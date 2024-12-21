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Со мной вы прогуляетесь по самым потаенным уголкам курорта, лучшим видовым точкам и захватывающим локациям.



В результате вы сможете насладиться десятком уникальных фотографий, сделанных как на камеру, так и на смартфон, а также получите прогулочное видео продолжительностью до одной минуты.



Вы узнаете увлекательные легенды и истории, связанные с этими местами, и прочувствуете целебное воздействие минеральных источников и чистого воздуха Кавказских Минеральных вод.