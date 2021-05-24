Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

Подношение даров степным духам

Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников

5
5 отзывов
Константин
Константин – Гид из Элисты
Приготовьтесь взглянуть на калмыцкую культуру изнутри — но не через пассивное наблюдение, а через аутентичный ритуал, в котором вы станете непосредственным участником.

Мы отправимся к сакральному Одинокому тополю и совершим обряд подношения духам.

А после поговорим о культах древних кочевников, отголоски которых сохранились и в современных традициях калмыков.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.

Экскурсия

4 000 ₽ за экскурсию

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Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам

Что вас ожидает

Дорога к Одинокому тополю
Мы держим путь в сакральное для калмыков место — к Одинокому тополю, где коренные жители до сих пор проводят ритуалы. Вы прочувствуете энергетику одного из самых живописных мест Калмыкии, а с возвышенности вам откроется пробирающий до мурашек вид на окрестную степь.

Реконструкция сакрального обряда
В этом месте силы мы проведем ритуал подношения даров так, как это уже сотни лет делают калмыки. Когда припасенные подарки сгорят в жертвенном огне, вы обратитесь к степным духам за помощью или загадаете желание — и ваши просьбы будут услышаны. Обряд начнётся за час до заката, если вы делаете подношение ночным духам, или за час до рассвета, если просьбы адресуются духам дневным: я объясню, в чем их отличие.

О древних культах за чашкой чая
После ритуала я угощу вас калмыцким чаем и расскажу о верованиях древних кочевников: поговорим о зороастризме, тенгрианстве, поклонении Белому старцу (Цаган Ава) и связи этих культов с современной религией большинства калмыков, буддизмом. Вы узнаете, как и о чем просили богов местные жители. А перед обратной дорогой сможете сделать на память фото у Одинокого тополя в национальном костюме и прогуляться 👣 по этим местам.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Тем, кто интересуется культами и верованиями кочевников, а также путешественникам, которые хотят познакомиться с местной культурой через новый осязаемый опыт.

Организационные детали

  • Для подношения духам стоит взять конфеты, пачку молока и немного вашей любимой еды, а также записку с вашим сокровенным желанием, которое вы хотите передать духам
  • Дорога из Элисты на автомобиле 🚘 займет полчаса, трансфер включён в стоимость экскурсии 🧭
  • С собой необходимо взять тёплую одежду по сезону, чтобы не замерзнуть в вечернее или утреннее время
🚩 Начало и место завершения: у буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямуни
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Я занимаюсь более 20 лет краеведением в Калмыкии. Хорошо знаю историю калмыцкого народа и других народов, что раньше проживали на территории Калмыкии. Наша земля удивительна и имеет богатую историю общемирового значения. Ещё я увлекаюсь историей Турции и средиземноморья. Много путешествовал по ней на автомобиле. Очень люблю свою вторую родину — Турцию. Половину времени года проживаю в ней. Этой информацией я готов поделиться с моими гостями. Обещаю, что экскурсии со мной будут интересными и познавательными!
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5 реальных отзывов от туристов

Н
24 мая 2021
Это великолепная экскурсия! Замечательный гид! В ночной степи, направляясь к Одинокому Тополю, нам рассказали историю и легенды калмыцкого народа, об укладе жизни, завоеваниях земель и философии семьи кочевников. Несколько часов в пустынной степи, где ветер это отдельный источник силы, который наполняет и перезагружает тебя полностью, мы обсуждали историю жизни Будды, появление и развитие буддизма, жизнь монахов и перерождения души. В общем это нужно хотя бы один раз увидеть, чем сто раз послушать и почитать отзывы.
Н
21 мая 2021
Экскурсия очень интересная. Степь поражает своей бескрайностью. Тишина и умиротворение. Константин- лучший гид.
Н
17 мая 2021
Очень понравилась экскурсия, Константин хорошо знает историю своего края, интересно рассказывает. Ехать лучше в вечернее время, чтобы застать закат около Тополя, и совершить подношение уже в сумерках.
М
15 мая 2021
Отличный гид, было интересно и здорово, рекомендую всем!
И
20 апр 2021
Были на экскурсии в вечернее время: успели увидеть степь при дневном свете и на закате. Виды потрясающие. Благодарны экскурсоводу- Константину. Все было продумано - время, организация встречи, ритуальные ленточки у одинокого дерева, место костра для ритуального подношения даров. Много интерактивности - фото в национальном костюме, обучение и стрельба из лука, ритуальный костер, дегустация калмыцкого чая. Кроме того, имели интересный рассказ по истории калмыцкого народа, буддизма, да и просто пообщаться было приятно. Спасибо за экскурсию.

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