Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Елизово, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова) Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки Начало: У вашего отеля 65 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 10 часов Водная прогулка Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания от 51 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине На микроавтобусе 4 часа Водная прогулка Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Елизова) Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки Начало: У вашего отеля от 15 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Елизово

