Релакс-тур «Дыхание степи»

Групповой тур в Элисте
5
2 отзыва
Вас ждет полноценный отдых без городских забот и суеты в прекрасной Калмыкии.

Вы вдохнете полной грудью чистый степной воздух, проникнетесь духом буддизма, ощутите безмятежность бытия и спокойно проводите закат в открытой степи.

Во время тура Вы сможете насладиться традиционными калмыцкими блюдами, узнать больше о местной культуре и истории, посетить буддийские храмы и монастыри и принять участие в увлекательных экскурсиях, знакомящих с уникальным окружающим миром.
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Релакс-тур «Дыхание степи»
Ближайшие даты:
15
фев
28
мар

Что вас ожидает:

Наблюдение за птицами
Наблюдение за птицами
Исследуете птичий остров, облюбованный 170 видами пернатых, на озере Маныч-Гудило
Активное утро
Активное утро
Будете начинать каждый день с утренней гимнастики и заряжаться позитивными эмоциями на весь день
Знакомство с Элистой
Знакомство с Элистой
Прогуляетесь по центру города и увидите основные локации

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту, сити-тур по городу

14:00-15:00 Прибытие. Заселение в отель.

15:20-16:20 Обед.

16:30-18:30 Сити-тур по городу Элиста.

Отправляемся на прогулку по городу. Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

19:00 Ужин в кафе/ресторане национальной кухни.

Свободное время.
Прибытие в Элисту, сити-тур по городуПрибытие в Элисту, сити-тур по городуПрибытие в Элисту, сити-тур по городуПрибытие в Элисту, сити-тур по городу
2 день

Птицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-класс

07:00-07:30 Утренняя гимнастика.

07.30-08:00 Завтрак.

08:10-09:00 Трансфер к п. Приютное.

09:00-11:00 Экскурсия «Птицы озера Маныч».

Исследуйте птичий остров, облюбованный 170 видами пернатых и расположенный в границах заповедной зоны мистического озера Маныч-Гудило.

Солёное озеро и его окрестности похожи на иной мир, а таинственный гул, подаривший озеру название, вызывает ассоциации с древними легендами.

11:30-12:15 Экскурсия в степь к месту силы — Одинокому тополю с каскадом родников. Это реликтовое место поклонения и памятник природы. Священное место, где совершаются обряды и молебны.

Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ. Чуть ниже от тополя — открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.

13:30-14:30 Обед.

14:30-16:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» буддийский храм хурульного комплекса, расположенный в пригороде Элисты. Место строительства Хурула в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен Хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама XIV посетил Калмыкию и Элисту в третий раз с целью проведения церемонии «раднэ», после которой Хурул по праву стал настоящей обителью божеств.

На территории Хурула вы полюбуетесь храмовой росписью стен, величием 3-метровой статуи Будды, насладитесь тишиной и энергетикой этого святого места.

16:00-18:00 Отдых в глэмпинге.

18:00-22:00 Поездка на этно-стоянку.

Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.

Стрельба из лука (по желанию).

Фотографирование в национальных костюмах.

Катание на лошадях (по желанию).

Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд. Ужин из приготовленных на мастер-классе блюд.

22:30 Возвращение в отель. Свободное время.

Птицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-классПтицы озера Маныч, Одинокий тополь, хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг», поездка на этно-стоянку, гастрономический мастер-класс
3 день

Прогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программой

08:00-09:00 Утренняя гимнастика.

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-11:00 Прогулка по сосновому бору.

11:00-13:00 Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Экскурсия с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:30 Посещение «Верблюжьего острова». Прогулка на верблюдах.

15:30-18:30 Свободное время.

18:30-21:00 Ужин с концертной программой.

21:00 Возвращение в глэмпинг.

Прогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программойПрогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программойПрогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программойПрогулка по сосновому бору, хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», катание на верблюдах, ужин с концертной программой
4 день

Картинная галерея, отъезд

07:00-08:00 Утренняя гимнастика.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Выезд из глэмпинга.

10:00-11:30 Посещение картинной галереи калмыцких живописцев. Посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:30 Обед.

