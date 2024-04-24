Н Неля

Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога). Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает. Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день). А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже. Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах. Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных). Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо. Спасибо за прием.