Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

Посетители отправляются к сакральному Одинокому тополю, где проводят ритуал подношения даров степным духам.
В процессе обряда, который длится
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальный ритуал подношения
- 🔥 Обряд у сакрального тополя
- ☕ Калмыцкий чай и беседа
- 📸 Фото в национальных костюмах
- 🕰️ Исторические традиции
Что можно увидеть
- Одинокий тополь
Описание экскурсии
Дорога к Одинокому тополю
Мы держим путь в сакральное для калмыков место — к Одинокому тополю, где коренные жители до сих пор проводят ритуалы. Вы прочувствуете энергетику одного из самых живописных мест Калмыкии, а с возвышенности вам откроется пробирающий до мурашек вид на окрестную степь.
Реконструкция сакрального обряда
В этом месте силы мы проведем ритуал подношения даров так, как это уже сотни лет делают калмыки. Когда припасенные подарки сгорят в жертвенном огне, вы обратитесь к степным духам за помощью или загадаете желание — и ваши просьбы будут услышаны. Обряд начнётся за час до заката, если вы делаете подношение ночным духам, или за час до рассвета, если просьбы адресуются духам дневным: я объясню, в чем их отличие.
О древних культах за чашкой чая
После ритуала я угощу вас калмыцким чаем и расскажу о верованиях древних кочевников: поговорим о зороастризме, тенгрианстве, поклонении Белому старцу (Цаган Ава) и связи этих культов с современной религией большинства калмыков, буддизмом. Вы узнаете, как и о чем просили богов местные жители. А перед обратной дорогой сможете сделать на память фото у Одинокого тополя в национальном костюме и прогуляться по этим местам.
Кому подойдет экскурсия
Эту программу лучше выбрать как дополнение к экскурсии Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию. Так вы заранее познакомитесь с основой буддийского мировоззрения, на котором основан ритуал подношения даров духам, и правильно подготовитесь к обряду.
Организационные детали
- Для подношения духам стоит взять конфеты, пачку молока и немного вашей любимой еды, а также записку с вашим сокровенным желанием, которое вы хотите передать духам
- Дорога из Элисты на автомобиле займет полчаса, трансфер включён в стоимость экскурсии
- С собой необходимо взять тёплую одежду по сезону, чтобы не замерзнуть в вечернее или утреннее время
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
В ночной степи сделали фото в национальных костюмах, совершили обряд у статуи Зелёной Тары, мы с мужем в восторге, спасибо!
Сама экскурсия проходит на комфортном автомобиле, хочется отдельно отметить что без спешки, можно было пройтись в понравившихся местах (надеюсь, мы не злоупотребляли). Ах, какие виды!
Это было великолепное погружение в загадочную Калмыкию, спасибо огромное:)
Константин погрузил нас в историю края! Невероятно позитивный и приятный человек.
Очень рады знакомству!
С благодарностью и любовью к Калмыкии!