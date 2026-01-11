ежедневно в 07:00

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Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков

Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай.

Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались.

Наша экскурсия будет наполнена красивейшими пейзажами, а также историческими деталями о древнем храме и местности.
5
2 отзыва
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков
Нестандартная поездка в сказочный Домбай из Ессентуков

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Гумбаши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
  • По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Подъём на канатной дороге в Домбае — 2900 ₽ за чел.
  • Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽ за чел. (по желанию)
  • Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽ за чел. (по желанию)
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 06:30, в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7449 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Галина
Ездили с подругой на эту экскурсию 6 января. Организация на высоте, все локации интересные. Наш гид и водитель Иван- выше всяких похвал. Заботливый, внимательный, эрудированный рассказчик, узнали много нового. Замечательно провели время, рекомендую.
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Н
Спасибо большое Алексею за интересную поездку! Очень много информации рассказал, просто ходячая энциклопедия!!!
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