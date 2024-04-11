Озеро Баскунчак и Золотая Элиста
В Элисте нас ждет знакомство с традициями бывшего кочевого народа, их непростой историей и необычной, но сытной и вкусной кухней. А за пределами Элисты мы будем любоваться пейзажами степей и пустыни.
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У встречающего будет ваш номер телефона, у вас — номер телефона встречающего. Вас обязательно найдут, дождутся и присоединят к группе.
~ В 19:35 прибытие в Волгоград из Москвы.
~ В 18:05 прибытие в Волгоград из Санкт-Петербурга. Время ориентировочное! Ориентируйтесь на вечерние рейсы.
Трансфер в гостиницу в Волгограде. Расселение.
Внимание! Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с офисом относительно трансфера до гостиницы. Вам также могут помочь в приобретении билетов в офисе.
Озеро Баскунчак, священная гора Богдо и путешествие в пещеры
Завтрак в гостинице.
Большое путешествие к соленому озеру Баскунчак.
Мы отправляемся на территорию Астраханской области, чтобы посетить святыню калмыков. Из-за позднего передела территорий эти земли, занятые калмыками еще в Средние века, отошли к соседней области. Тем не менее, мы именно так начнем знакомство с историей и культурой этого народа.
Дорога будет проходить вдоль берегов рек Волги и Ахтубы.
Прогулка с экскурсией по заповеднику «Большое Богдо». Мы познакомимся с удивительным явлением — горой Богдо, считавшейся священной у калмыков.
Эта гора, на самом деле, огромный соляной купол. Мы поднимемся наверх по оборудованным дорожкам, поговорим о флоре и фауне и осмотрим окрестности и озеро Баскунчак с вершины Богдо. А заодно узнаем, кто такой Белый старец и что он значит в мифологии калмыков.
После подъема на самую высокую точку заповедника мы спустимся в пещеры, чтобы увидеть, что представляет собой Баскунчак под землей.
Обед в кафе.
Поездка на озеро Баскунчак. Мы переедем к более глубокой части озера. Здесь, если будет позволять погода, вы сможете даже искупаться. Но в любом случае стоит немного погулять по озеру.
Перенасыщенная солью вода очень необычна по ощущениям и полезна при правильном приеме соляных ванн. Дно покрыто соляной коркой, придающей озеру особый вид.
Кристаллы соли покрывают различные предметы и создают очень красивую картину, напоминающую морозные узоры. Под этой коркой скрывается черная грязь — еще более полезная для кожи и суставов.
Возвращение в Волгоград. Свободное время.
Большое природное путешествие на птичий полуостров и на тюльпанные поля
06:00 Выезд из Волгограда. Завтрак в кафе по дороге в Элисту.
Элиста. Прибытие в гостиницу. Оставляем вещи в отеле.
Природное путешествие на целый день.
Мы отправляемся с вами в район соленого озера Маныч-Гудило, где соли в два раза больше, чем на Черном море. Это очень красивые и дикие места и настоящий «птичий рай» на небольшом полуострове.
С тех пор, как земли передали заповеднику, здесь благополучно сохраняются уникальные колонии околоводных птиц. Местные экологи говорят, что это один из самых крупных в мире «птичьих хабов». Всего там проживает около 170 видов птиц.
Мы прогуляемся по этим диким местам, полюбуемся живописной природой и познакомимся с местными птицами. Если повезет, то кроме кудрявых пеликанов, серых журавлей, лебедей, увидим и коней, пасущихся там, и даже колонию сурков.
(Пешеходный маршрут, продолжительность зависит от погоды и может быть до 3 часов).
Переезд на обед. Обед в кафе.
Второе путешествие — созерцательное, к тюльпанным полям.
Мы отправимся на другой берег озера. Попробуем разобраться в его названии и узнаем, почему местные жители считали, что озеро населено шумными духами.
Здесь же познакомимся с разнообразием диких тюльпанов. На берегах озера сохранилась самая большая из ныне существующих популяция тюльпана Шренка. Он бывает не только ярко-красным.
Если вам повезет, то вы сможете найти белый, желтый, оранжевый и даже сиреневый тюльпан.
Во время интенсивного цветения степи покрываются «тюльпанным ковром», уходящим за горизонт. Срывать эти великолепные цветы нельзя! Они являются краснокнижными растениями, а почему — вы узнаете во время путешествия.
Возвращение в Элисту. Свободное время.
