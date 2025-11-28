Наш путь лежит к храмам, которые хранят силу степи и буддийской традиции. Вы увидите статуи 17 великих учёных древности, прокрутите 108 молитвенных барабанов, совершите обход для исполнения всех молитв, услышите вибрации мантр и познакомитесь с учением буддизма. Это путешествие внутрь себя — и к тишине, что громче любых слов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Ступа Просветления

Символ чистоты, мудрости и сострадания. Ступа построена по буддийским канонам и хранит священные реликвии. Сюда приходят, чтобы отпустить тревоги и напитаться светлой энергией.

Золотая обитель Будды Шакьямуни

Самый большой буддийский храм Европы. Его белоснежные стены словно отражают чистоту и ясность учения. Внутри — 9-метровая статуя Будды Шакьямуни, дарующая ощущение внутреннего света каждому, кто приходит к ней с открытым сердцем.

Сякюсн-Сюме

Одно из первых мест в Калмыкии, где возродилась буддийская традиция после долгого времени испытаний. Это место хранит тепло молитв и преданности, а каждый уголок наполнен глубокой духовной атмосферой.

Организационные детали