2 день

Ростов-на-Дону

Завтрак в поезде.

10:28 Прибытие туристического поезда на ж/д в Ростов-на-Дону.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по славному купеческому городу, столице Донской земли.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.

Пройдёте по пешеходному Соборному переулку, который соединил бывшую главную улицу Московскую с современной Большой Садовой улицей, а на Соборной площади вы полюбуетесь главным городским собором.

А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».

Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.

Пространство ресторана стилизовано под типичный казачий курень в традициях донского казачества.

Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.

У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.

Теплоходная прогулка по Дону (продолжительность 1 час, проводится с учетом открытия речной навигации и погодных условий).

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.

18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

Отдых в поезде.