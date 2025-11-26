Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством - поклонением Вечному Синему Небу. Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов.
Описание экскурсииОва – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством - поклонением Вечному Синему Небу. Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова – это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков. Напоминание об этом старинном обычае запечатлено в памятнике Эрнста Неизвестного «Исход и возвращение». Мы приглашаем всех гостей нашей степной столицы также присоединиться и поучаствовать в возведении ова, чтобы получить благословение от элистинских духов местности. Вы сможете лучше понять загадочную душу кочевого мира. Автор фотографий: Басан Захаров. Важная информация: Для проведения обряда с собой нужно иметь: - камень природного происхождения (т. е. не кирпич или бетон); - молоко из расчета 70-80 мл на 1 человека (можно больше); - ленточки разных цветов по 30-40 см. в длину из расчета 1 лента на 1 чел.
Важная информация
- Для проведения обряда с собой нужно иметь:
- Камень природного происхождения (Т. Е. не кирпич или бетон)
- Молоко из расчета 70-80 мл на 1 человека (можно больше)
- Ленточки разных цветов по 30-40 см в длину из расчета 1 лента на 1 чел
