Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством - поклонением Вечному Синему Небу. Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Степь-тур Ваш гид в Элисте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1 час Размер группы 1-20 человек 3900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством - поклонением Вечному Синему Небу. Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова – это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков. Напоминание об этом старинном обычае запечатлено в памятнике Эрнста Неизвестного «Исход и возвращение». Мы приглашаем всех гостей нашей степной столицы также присоединиться и поучаствовать в возведении ова, чтобы получить благословение от элистинских духов местности. Вы сможете лучше понять загадочную душу кочевого мира. Автор фотографий: Басан Захаров. Важная информация: Для проведения обряда с собой нужно иметь: - камень природного происхождения (т. е. не кирпич или бетон); - молоко из расчета 70-80 мл на 1 человека (можно больше); - ленточки разных цветов по 30-40 см. в длину из расчета 1 лента на 1 чел.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату