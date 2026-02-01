Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Елизово, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова) Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки Начало: У вашего отеля 65 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 10 часов Водная прогулка Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания от 51 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 10 чел. Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Елизова) Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей Начало: У вашего места проживания от 15 900 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Елизово

Ответы на вопросы от путешественников по Елизово в категории «На весь день» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Елизово Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова); Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова); Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Елизова). В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Елизово в феврале 2026 Сейчас в Елизово в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 15 900 до 65 000.

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Елизово на 1 день, гиды Елизово подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Елизово так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026