сопровождении авторов
  • Транспортное обслуживание по программе (трансферы)
  • Размещение в гостинице в 2-х местном номере с удобствами
  • 5 завтраков и 4 обеда.
  • Экскурсия по заповеднику Большое Богдо
  • Посещение пещеры в заповеднике Большое Богдо
  • Посещение мастерской Халги
  • Посещение Сити-Чесс
  • Посещение хурула Сякюсен-Сюме
  • Экскурсии на территории заповедника «Черная Земля»
  • Осмотр Европейской пустыни
  • Осмотр солёного Розового озера
  • Осмотр ступы Просветления
  • Встреча восхода солнца.
  • Экскурсия и билеты в национальный музей им. Пальмова
  • Посещение музея Ойрат-монгольской кочевой культуры с программой
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно — при необходимости
  • Трансферы аэропорт — гостиница, гостиница — аэропорт, если приезд и возвращение происходит во время, отличающееся от заявленного в программе (рассчитывается индивидуально)
  • Посещение хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни — пожертвование 150 руб.
  • Ужин в ресторане по меню
  • Радиооборудование — 900 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!)
Место начала и завершения?
Россия, городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гумрак)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная спортивная обувь;
  • непромокаемая удобная одежда.
Какую важную информацию о туре мне необходимо знать?

С момента прибытия и до встречи со встречающим, у вас должен быть включен телефон. У встречающего будет ваш номер телефона, у вас — номер телефона встречающего.

Вас обязательно найдут, дождутся и присоединят к группе.

До покупки билетов обязательно сообщите нам рейс и согласуйте вариант трансфера.

При необходимости вы можете прилететь на 1 день раньше и улететь на 1 день позже.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

Многодневные туры6-дневные турыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Элисты

Солнечная Калмыкия
скидка
14%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Солнечная Калмыкия
г. Элиста
13 мая
16 июня
10 июля
21 авг
от 5400046 700 за человека
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
г. Элиста
3 янв
6 фев
15 мар
29 мар
от 41 700 за человека
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Астрахань
13 июля
16 авг
30 авг
13 сен
от 34 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Элисте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