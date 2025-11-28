Наш путь лежит к храмам, которые хранят силу степи и буддийской традиции.
Вы увидите статуи 17 великих учёных древности, прокрутите 108 молитвенных барабанов, совершите обход для исполнения всех молитв, услышите вибрации мантр и познакомитесь с учением буддизма. Это путешествие внутрь себя — и к тишине, что громче любых слов.
Описание экскурсии
Ступа Просветления
Символ чистоты, мудрости и сострадания. Ступа построена по буддийским канонам и хранит священные реликвии. Сюда приходят, чтобы отпустить тревоги и напитаться светлой энергией.
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Самый большой буддийский храм Европы. Его белоснежные стены словно отражают чистоту и ясность учения. Внутри — 9-метровая статуя Будды Шакьямуни, дарующая ощущение внутреннего света каждому, кто приходит к ней с открытым сердцем.
Сякюсн-Сюме
Одно из первых мест в Калмыкии, где возродилась буддийская традиция после долгого времени испытаний. Это место хранит тепло молитв и преданности, а каждый уголок наполнен глубокой духовной атмосферой.
Организационные детали
- Подношение в храмах — 100 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка
- Между локациями перемещаемся на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте имени Петра Анацкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гилян — ваша команда гидов в Элисте
Провели экскурсии для 2016 туристов
Мы — команда гидов в Элисте, энтузиасты, знатоки истории, культуры, традиций и обычаев. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии с 2014 года. Все гиды имеют высшее образование, есть даже степень кандидата наук. У нас есть разрешение-аккредитация, позволяющая проводить самостоятельные экскурсии по «Золотой обители Будды Шакьямуни» и Сякюсн-Сюме. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
