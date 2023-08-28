Вы вдохнете полной грудью чистый степной воздух, проникнетесь духом буддизма, ощутите безмятежность бытия и спокойно проводите закат в открытой степи.
Во время тура Вы сможете насладиться традиционными калмыцкими блюдами, узнать больше о местной культуре и истории, посетить буддийские храмы и монастыри и принять участие в увлекательных экскурсиях, знакомящих с уникальным окружающим миром.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту, сити-тур по городу
14:00-15:00 Прибытие. Заселение в отель.
15:20-16:20 Обед.
16:30-18:30 Сити-тур по городу Элиста.
Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
19:00 Ужин в кафе/ресторане национальной кухни.Свободное время.
Птицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-класс
07:00-07:30 Утренняя гимнастика.
07.30-08:00 Завтрак.
08:10-09:00 Трансфер к п. Приютное.
09:00-11:00 Экскурсия «Птицы озера Маныч».
Исследуйте птичий остров, облюбованный 170 видами пернатых и расположенный в границах заповедной зоны мистического озера Маныч-Гудило.
Солёное озеро и его окрестности похожи на иной мир, а таинственный гул, подаривший озеру название, вызывает ассоциации с древними легендами.
11:30-12:15 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Чуть ниже от тополя — открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
13:30-14:30 Обед.
14:30-16:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты. Место строительства Хурула в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен Хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама XIV посетил Калмыкию и Элисту в третий раз с целью проведения церемонии «раднэ», после которой Хурул по праву стал настоящей обителью божеств.
На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.
16:00-18:00 Отдых в глэмпинге.
18:00-22:00 Поездка на этно-стоянку.Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.
Стрельба из лука (по желанию).
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях (по желанию).
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд. Ужин из приготовленных на мастер-классе блюд.
22:30 Возвращение в отель. Свободное время.
Прогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программой
08:00-09:00 Утренняя гимнастика.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-11:00 Прогулка по сосновому бору.
11:00-13:00 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:30 Посещение «Верблюжьего острова». Прогулка на верблюдах.
15:30-18:30 Свободное время.
18:30-21:00 Ужин с концертной программой.
21:00 Возвращение в глэмпинг.
Картинная галерея, отъезд
07:00-08:00 Утренняя гимнастика.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Выезд из глэмпинга.
10:00-11:30 Посещение картинной галереи калмыцких живописцев. Посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:30 Обед.
12:30 Окончание тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Глэмпинг «Аршан»
|Barnhouse (2 гостей)
|A-frame (4-6 гостей)
|Barnhouse
(для 1 гостя)
|Полный пакет с услугами
|57 600
|53 400
|81 600
Варианты проживания
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки во 2-й, 3-й, 4-й дни, обеды во 2-й, 3-й, 4-й дни, ужины в 1-й, 2-й, 3-й дни)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Мастер-классы (по программе)
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
- Подношения в храмах
- Организация группового / индивидуального трансфера из близлежащих городов
- Место начала и завершения?
- Республика Калмыкия, Элиста
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
- Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.