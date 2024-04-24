Авторские туры в Элисте

Туры по городам России
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По популярности
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
4 дня
Цветение в Калмыкии: уникальное путешествие в мини-группе по Элисте
Приглашаем вас в путешествие по цветущей Калмыкии, где каждый уголок наполнен удивительной красотой и спокойствием
г. Элиста, 15:00
9 мая
34 900 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля
20 июля
27 июля
3 авг
38 000 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
г. Элиста, глэмпинг, 14:00
9 мая
30 мая
13 июня
27 июня
53 400 за человека
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
15 000 за человека
Тюльпановая Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тюльпановая Калмыкия
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр
15 апр
23 апр
от 44 600 за человека
Солнечная Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Солнечная Калмыкия
г. Элиста
13 мая
16 июня
10 июля
21 авг
от 46 700 за человека
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
г. Элиста
16 июня
16 авг
1 окт
от 37 200 за человека
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Республика Калмыкия, Элиста
14 июня
от 26 800 за человека
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
г. Элиста
8 фев
от 31 000 за человека
Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию
г. Элиста
17 мая
от 22 500 за человека
За счастьем в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За счастьем в Калмыкию
г. Элиста
17 мая
1 июня
19 июля
23 авг
от 37 500 за человека
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
г. Элиста
24 мая
21 июня
5 июля
2 авг
от 36 650 за человека
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
От песков Калмыкии до снегов Эльбруса. Большой джип-тур
г. Элиста
12 мая
9 июня
14 июля
11 авг
от 132 500 за человека
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
г. Элиста
6 дек
от 28 800 за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
г. Элиста
1 авг
8 авг
22 авг
56 500 за человека
Заповедники Калмыкии. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Заповедники Калмыкии. Этнотур
г. Элиста
11 июня
9 июля
6 авг
10 сен
от 52 200 за человека
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
г. Элиста
Завтра
6 июня
5 сен
3 окт
от 33 700 за человека
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Россия, Волгоград
23 мая
27 июня
5 сен
26 сен
56 000 за человека
Релакс-тур «Дыхание степи»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс-тур «Дыхание степи»
Республика Калмыкия, Элиста
9 мая
30 мая
13 июня
27 июня
от 61 700 за человека
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Республика Калмыкия, Элиста
3 мая
6 мая
17 мая
24 мая
от 31 300 за человека
Калмыкия на 100%
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калмыкия на 100%
Астрахань
2 мая
6 мая
16 мая
23 мая
от 37 300 за человека
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Астрахань
17 июля
24 июля
31 июля
14 авг
от 48 000 за человека
Калмыцкий Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Калмыцкий Новый год
Республика Калмыкия, Элиста
3 янв
4 янв
от 38 500 за человека
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
Волгоград
18 янв
22 фев
7 мар
от 34 800 за человека
Цветущие поля Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущие поля Калмыкии
Республика Калмыкия, Элиста
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
от 34 100 за человека
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое
30 мая
20 июня
18 июля
8 авг
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Солнечная Калмыкия
    Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Солнечная Калмыкия
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
    Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршрутыБыла накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Хорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центре. Цветение тюльпанов великолепно. Верблюда покорили всех. Завтраки однообразные.
    Хорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центреХорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центре
  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
    Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
  • М
    Марина
    15 декабря 2023
    Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Праздник 1000 лампад - очень интересно, атмосферно и вкусно (калмыцкий чай с борцоками навсегда в моем сердце))) Сопровождающие и гиды очень позитивные и харизматичные личности, вот честно, не хотелось чтоб этот праздник заканчивался.
  • Н
    Неля
    15 ноября 2023
    Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
    Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога). Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает. Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день). А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже. Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах. Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных). Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо. Спасибо за прием.
  • К
    Ксения
    24 сентября 2023
    Солнечная Калмыкия
    Добрый день! Нам очень понравился тур! Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии. Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях. Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно
    Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!Добрый день! Нам очень понравился тур!
  • Р
    Роман
    18 июня 2023
    Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
    Нормально.
  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Тюльпановая Калмыкия
    Поездка прошла замечательно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте

Самые популярные туры в Элисте
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
  2. Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
  3. Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
  4. На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
  5. Тюльпановая Калмыкия
Сколько стоит тур в Элисте в апреле 2024
Сейчас в Элисте можно забронировать 26 авторских туров от 15 000 ₽ до 132 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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