Цветущая степь
Теперь маршрут через Элисту – это настоящее сокровище среди предложений для путешественников в России, эмоции из поездки надолго останутся с вами.
И главное – мы мечтаем, чтобы вы вернулись в эти чарующие места: вас ждет и история донского казачества, и самобытная Калмыкия, где есть памятные места, напоминающие о культуре кочевых народов, и невероятный Одинокий Тополь, и местные степи, на фоне которых получаются лучшие фото.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
18:40 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала г. Москвы.
Ростов-на-Дону
Завтрак в поезде.
10:28 Прибытие туристического поезда на ж/д в Ростов-на-Дону.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по славному купеческому городу, столице Донской земли.
Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.
Пройдёте по пешеходному Соборному переулку, который соединил бывшую главную улицу Московскую с современной Большой Садовой улицей, а на Соборной площади вы полюбуетесь главным городским собором.
А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».
Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.
Пространство ресторана стилизовано под типичный казачий курень в традициях донского казачества.
Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.
У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.
Теплоходная прогулка по Дону (продолжительность 1 час, проводится с учетом открытия речной навигации и погодных условий).
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.
18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.
16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.
Отдых в поезде.
Элиста
Завтрак в поезде.
08:15 Прибытие туристического поезда №928 в Элисту.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Калмыкия – небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм.
Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль – все это сегодня ждет вас.
Трансфер к природному памятнику "Одинокий Тополь" (~20 км, ~40 мин в пути).
Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" – этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.
По дороге мы увидим цветущую степь (с остановкой для фотосессии).
Пешеходная экскурсия по центру г. Элисты (~1 час).
Приглашаем вас увидеть “Пагоду семи дней”, молитвенный барабан, золотистый светомузыкальный фонтан "Три лотоса", Статую "Будда Шакьямуни", которая является единственной статуей Будде в России, установленной вне буддийского хурула.
Пройдем через Золотые Ворота "Алтн Босх", увидим Статую “Цаган Аав – хозяина Степи, Восточную ротонду, Памятник народному сказителю калмыцкого эпоса ”Джангар" – джангарчи "Ээлян Овла".
Обед в кафе города (меню калмыцкой национальной кухни).
Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков.
Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Храм впечатляет величественностью и красотой.
Не случайно его называют “жемчужиной калмыцких степей”.
А после посещения хурула сделаем кора (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, загадав самое заветное желание!
Посещение мероприятий Фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках города Элиста.
Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.
16:00 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала в Москву.
Отдых в поезде.
Возвращение в Москву
Отдых в поезде.
Обратите внимание, время возвращения в Москву разное в зависимости от даты окончания тура:
Для тура с окончанием 17.04.2023 –прибытие поезда в 20:25 на Казанский вокзал г. Москва.
Для тура с окончанием 24.04.2023 – прибытие поезда в 23:46 на Казанский вокзал г. Москва.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Купе
|СВ
|СВ 1-номестный
|Люкс
|Люкс 1-номестный
|Для взрослого
|50 620
|67 610
|105 200
|106 500
|189 100
Для детей
с 10 до 17 лет включительно
|50 620
|67 610
|-
|106 500
|-
Для детей
до 9 лет включительно
|39 850
|47 110
|-
|28 100
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе – 23 200 руб.
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
- Как организованы завтраки в поезде?
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.