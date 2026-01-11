ежедневно в 07:00

Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай. Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Наша экскурсия будет наполнена красивейшими пейзажами, а также историческими деталями о древнем храме и местности.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Гумбаши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике или минивэне

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

Подъём на канатной дороге в Домбае — 2900 ₽ за чел.

Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽ за чел. (по желанию)

Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽ за чел. (по желанию)

Сувенирная продукция

Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?