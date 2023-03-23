ежедневно в 07:00

Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков

Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа

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Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай.

Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались.

Наша экскурсия будет наполнена красивейшими пейзажами, а также историческими деталями о храмах и местности.
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около редчайших храмов: Синтинского и Шоанинского, возраст которых больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) и минивэне (Hyundai Starex и Hyundai Grand Starex) вместительностью до 6-8 пассажиров
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 13 000 руб. за группу до 4 участников, а если участников больше, то +2800 за каждого следующего человека

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога — 1600 руб. /чел.
  • Вход в Тебердинский заповедник — 200 руб. /чел.
  • Подъём к Шоанинскому храму — 150 руб. /чел.
  • Питание в кафе и напитки, сувениры

Что надеть и взять с собой

  • Форма одежды: многослойная одежда (куртка/пуховик + кофта/свитер + футболка), штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой: питьевую воду (хотя бы в одну сторону), продукты питания (если не планируете посещать кафе), солнцезащитные очки, наличные деньги, паспорт

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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