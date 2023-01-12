Цветущая степь. Железнодорожный круиз

Цветущая степь

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Уникальный туристический маршрут в Калмыкию, который родился в результате огромной работы экспертов в области путешествий.

Теперь маршрут через Элисту – это настоящее сокровище среди предложений для путешественников в России, эмоции из поездки надолго останутся с вами.

И главное – мы мечтаем, чтобы вы вернулись в эти чарующие места: вас ждет и история донского казачества, и самобытная Калмыкия, где есть памятные места, напоминающие о культуре кочевых народов, и невероятный Одинокий Тополь, и местные степи, на фоне которых получаются лучшие фото.
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Цветущая степь. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
14
апр
21
апр

Что вас ожидает:

Прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе
Подышим свежим речным воздухом и насладимся живописными видами Ростова-на-Дону
Буддийский храм
Буддийский храм
Посетим величественную обитель Будды, познакомимся с основами учения и поучаствуем в особом ритуале, исполняющем желания
Цветение тюльпанов
Цветение тюльпанов
Соединимся с природой и увидим воочию яркое цветение диких тюльпанов Шренка
Душевная национальная кухня
Душевная национальная кухня
В Ростове-на-Дону нас встретят стопочкой самогона и сальцом, а в Элисте экзотичным калмыцким чаем и борцоками

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

18:40 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Ростов-на-Дону

Завтрак в поезде.

10:28 Прибытие туристического поезда на ж/д в Ростов-на-Дону.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по славному купеческому городу, столице Донской земли.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинные купеческие особняки на главной улице, исторические площади, шедевр архитектуры мирового значения – здание Театра Драмы им. М. Горького.

Пройдёте по пешеходному Соборному переулку, который соединил бывшую главную улицу Московскую с современной Большой Садовой улицей, а на Соборной площади вы полюбуетесь главным городским собором.

А дальше мы отправимся обедать на знаменитый Левбердон в ресторан «Казачий курень».

Аутентичный ресторан настоящей донской кухни.

Пространство ресторана стилизовано под типичный казачий курень в традициях донского казачества.

Гостей ждет приветственная стопочка самогонки и сальцо с черным хлебом.

У ресторана есть выход к реке, пообедав можно пройтись к Дону, полюбоваться видами Ростова с противоположного берега реки, сделать колоритные фото.

Теплоходная прогулка по Дону (продолжительность 1 час, проводится с учетом открытия речной навигации и погодных условий).

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ростова-на-Дону.

18:15 – 15.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

16:00 – 22.04.2023 отправление туристического поезда в г. Элисту.

Отдых в поезде.

Ростов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-ДонуРостов-на-Дону
3 день

Элиста

Завтрак в поезде.

08:15 Прибытие туристического поезда №928 в Элисту.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Калмыкия – небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом, единственным в Европе, исповедующим буддизм.

Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль – все это сегодня ждет вас.

Трансфер к природному памятнику "Одинокий Тополь" (~20 км, ~40 мин в пути).

Природный памятник местного значения "Одинокий тополь" – этот тополь у калмыков-буддистов считается священным деревом.

По дороге мы увидим цветущую степь (с остановкой для фотосессии).

Пешеходная экскурсия по центру г. Элисты (~1 час).

Приглашаем вас увидеть “Пагоду семи дней”, молитвенный барабан, золотистый светомузыкальный фонтан "Три лотоса", Статую "Будда Шакьямуни", которая является единственной статуей Будде в России, установленной вне буддийского хурула.

Пройдем через Золотые Ворота "Алтн Босх", увидим Статую “Цаган Аав – хозяина Степи, Восточную ротонду, Памятник народному сказителю калмыцкого эпоса ”Джангар" – джангарчи "Ээлян Овла".

Обед в кафе города (меню калмыцкой национальной кухни).

Калмыцкая кухня несёт в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта калмыков.

Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Храм впечатляет величественностью и красотой.

Не случайно его называют “жемчужиной калмыцких степей”.

А после посещения хурула сделаем кора (обход по часовой стрелке) вокруг хурула, загадав самое заветное желание!

Посещение мероприятий Фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках города Элиста.

Трансфер на ж/д вокзал г. Элисты.

16:00 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала в Москву.

Отдых в поезде.

ЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлистаЭлиста
4 день

Возвращение в Москву

Отдых в поезде.

Обратите внимание, время возвращения в Москву разное в зависимости от даты окончания тура:

Для тура с окончанием 17.04.2023 –прибытие поезда в 20:25 на Казанский вокзал г. Москва.

Для тура с окончанием 24.04.2023 – прибытие поезда в 23:46 на Казанский вокзал г. Москва.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаКупеСВСВ 1-номестныйЛюксЛюкс 1-номестный
Для взрослого50 62067 610105 200106 500189 100

Для детей

с 10 до 17 лет включительно

50 62067 610-106 500-

Для детей

до 9 лет включительно

39 85047 110-28 100-

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Туристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поездТуристический поезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе – 23 200 руб.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.
Г
10 янв 2023
Тут все четко, все прислали, на все ответили

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