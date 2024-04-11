1 день

Встреча в Волгограде

Внимание! С момента прибытия и до встречи со встречающим у вас должен быть включен телефон!

У встречающего будет ваш номер телефона, у вас — номер телефона встречающего. Вас обязательно найдут, дождутся и присоединят к группе.

~ В 19:35 прибытие в Волгоград из Москвы.

~ В 18:05 прибытие в Волгоград из Санкт-Петербурга. Время ориентировочное! Ориентируйтесь на вечерние рейсы.

Трансфер в гостиницу в Волгограде. Расселение.

Внимание! Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с офисом относительно трансфера до гостиницы. Вам также могут помочь в приобретении билетов в офисе.