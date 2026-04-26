Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Элисты

Эта индивидуальная экскурсия позволяет участникам не только увидеть, но и стать частью калмыцкой культуры.Посетители отправляются к сакральному Одинокому тополю, где проводят ритуал подношения даров степным духам.В процессе обряда, который длится

до заката или рассвета, можно загадать желание и обратиться за помощью к духам. Завершает экскурсию беседа о древних культах и традициях калмыков за чашкой калмыцкого чая. Участники также смогут сделать памятные фотографии в национальных костюмах

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к Одинокому тополю

Мы держим путь в сакральное для калмыков место — к Одинокому тополю, где коренные жители до сих пор проводят ритуалы. Вы прочувствуете энергетику одного из самых живописных мест Калмыкии, а с возвышенности вам откроется пробирающий до мурашек вид на окрестную степь.

Реконструкция сакрального обряда

В этом месте силы мы проведем ритуал подношения даров так, как это уже сотни лет делают калмыки. Когда припасенные подарки сгорят в жертвенном огне, вы обратитесь к степным духам за помощью или загадаете желание — и ваши просьбы будут услышаны. Обряд начнётся за час до заката, если вы делаете подношение ночным духам, или за час до рассвета, если просьбы адресуются духам дневным: я объясню, в чем их отличие.

О древних культах за чашкой чая

После ритуала я угощу вас калмыцким чаем и расскажу о верованиях древних кочевников: поговорим о зороастризме, тенгрианстве, поклонении Белому старцу (Цаган Ава) и связи этих культов с современной религией большинства калмыков, буддизмом. Вы узнаете, как и о чем просили богов местные жители. А перед обратной дорогой сможете сделать на память фото у Одинокого тополя в национальном костюме и прогуляться по этим местам.

Кому подойдет экскурсия

Эту программу лучше выбрать как дополнение к экскурсии Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию. Так вы заранее познакомитесь с основой буддийского мировоззрения, на котором основан ритуал подношения даров духам, и правильно подготовитесь к обряду.

Организационные детали