Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

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Подношение даров степным духам

Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Эта индивидуальная экскурсия позволяет участникам не только увидеть, но и стать частью калмыцкой культуры.

Посетители отправляются к сакральному Одинокому тополю, где проводят ритуал подношения даров степным духам.

В процессе обряда, который длится
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до заката или рассвета, можно загадать желание и обратиться за помощью к духам. Завершает экскурсию беседа о древних культах и традициях калмыков за чашкой калмыцкого чая. Участники также смогут сделать памятные фотографии в национальных костюмах

4.9
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальный ритуал подношения
  • 🔥 Обряд у сакрального тополя
  • ☕ Калмыцкий чай и беседа
  • 📸 Фото в национальных костюмах
  • 🕰️ Исторические традиции
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам

Что можно увидеть

  • Одинокий тополь

Описание экскурсии

Дорога к Одинокому тополю

Мы держим путь в сакральное для калмыков место — к Одинокому тополю, где коренные жители до сих пор проводят ритуалы. Вы прочувствуете энергетику одного из самых живописных мест Калмыкии, а с возвышенности вам откроется пробирающий до мурашек вид на окрестную степь.

Реконструкция сакрального обряда

В этом месте силы мы проведем ритуал подношения даров так, как это уже сотни лет делают калмыки. Когда припасенные подарки сгорят в жертвенном огне, вы обратитесь к степным духам за помощью или загадаете желание — и ваши просьбы будут услышаны. Обряд начнётся за час до заката, если вы делаете подношение ночным духам, или за час до рассвета, если просьбы адресуются духам дневным: я объясню, в чем их отличие.

О древних культах за чашкой чая

После ритуала я угощу вас калмыцким чаем и расскажу о верованиях древних кочевников: поговорим о зороастризме, тенгрианстве, поклонении Белому старцу (Цаган Ава) и связи этих культов с современной религией большинства калмыков, буддизмом. Вы узнаете, как и о чем просили богов местные жители. А перед обратной дорогой сможете сделать на память фото у Одинокого тополя в национальном костюме и прогуляться по этим местам.

Кому подойдет экскурсия

Эту программу лучше выбрать как дополнение к экскурсии Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию. Так вы заранее познакомитесь с основой буддийского мировоззрения, на котором основан ритуал подношения даров духам, и правильно подготовитесь к обряду.

Организационные детали

  • Для подношения духам стоит взять конфеты, пачку молока и немного вашей любимой еды, а также записку с вашим сокровенным желанием, которое вы хотите передать духам
  • Дорога из Элисты на автомобиле займет полчаса, трансфер включён в стоимость экскурсии
  • С собой необходимо взять тёплую одежду по сезону, чтобы не замерзнуть в вечернее или утреннее время

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Юрия Клыкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Элисте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2359 туристов
Я исследую историю степных народов и Средиземноморья, культуру и древние религии Востока. С 2005 года занимаюсь краеведением в Калмыкии и хорошо разбираюсь в этнографии своей родины, удивительной и богатой наследием
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мирового значения. Вторая моя любовь — Турция, где я живу половину года и где также нахожу вдохновение в истории этого поразительного края. Обещаю, что экскурсии со мной в этих местах будут интересными и познавательными!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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В
Дата посещения: 25 апр 2026
От всей души рекомендую экскурсовода Константина! Я очень впечатлена! он не просто провёл экскурсию, а погрузил в культуру и обычаи калмыков. Отдельное спасибо за понятный и увлекательный рассказ о буддизме, чувствуется глубокое знание темы и искренняя любовь к своему делу. Константин, спасибо за вашу работу!
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Н
Прекрасный гид, все подробно и интересно рассказал/показал, материал структурирован, дополнение наглядными пособиями, преподносится легко и доступно. Отвёз, провел экскурсию, вернул на место)) абсолютная безопасность, водит машину аккуратно, подумывает все детали
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поездки.
Пунктуальный, лояльный к клиенту и запросам. Все легко, непринуждённо и очень душевно. Мне очень понравилось, однозначно рекомендую. Получила даже подарки в виде фоток в национальной одежде и стрельбу из лука. Ещё раз благодарю, Константин, за прекрасное знакомство с духом степи

Прекрасный гид, все подробно и интересно рассказал/показал, материал структурирован, дополнение наглядными пособиями, преподносится легко и доступно.
Прекрасный гид, все подробно и интересно рассказал/показал, материал структурирован, дополнение наглядными пособиями, преподносится легко и доступно.
Прекрасный гид, все подробно и интересно рассказал/показал, материал структурирован, дополнение наглядными пособиями, преподносится легко и доступно.
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МарияВарзер
Невероятная экскурсия и чудесный гид Константин! Очень понравился рассказ о верованиях калмыков, о философии буддизма, колесе Сансары.
В ночной степи сделали фото в национальных костюмах, совершили обряд у статуи Зелёной Тары, мы с мужем в восторге, спасибо!
Невероятная экскурсия и чудесный гид Константин! Очень понравился рассказ о верованиях калмыков, о философии буддизма, колесе Сансары.
Невероятная экскурсия и чудесный гид Константин! Очень понравился рассказ о верованиях калмыков, о философии буддизма, колесе Сансары.
Невероятная экскурсия и чудесный гид Константин! Очень понравился рассказ о верованиях калмыков, о философии буддизма, колесе Сансары.
Невероятная экскурсия и чудесный гид Константин! Очень понравился рассказ о верованиях калмыков, о философии буддизма, колесе Сансары.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Мария, спасибо за ваш замечательный отзыв! Желаю всех Благ вам, и вашей замечательной семье! С уважением, Константин!
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Полина
Константин великолепный рассказчик. Невероятно приятно разговаривать человеком, который так нежно и трепетно относится к истории края, ее обычаям и традициям. Мы очень многое узнали, за что невероятно благодарны.

Сама экскурсия проходит на комфортном автомобиле, хочется отдельно отметить что без спешки, можно было пройтись в понравившихся местах (надеюсь, мы не злоупотребляли). Ах, какие виды!

Это было великолепное погружение в загадочную Калмыкию, спасибо огромное:)
Константин великолепный рассказчик. Невероятно приятно разговаривать человеком, который так нежно и трепетно относится к истории края,
Константин великолепный рассказчик. Невероятно приятно разговаривать человеком, который так нежно и трепетно относится к истории края,
Константин великолепный рассказчик. Невероятно приятно разговаривать человеком, который так нежно и трепетно относится к истории края,
Константин великолепный рассказчик. Невероятно приятно разговаривать человеком, который так нежно и трепетно относится к истории края,
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Яна
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Константин погрузил нас в историю края! Невероятно позитивный и приятный человек.
Очень рады знакомству!
С благодарностью и любовью к Калмыкии!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
Прекрасный гид, однозначно рекомендую!
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светлана
Вечерняя дорога по степи это здорово, НО в ожидании подношения даров все таки хотелось бы не просто положить конфеты Белому Старцу. Хотелось бы костер в ритуальной чаше, настоящее подношение в костер духами, с мантрой или заговором. Немного расширить само действие. Плохо, что там нет ночной подсветки.
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