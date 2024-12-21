Со мной вы прогуляетесь по самым потаенным уголкам курорта, лучшим видовым точкам и захватывающим локациям.
В результате вы сможете насладиться десятком уникальных фотографий, сделанных как на камеру, так и на смартфон, а также получите прогулочное видео продолжительностью до одной минуты.
Вы узнаете увлекательные легенды и истории, связанные с этими местами, и прочувствуете целебное воздействие минеральных источников и чистого воздуха Кавказских Минеральных вод.
В результате вы сможете насладиться десятком уникальных фотографий, сделанных как на камеру, так и на смартфон, а также получите прогулочное видео продолжительностью до одной минуты.
Вы узнаете увлекательные легенды и истории, связанные с этими местами, и прочувствуете целебное воздействие минеральных источников и чистого воздуха Кавказских Минеральных вод.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиЛёгкая фото-прогулка по одному из самых живописных курортных городов Кавказских Минеральных Вод — городу Ессентуки. На протяжение двух часов мы будем неспешно прогуливаться и фотографироваться на фоне самых значимых достопримечательностей. Каждый шаг будет сопровождается интересными легендами и съёмкой контента (фото и видео). Что вас ждет:От железнодорожного вокзала Ессентуки, где мы с вами встречаемся, мы спустимся к театральной площади. Здесь, у входа в Курортный парк мы сделаем яркие, атмосферные фото. Мы посетим старинные Музыкантские беседки, фонтаны, тенистые аллеи парка и скульптуры. В Курортном парке обязательно продегустируем местный нарзан в старинное галерее. Конечно же познакомимся с историей этого знаменитого парка и Кавказских Минеральных вод в целом. Далее нас ждет уникальное здание Института Механотерапии — это небольшое и весьма необычное по своей архитектуре здание в стиле модерн. Сооружение с изысканными контурами арок, маковками куполов со стрельчатыми шпилями и оригинальной вазой наверху стало одной из достопримечательностей и настоящей гордостью города-курорта. Здесь же рядом находится милая скамейка Примирения и Дружбы. Затем на нашем маршруте встретятся Николаевские ванны, которые удивят вас своей красотой и продуманностью строения. Изначально эти минеральные ванны были предназначены для аристократов. Поэтому и внутри, и снаружи место выглядит изысканно. Сами ванны в кабинах сделаны из цельных кусков мрамора. Его специально заказывали в Италии. А вишенкой на торте нашей прогулки будет грандиозное здание Ессентукской Грязелечебницы. Крупнейшая в Европе грязелечебница имени Н. А. Семашко считается одним из красивейших зданий в Кавминводах. При выборе авто-пешеходного тура возможен заезд на Храмовый комплекс Петра и Павла. В комплекс входят два храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. Выше нее в стране нет. Из-за величественного монумента место в шутку называют Рио-де-Кавказ по аналогии с бразильским городом Рио-де-Жанейро, где находится 38-метровая статуя Христа Искупителя. Важная информация:• Пешеходный фото тур на 2-3 часов по самым значимым достопримечательностям проводится для групп 1-6 человека!:
- Возможна аренда авто, тогда программа будет более насыщенной и обширной. Есть два варианта: пешеходный и авто пешеходный с трансфером из Пятигорска (+7000 р за авто).
- Также возможны более насыщенные программы по городам Ессентуки, Железноводск, Кисловодск на целый день.
- Организатор оставляет за собой право менять программу с сохранением общего объёма экскурсий.
- Программа примерная и зависит от погодных условий и активности участников.
- Программа может корректироваться пожеланию группы.
- В авто пешеходном туре возможен заезд на Храмовый комплекс Петра и Павла.
ежедневно в индивидуальном формате
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный парк
- Здание Института Механотерапии
- Николаевские ванны
- Грязелечебница
- Театральная площадь
Что включено
- Фотосессия
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Трансфер из Пятигорска и по локациям
- Платье и аксессуары в прокат для фотосессии от 500 р
- Перекус, сувениры (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д Ессентуки
Завершение: Грязелечебница
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в индивидуальном формате
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты
- Обязательно напишите нам в мессенджер или позвоните
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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