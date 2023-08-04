Вокруг только бескрайняя степь, где поют настоящие пустынные барханы, озеро необыкновенного розового цвета с лечебной грязью и редкие степные антилопы.
Только в Калмыкии вы сможете оценить вкус настоящей баранины, которую подают к столам арабских шейхов, и отведать другие необычные блюда кочевой кухни.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прилет в Астрахань. Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
11:00 Прилет в Астрахань, встреча, посадка на трансфер (трансфер с ж/д вокзала по запросу).
13:45-14:45 Обед в пути (самостоятельно).
15:30-19:00 Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.
В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа. В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на «Горящий источник».
Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть! По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.
Туристический комплекс «Страна Бумба» – знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах. Ужин с национальными блюдами.
20:30 Прибытие в Элисту, заселение в отель.
Одинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу Элисте
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
13:30-15:00 Обед.
15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
16:30-19:30 Сити-тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.
Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 г. г.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
19:30 Ужин (самостоятельно), свободное время.
Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления. Галереи художников Калмыкии и Национальный краеведческий музей. «Ханская охота». Катание на лошадях и гастрономический мастер-класс
07:30-09:30 Завтрак
09:30-10:00 Прогулка по Сити-Чесс, посещение Ступы Просветления.
10:00-11:00 Посещение галереи художников Калмыкии.
11:00-13:00 Посещение Национального краеведческого музея им. Н. Н. Пальмова.
13:00-14:30 Обед.
14:30-16:00 Экскурсия “Знакомство с буддийской живописью”. Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
16:00-22:00 Выезд на этно-стоянку.
В открытой степи недалеко от города находится аутентичное место отдыха.
Вас ждет потрясающий пейзаж бескрайнего степного горизонта, весенний запах степи и пение степных жаворонков, знакомство с бытом кочевых калмыков.
«Ханская охота» – мастер-класс по стрельбе из лука по 3D мишеням.
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях.
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
На мастер-классе гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин-пикник на природе с видом на бескрайнюю степь с неповторимым закатом.
22:00 Трансфер в отель.
Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:00 Выезд из отеля.
12:00-13:30 Обед.
13:30 Трансфер в аэропорт (г. Волгоград или г. Астрахань) оплачивается дополнительно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|Отель Марко Поло 4*
|53 300
|Отели Номад, Белый Лотос, Элиста
|40 500
|Гостевой дом
|37 300
Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:
|Barnhouse
(для 2 гостей)
|A-frame
(для 3 гостей)
|A-frame
(4 гостя)
|53 300
|48 800
|43 700
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Номад»
Новый отель, год запуска 2022.
Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".
Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.
Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.
Отель «Белый Лотос»
Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.
Отель «Элиста»
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В некоторых номерах установлен сейф.
В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно, билеты из г. Волгоград
- Трансфер Элиста - Волгоград (1500 руб. /чел., 5 часов) и трансфер Элиста - Астрахань
- Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
- Питание (обеды, ужины)
- Подношения в храмах
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
Где мы будем обедать/ужинать?
Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.
Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.
Мы увидим лотосы?
Мы можем включить посещение лотосов по дороге из Астрахани, в непосредственной близости от лаганского Хурула (Будда Майтрея) в период проведения туров стартующих с 6 июля по 17 августа.
Мы не можем гарантировать посещение лотосов в конкретные даты, так как цветение лотосов, это природное явление, которое может начаться и 1 июля, либо 10 июля, либо 15.
Подробную информацию про лотосы можно уточнить у менеджера.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!