12:30 Окончание тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Глэмпинг «Аршан»Barnhouse (2 гостей)A-frame (4-6 гостей)Barnhouse
(для 1 гостя)
Полный пакет с услугами57 60053 40081 600

Варианты проживания

Глэмпинг «Аршан»

3 ночи

Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы (по программе)
  • Питание (завтраки во 2-й, 3-й, 4-й дни, обеды во 2-й, 3-й, 4-й дни, ужины в 1-й, 2-й, 3-й дни)
  • Проживание в указанных средствах размещения
  • Услуги гида/сопровождающего
  • Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
  • Активности по программе
  • Мастер-классы (по программе)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Катание на верблюдах, лошадях (по желанию)
  • Подношения в храмах
  • Организация группового / индивидуального трансфера из близлежащих городов
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Т
28 авг 2023
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где полюбовались цветением прекрасных лотосов и водяных лилий, искупались в дельте Волги - самой большой речной дельте Европы, понаблюдали за огромным числом птиц, среди которых и серые цапли, и орланы, и дикие лебеди и прочее, полакомились настоящей ухой и другими кулинарными яствами и узнали, как выглядят «водяные орехи». Второй день путешествия подарил нам знакомство со вторым по величине городом Калмыкии - Лаганью, где расположена самая большая в Европе статуя Будды Майтрейи и степные красоты заповедника «Черные земли», где мы побродили по песчаному бархану, оседлали верблюдов, встретили закат на розовом соленом озере и добравшись на комфортабельном авто, оборудованном кондиционером, который весьма актуален, когда за окном +38 до центра столицы Калмыкии - Элисты поселились в гостинице «Белый лотос», которая находится в шаговой доступности от основных достопримечательностей этого небольшого, но ОЧЕНЬ тёплого и милого города. Третий день путешествия начался со знакомства с памятником природы - «Одиноким тополем» вокруг которого расположены буддистке ступы и родник с целебной минеральной водой. После легкого перекуса боцоками (традиционные калмыцкие сладости) с настоящим калмыцким чаем, которыми угостил нас наш заботливый гид, мы отправились на обзорную экскурсию по Элисте, познакомились с буддизмом, посетили центральный и старый Хурулы, увидели и узнали ещё массу всего интересного, посетили парк «Дружба» и «Пагоду Семи Дней» и т. д. Вечером нас ждал ужин в ресторане «Уралан», в котором нашим гидом был заранее забронирован для нас столик. Там мы не только отведали блюда калмыцкой кухни, но и увидели национальные калмыцкие танцы. Третий день мы посвятили более детальному знакомству с центральным Хурулом «Золотая обитель Будды Шакьямуни», побывали в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, посетили «Музей кочевых народов», где окунулись в быт и культуру кочевых народов, попробовали различные напитки напитки и даже попробовали верблюжье молоко (опять-таки, большое спасибо нашему гиду 🫶). Вечером прогулялись к монументу «Исход и Возвращение», увидели ступу «Просветления» и город шахмат «Сити-Чесс». Рано утром четвёртого дня мы отправились в степь, в гости к сайгакам, огромные стаи которых резво сопровождали нас почти на всем протяжение нашего путешествия. Ощущения незабываем! После прогулки по степи, все на том же комфортабельном авто, водитель домчал нас до гостиницы в Астрахани. По городу также была организована обзорная экскурсия, закончившаяся посещением рыбного рынка и Кремля. Впечатления от путешествия осталось супер-позитивные! Программа очень интересная, а гид-организатор, Гиляна, просто замечательный человек! Очень внимательна и супер клиентоориентирована! Спасибо ей огромное за это замечательное путешествие! Надеемся посетить Калмыкию вновь весной, в период цветения тюльпанов! С нетерпением ждём программу 🙂
Незабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», гдеНезабываемое путешествие в волшебную страну «Бумба»! В первый день мы сразу оказались в «Заповедной сказке», где
И
4 авг 2023
Гид всегда в поле зрения или на связи, подход гибко учитывает пожелания туристов. Ну и главное - чувствуется любовь к родному краю, без которой провести по-настоящему интересный тур не получится.

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