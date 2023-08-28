Лотосы в Европе
А также только в Калмыкии вы сможете оценить вкус настоящей баранины, которую подают к столам арабских шейхов, и отведать другие необычные блюда кочевой кухни.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Астрахань. Дельта Волги. Лотосовые поля
09:30-09:30 Встреча в аэропорту Астрахани, посадка на трансфер
10:00-11:30 Трансфер на турбазу, расположенную на берегу Волги, где цветут лотосы.
11:30-12:00 Прибытие на турбазу.
Во время пребывания на турбазе гостям будет предложено: питание (уха из свежевыловленной рыбы), купание в дельте Волги, продолжительная прогулка по лотосовым полям, кофе-брейк, купание в бассейнах турбазы, прогулки по заповедной зоне (включено в стоимость).
12:00-14:00 Прогулка на лотосовые поля, купание в дельте Волги.
14:00-15:00 Обед (уха из свежевыловленной рыбы).
15:00-18:00 Отдых на турбазе.
18:00-22:00 Свободное время, отдых, ужин самостоятельно (стоимость около 1000 руб.).
Посещение Лаганского Хурула. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
07:00-08:00 Завтрак на турбазе.
08:00-08:30 Сбор на турбазе и выезд в Калмыкию.
13:30-14:30 Обед в пути (самостоятельно).
15:00-16:00 Посещение Лаганского Хурула, статуи Будды Майтрея – самой большой статуи Будды под открытым небом.
16:00-17:30 Трансфер Лагань – Адык.
17:30-21:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.
В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на «Горящий источник».
Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.
Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.
22:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.
Одинокий тополь. Хурул "Сякюсн-Сюмэ" и "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Сити-тур по городу Элисте
07:30-09:00 Завтрак.
09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
13:30-15:00 Обед (не включено в стоимость).
15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни.
Высота статуи – 9 метров.
16:30-19:30 Сити-тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.
Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
19:30 Ужин (самостоятельно), свободное время.
Национальный музей имени Н. Пальмова. «Ханская охота». Гастрономический мастер-класс
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-10:00 Прогулка по Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления.
10:00-11:00 Посещениемузея Уникальная Калмыкияи Галереи художников Калмыкии.
11:00-13:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.
13:00-14:30 Обед (не включено в стоимость).
14:30-16:00 Посещение музея Уникальная Калмыкия.
16:00-22:00 Выезд на этно-стоянку.
В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.
Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, весенний запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.
«Ханская охота» – мастер-класс по стрельбе из лука по 3-D мишеням.
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях (оплата самостоятельно).
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
На мастер-классе вы гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.
22:00 Трансфер в отель.
Отъезд
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:00 Выезд из отеля.
12:00-13:30 Обед (не включено в стоимость).
13:30 Трансфер в аэропорт г. Астрахань.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе, расположенной на берегу Волги (определяется накануне тура по наличию мест) и в гостинице/гостевом доме или глэмпинге в Элисте на выбор.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|Отель Марко Поло 4*
|59 800
|Отели Азия, Белый Лотос, Элиста
|47 800
|Гостевой дом
|44 800
Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:
|Barnhouse
(для 2 гостей)
|A-frame
(для 3 гостей)
|59 800
|55 600
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Азия»
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере. Завтрак – шведский стол. Доступно для людей с ограниченными возможностями.
Отель «Белый Лотос»
Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.
Отель «Элиста»
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Гостевой дом
Туристическая база «Золотой Лотос»
Туристическая база «Заповедная сказка»
Отель «Рыболовно-охотничья база Заповедная Сказка» с рестораном, баром, сезонным открытым бассейном и садом расположен в Астрахани.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В числе удобств шкаф для одежды. Из номеров открывается вид на реку.
Гости могут сыграть в бильярд и настольный теннис.
Близлежащий район популярен среди любителей рыбной ловли.
Расстояние от отеля «Рыболовно-охотничья база Заповедная Сказка» до международного аэропорта Астрахань составляет 45 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки, обед в 1 день)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
- Питание (обеды, ужины)
- Подношения в храмах
- Место начала и завершения?
- Астрахань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Где мы будем обедать/ужинать?
Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.
Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.
- Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.