Для желающих — ужин в местном ресторане. Дегустация блюд калмыцкой кухни (по меню).
Буддийские храмы и калмыцкие традиции Элисты (в сопровождении знатока калмыцкой культуры и буддийской религии), обед с блюдами национальной кухни
Завтрак в гостинице.
Прогулка по Элисте — знакомство со столицей, старинными постройками, пережившими войну, и новыми районами с весьма самобытной архитектурой.
Золотая Арка — Пагода Семи Дней — фонтан «Три лотоса».
Преступаешь воображаемую границу под «Алтын Босх» и как будто бы попадешь совершенно в другой мир. Именно тут ощущаешь, насколько наша страна многокультурная!
Буддийская символика яркая и красивая, привлекает сама по себе, но гораздо интересней узнать о ее значении у специалиста, тем более, что местный буддизм имеет свои особенности!
Посещение Золотой обители Будды Шакьямуни (обувь необходимо снять, вход за пожертвование).
Вы побываете в грандиозном новом хуруле. Мы обойдем его вокруг, рассмотрим символику, познакомимся с традициями буддизма. Зайдем внутрь, увидим убранство, узнаем, какую роль выполняет хурул в жизни обычных горожан.
Желающие смогут посетить музей.
Обед с дегустацией национальных блюд.
Мы отправимся в кафе, где готовят традиционную калмыцкую еду. Одно из представленных блюд будет национальным.
Автобусная часть экскурсии по Элисте. «Святая обитель просвещенных монахов» — «шахматная столица» Сити-Чесс или калмыцкие «Нью Васюки».
Мы проедем в буддийский храм Сякюсн-Сюме, построенный на месте, освященном Далай-ламой XIV.
Во врем осмотра хурула dам продемонстрируют, как происходят в нем обряды, какое значение имеют украшения на здании, скульптуры стоящие во дворе, молитвенные барабаны и другие важные детали.
Чуть дальше мы увидим необычное сооружение для проведения буддийских обрядов — Ступу Просветления. Она украшена фресками, которые выполнил мастер тибетской культовой живописи.
Вы узнаете, почему Ступу Просветления назвали «Исполнителем всех молитв» и какую сложную функцию это сооружение выполняет в обрядах.
В завершение знакомства со столицей Калмыкии мы осмотрим Сити-Чесс — Город Шахмат. В шутку его называют «Нью Васюки», вспоминая веселую историю, придуманную И. Ильфом и Е. Петровым. Поэтому на въезде всех встречает фигура Остапа Бендера.
В центре — главное здание, напоминающее калмыцкую кибитку — Дворец шахмат. До недавнего времени здесь проходили форумы, встречи, конференции и работал Музей шахмат, где значительная часть предметов — из коллекции Михаила Таля.
Встреча в Музее ойрат-монгольской кочевой культуры и дегустация rалмыцкого чая.
Этот удивительный музей находится в настоящей юрте. Увлекательно и доступно нам расскажут о народе, населяющем Калмыкию, познакомят с некоторыми традициями. Мы услышим калмыцкую музыку, узнаем, с чем связаны местные танцы, и попробуем тот самый калмыцкий чай!
По окончании программы желающие могут попросить, чтобы им было написано благопожелание на особой бумаге с печатями. Так с древних времен было принято получать благословление от буддийских монахов.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
По возможности — посещение спектакля Калмыцкого Национального театра.
Природные чудеса калмыцких степей - розовое солёное озеро - «горящий источник», а также птицы и животные пустыни
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в Национальный музей им. Пальмова — яркая наглядная экспозиция рассказывает о том, кто такие калмыки и какие еще народы связаны со здешними землями, как непросто происходило освоение степей и почему именно здесь бывший кочевой народ создал свою столицу.
Невероятно интересно представлено все, что связано с народными традициями и буддийской религией. И отдельно — выставка, посвященная XX веку: военной истории и депортации калмыков в 40 годах.
Обед с дегустацией национальных блюд. Здесь у вас будет возможность попробовать еще одно национальное блюдо.
Путешествие в Заповедник «Черные земли». В этот день мы едем в единственную пустыню, расположенную в европейской части. Она называется «Черные земли», так же назвали и большой заповедник Калмыкии, в котором мы проведем полдня.
Начало программы будет в поселке Адык — это своеобразные «ворота» в заповедник. Здесь можно будет познакомится с современными условиями жизни калмыков в пустыне. Вы узнаете, чем они занимаются, как ведут свое хозяйство.
