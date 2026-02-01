Индивидуальная
до 3 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
65 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
от 51 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Елизова)
Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 10 чел.
