Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Елизова)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
15 фев в 08:00
от 69 000 ₽ за всё до 24 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Елизова)
Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 24 чел.