Путешествие по заповеднику на специальном транспорте в сопровождении сотрудника заповедника.
Здесь мы увидим с вами красивейшее озеро Колтан-Нур необычного розового цвета. Такой окрас приобретает вода из-за микроскопического рачка живущего в нем.
Полюбовавшись необычными пейзажами, отправимся в центр пустыни, чтобы пройти по самым настоящим песчаным барханам. Во время этого путешествия, возможно, сможем рассмотреть и различных жителей пустыни.
В завершение поездки, когда станет темнеть, отправимся к уникальному природному явлению — «горящему источнику». Своими глазами вы увидите как может гореть вода — совершенно невероятное и удивительное зрелище.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Восход солнца в калмыцкой степи - Одинокий тополь - мастерская Халги - пам. Велимиру Хлебникову - Дубовый Овраг - Волгоград
В этот день мы встретим восход солнца в степи в священном для калмыков месте — у «Одинокого тополя».
~ 04:00 Затемно мы приедем на склон хребта Хамур. Издревле здесь бьют минеральные ключи. Согласно преданию, их открыл буддийский монах и он же посадил в этом месте семена тополя.
Теперь это мощное дерево место калмыцких обрядов. У Одинокого тополя мы встретим восход.
Одеваемся тепло. Можно взять с собой сидушки и посидеть в степи, наблюдая за восходом солнца.
Возвращение в гостиницу.
Поздний завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Посещение мастерской калмыцкой художницы Халги. Знакомство с творчеством Халги всем приносит радость! Ее картины выполнены в национальных традициях, они очень яркие и запоминающиеся. Кроме этого, художница уже много лет делает подарочные куклы, украшения и сувениры с использованием местного колорита.
Переезд в Волгоград.
Путешествие через степи Калмыкии в Волгоград. По дороге мы поговорим о самых значимых местах в этих землях и сделаем несколько остановок.
- У памятника Велимиру Хлебникову.
Мало кто знает, что небольшое поселение на территории нынешней Калмыкии — место рождения «Председателя земного шара». Прямо в степи ему был установлен очень необычный памятник.
- В Дубовом Овраге у церкви Никиты Мученика. Весьма необычный храм начала XX века.
Прибытие в аэропорт Волгограда ~ в 17:00 часов. Вылет из Волгограда.
Если вы найдете более подходящие для вас билеты, до их покупки, обязательно сообщите об этом в офис и согласуйте вариант трансфера. При необходимости вы можете прилететь на 1 день раньше и улететь на 1 день позже.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостиницах в номерах удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии в сопровождении авторов
- Транспортное обслуживание по программе (трансферы)
- Размещение в гостинице в 2-х местном номере с удобствами
- 5 завтраков и 4 обеда.
- Экскурсия по заповеднику Большое Богдо
- Посещение пещеры в заповеднике Большое Богдо
- Посещение мастерской Халги
- Посещение Сити-Чесс
- Посещение хурула Сякюсен-Сюме
- Экскурсии на территории заповедника «Черная Земля»
- Осмотр Европейской пустыни
- Осмотр солёного Розового озера
- Осмотр ступы Просветления
- Встреча восхода солнца.
- Экскурсия и билеты в национальный музей им. Пальмова
- Посещение музея Ойрат-монгольской кочевой культуры с программой
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно — при необходимости
- Трансферы аэропорт — гостиница, гостиница — аэропорт, если приезд и возвращение происходит во время, отличающееся от заявленного в программе (рассчитывается индивидуально)
- Посещение хурула Золотая обитель Будды Шакьямуни — пожертвование 150 руб.
- Ужин в ресторане по меню
- Радиооборудование — 900 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!)
- Место начала и завершения?
- Россия, городской округ Волгоград, аэропорт Волгоград (Гумрак)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная спортивная обувь;
- непромокаемая удобная одежда.
- Какую важную информацию о туре мне необходимо знать?
С момента прибытия и до встречи со встречающим, у вас должен быть включен телефон. У встречающего будет ваш номер телефона, у вас — номер телефона встречающего.
Вас обязательно найдут, дождутся и присоединят к группе.
До покупки билетов обязательно сообщите нам рейс и согласуйте вариант трансфера.
При необходимости вы можете прилететь на 1 день раньше и улететь на 1 день позже.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.