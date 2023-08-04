2 день

Одинокий тополь. Хурулы Калмыкии. Сити-тур по городу Элисте

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-12:00 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.

Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

12:00-13:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

13:30-15:00 Обед.

15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.

Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

16:30-19:30 Сити-тур по городу Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.

Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан – «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.

Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 г. г.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:30 Ужин (самостоятельно), свободное время.