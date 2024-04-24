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Авторский тур
4 дня
Цветение в Калмыкии: уникальное путешествие в мини-группе по Элисте
Приглашаем вас в путешествие по цветущей Калмыкии, где каждый уголок наполнен удивительной красотой и спокойствием
г. Элиста, 15:00
9 мая
34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля
20 июля
27 июля
3 авг
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
г. Элиста, глэмпинг, 14:00
9 мая
30 мая
13 июня
27 июня
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тюльпановая Калмыкия
Россия, Республика Калмыкия, Элиста
8 апр
15 апр
23 апр
от 44 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечная Калмыкия
г. Элиста
13 мая
16 июня
10 июля
21 авг
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
16 июня
16 авг
1 окт
от 37 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Республика Калмыкия, Элиста
14 июня
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
8 фев
от 31 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
17 мая
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За счастьем в Калмыкию
г. Элиста
17 мая
1 июня
19 июля
23 авг
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
24 мая
21 июня
5 июля
2 авг
от 36 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
12 мая
9 июня
14 июля
11 авг
от 132 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
6 дек
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
1 авг
8 авг
22 авг
56 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Заповедники Калмыкии. Этнотур
г. Элиста
11 июня
9 июля
6 авг
10 сен
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Завтра
6 июня
5 сен
3 окт
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Россия, Волгоград
23 мая
27 июня
5 сен
26 сен
56 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур «Дыхание степи»
Республика Калмыкия, Элиста
9 мая
30 мая
13 июня
27 июня
от 61 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Республика Калмыкия, Элиста
3 мая
6 мая
17 мая
24 мая
от 31 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия на 100%
Астрахань
2 мая
6 мая
16 мая
23 мая
от 37 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Астрахань
17 июля
24 июля
31 июля
14 авг
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Калмыцкий Новый год
Республика Калмыкия, Элиста
3 янв
4 янв
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
23 февраля и 8 марта в Калмыкии
Волгоград
18 янв
22 фев
7 мар
от 34 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветущие поля Калмыкии
Республика Калмыкия, Элиста
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
от 34 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жизнь кочевника. Эзотерический тур в Калмыкию
Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое
30 мая
20 июня
18 июля
8 авг
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь24 апреля 2024Единственный прокол организаторов - попытка одновременной переправы на остров тюльпанов трёх групп в количестве более 40 человек. Потеряли очень много времени
- ММария16 апреля 2024Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
- ААнна16 апреля 2024Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.
- ММария16 апреля 2024Хорошая насыщенная программа. Удобное размещение в центре. Цветение тюльпанов великолепно. Верблюда покорили всех. Завтраки однообразные.
- ННадежда16 марта 2024Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура. Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень. Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой. Желаю вам процветания и успехов.
- ММарина15 декабря 2023Праздник 1000 лампад - очень интересно, атмосферно и вкусно (калмыцкий чай с борцоками навсегда в моем сердце))) Сопровождающие и гиды очень позитивные и харизматичные личности, вот честно, не хотелось чтоб этот праздник заканчивался.
- ННеля15 ноября 2023Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога). Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает. Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день). А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже. Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах. Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных). Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо. Спасибо за прием.
- ККсения24 сентября 2023Добрый день! Нам очень понравился тур! Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии. Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях. Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно
- РРоман18 июня 2023Нормально.
- ЕЕлена13 июня 2023Поездка прошла замечательно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
Сколько стоит тур в Элисте в апреле 2024
Сейчас в Элисте можно забронировать 26 авторских туров от 15 000 ₽ до 132 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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