ежедневно в 07:00

Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай. Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Наша экскурсия будет наполнена красивейшими пейзажами, а также историческими деталями о храмах и местности.

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Описание

Что вас ожидает

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнется с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами, а я расскажу о здешних краях и отвечу на ваши вопросы. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Вы услышите историю этого места и насладитесь красивейшим видом на Эльбрус. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около редчайших храмов: Синтинского и Шоанинского, возраст которых больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа, и я расскажу, какие секреты она хранит. Далее пройдем к озеру Кара-Кёль, где вы узнаете, за что его прозвали «черным». Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ Патриот, Toyota Sequoia, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol) и минивэне (Hyundai Starex и Hyundai Grand Starex) вместительностью до 6-8 пассажиров

По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 13 000 руб. за группу до 4 участников, а если участников больше, то +2800 за каждого следующего человека

Дополнительные расходы

Канатная дорога — 1600 руб. /чел.

Вход в Тебердинский заповедник — 200 руб. /чел.

Подъём к Шоанинскому храму — 150 руб. /чел.

Питание в кафе и напитки, сувениры

Что надеть и взять с собой